Cestování na východě Čech od prosince podraží, zatím není jisté o kolik

Ceník nezveřejnili, nicméně podle tiskové zprávy, kterou v úterý odpoledne společně vydali, budou nové ceny pro běžného cestujícího znamenat zdražení v řádech korun.

„Pokud cestující nyní hradí jízdné v hotovosti a nově si pořídí bezkontaktní čipovou kartu IREDO, tak se cena jízdného prakticky nezmění, což je určitá motivace pro cestující, aby si tuto naši kartu na pravidelné cestování pořídili. Chceme tak v rámci úprav cen jízdného zvýhodnit pravidelné cestující tak, aby na ně byly dopady co nejnižší,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Vyšší ceny vyrovnají část ekonomických ztrát

Hlavním důvodem změny je podle zástupců obou krajů snaha nepřistupovat k plošnému omezování autobusových a vlakových spojů v obou regionech. Náklady na provoz veřejné dopravy se zvyšují kvůli zdražování vstupů v čele s růstem cen pohonných hmot.

„Úprava ceníku umožní částečné vyrovnání ekonomických ztrát, respektive výpadku příjmů v krajském rozpočtu nejen v důsledku snížení poptávky na cestování veřejnou dopravou v souvislosti s pandemickými opatřeními, ale také například kvůli prudkému nárůstu cen pohonných hmot a dalších provozních nákladů. Je třeba připomenout, že vyjma dílčí úpravy obyčejného jízdného v roce 2019 se v Královéhradeckém kraji jedná o první větší úpravu ceníku jízdného od roku 2013,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Od 12. prosince bude novinkou rozšíření platnosti síťové jízdenky pro kolo i na vlaky Českých drah a zavedení roční síťové jízdenky za 14 652 korun, se kterou mohou lidé cestovat v obou krajích se všemi dopravci zapojenými do IDS IREDO. Informace o změnách cen jízdného budou k dispozici na www.oredo.cz.

Noví dopravci mají zpoždění, vyjedou v červnu

V Pardubickém kraji měl být od 12. prosince letošního roku naopak příjemnou novinkou příchod nových provozovatelů autobusové dopravy, které kraj letos tendru vysoutěžil na dalších deset let a jejichž vozy by měly cestujícím nabídnout větší komfort.



Kvůli rozkladu podanému k antimonopolnímu úřadu ale Pardubický kraj s novými dopravci nemohl včas podepsat smlouvy a spoje vyjedou až příští rok v červnu.

„Nástup nových dopravců jsme chtěli co nejdříve, je ale potřeba myslet na to, že nechceme vytvářet v dopravě zbytečné zmatky. Proto všichni dopravci zahájí provoz stejně, a to příští rok 12. června,“ řekl před časem Michal Kortyš.

Společnost BL14 bude zajišťovat autobusovou dopravu v oblasti Jevíčko, Litomyšl, Lanškroun a Ústí nad Orlicí. Ročně by měly její vozy v kraji najet šest milionů kilometrů. Nasadit chce 131 autobusů, z toho 57 dvanáctimetrových, 63 busů o délce 10,5 metru a 11 malých vozů převážně české výroby, především značky SOR.

Na Holicku vyhrála soutěž společnost Car Tour, na Přeloučsku Umbrella Coach and Buses, na Poličsku společnost ZDAR a na Chrudimsku Arriva.

Všechny vozy budou od června klimatizované a nízkopodlažní. K dispozici by mělo být všude wi-fi i USB nabíjení.

Odklady mají jeden nepříjemný efekt. V rámci provizoria si nyní kraj objednává autobusy na přechodnou dobu, a tudíž za relativně velké peníze.