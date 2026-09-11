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Lanškroun musí ještě počkat. Nové troleje povedou nejdřív do Hlinska

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  11:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Od jízdního řádu pro rok 2030 se cestující jedoucí motorovým vlakem z Pardubic na Vysočinu pravděpodobně neobejdou bez přestupu v Hlinsku. Správa železnic chce natáhnout nové trolejové vedení na trati mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem. Nové vedení má přinést úspory hlavně nákladní dopravě, cestujícím pak zkrátit cestu mezi Hlinskem a Havlíčkovým Brodem.

Ještě na jaře to vypadalo, že si Správa železnic vyzkouší projekt takzvané prosté elektrizace na krátké, čtyři kilometry dlouhé trati z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna. První investice tohoto druhu, která spočívá v natažení trolejového vedení bez celkové přestavby trati, však byla po výměně šéfa Správy železnic odložena.

Tomáš Tóth, který po odvolání dosavadního šéfa Správy železnic Jiřího Svobody, u něhož policisté našli v trezoru 80 milionů korun, nastoupil do čela organizace, dostal za úkol osekat náklady a zlevnit výstavbu.

Co je prostá elektrizace?

Prostou elektrizací je míněn pouze nezbytný rozsah investic souvisejících s vlastní elektrizací daného úseku trati, to znamená převážně bez úprav železničního svršku, spodku nebo konfigurace stanic a podobně. Prioritou je především zavedení elektrické nebo bateriové vozby. Nepředpokládá se zvyšování traťových rychlostí, pokud to neumožní současné traťové poměry a lepší dynamika nových vozidel.

Zakázka na úpravy krátké spojnice bezmála desetitisícového Lanškrouna s koridorem stála více než půl miliardy korun a už měla vybraného zhotovitele. Prostou elektrizaci však podle Tótha připomínala pouze vzdáleně. Šlo de facto o kompletní rekonstrukci s dalšími stavebními úpravami včetně nových mostů.

„Ve chvíli, kdy redukujeme rozsah investičních akcí, zvažujeme, jaké činnosti dělat, nebo nedělat. Jde o zabezpečení trati, do jaké má být úrovně, nebo zvýšení traťové třídy, které se ukazuje, že tam není nezbytně nutné. To je krácení o stovky milionů korun, které můžeme vzít a dát je na stavby, které mají větší prioritu a větší význam,“ řekl na jaře generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.

Kvůli úpravám projektu, který počítá s částkou okolo 130 milionů korun, se elektrizace opozdí. Místo podzimu příštího roku by měla být trať hotová až v roce 2029.

Ve stejném termínu se měděné pavučiny dočká mnohem vytíženější trať 238 mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem, kde trolejové vedení bude mít přínos hlavně pro nákladní dopravu. Pila ve Ždírci nad Doubravou je jedním z nejmodernějších závodů na zpracování dřeva ve střední Evropě, zpracovává až milion kubíků dřeva ročně. Bez železniční dopravy by takový objem výroby byl jen těžko představitelný.

Dopravci se však u dlouhých vlaků se dřevem musejí spoléhat na dieselové lokomotivy, které se přepřahají na ty elektrické až v Havlíčkově Brodě, což významně promlouvá do provozních nákladů. Po natažení trolejí by mohli se dřevem jezdit v celé trase jednou elektrickou lokomotivou s lepšími dynamickými schopnostmi.

Jízdní doba se zkrátí zhruba o 7 minut

Správa železnic v pátek vypsala výběrové řízení na projektanta a zhotovitele elektrizace trati z Havlíčkova Brodu do Hlinska. Úpravy přibližně čtyřicetikilometrového úseku musí vyjít nanejvýš na 1,179 miliardy korun bez DPH, z toho samotné stavební práce budou za zhruba miliardu korun.

Vítěz tendru nejprve zpracuje projektovou dokumentaci, na kterou na začátku roku 2028 navážou stavební práce. Hotovo by mělo být do poloviny následujícího roku.

„Takzvanou prostou elektrizaci celého úseku, který spojuje Vysočinu s Pardubickým krajem, provede vybraný zhotovitel na základě vlastního projektu. Práce budou zahrnovat natažení trolejového vedení a výměnu kabelů. Současně dojde k rekonstrukci některých silničních nadjezdů,“ sdělil mluvčí Správy železnic David Kabele.

Jízdní doba mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem se má zkrátit přibližně o 7 minut. „Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů,“ dodal Kabele.

První svého druhu. Trať do Lanškrouna čeká elektrifikace, vlaky zrychlí

V dlouhodobějším plánu Správy železnic je dotáhnout prostou elektrizaci z Hlinska až do Rosic nad Labem. Nové trakční vedení by nákladním dopravcům zajistilo rovněž efektivnější dopravu stavebního materiálu z kamenolomu v Prosetíně.

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