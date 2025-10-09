Mohlo by se zdát, že změna české vlády život v Pardubickém kraji neovlivní. V minulosti se však ukázalo, že to není pravda.
V roce 2010 ODS s TOP 09 kvůli získání většiny ve Sněmovně přizvaly do Strakovy akademie neokoukaný politický subjekt Věci veřejné. Vít Bárta z Věcí veřejných nevydržel v pozici ministra dopravy ani dva roky, ale za tu dobu zastavil přípravu řady dopravních staveb – mimo jiné i obchvatu Chrudimi či dálniční křižovatky v Opatovicích nad Labem.
„Na některé stavby ten Černý Petr musel padnout,“ komentoval to tehdy mluvčí ministerstva dopravy Jakub Ptačinský.
Letos takový scénář nehrozí. ŘSD rozestavělo dálnici D35 v Pardubickém kraji od Ostrova před Vysokým Mýtem až po Opatovec u Svitav. I na poslední dva zbývající úseky mezi Opatovcem a Mohelnicí už vyjely těžké stroje, od loňského roku zde probíhá archeologický výzkum. Stavět by se podle plánu odcházející vlády měly formou PPP, tedy ve spolupráci se soukromými firmami, které dálnici postaví a budou provozovat.
Hnutí ANO Andreje Babiše dostavbu dálnice nezpochybňuje, naopak. „Do roku 2029 bude hotová D35, a to v celé trase až do Mohelnice,“ uvádí se v programu ANO. Ani od pravděpodobného koaličního partnera nelze čekat obstrukce už kvůli samotnému názvu – Motoristé sobě.
Hejtmanův seznam přání. Chce peníze navíc
Hejtman Martin Netolický (3PK) po volbách uveřejnil na svém facebookovém profilu seznam požadavků, se kterými půjde za nově zvolenými poslanci z regionu. Vedle dokončení D35 je zásadní už jen jeden. Změna rozpočtového určení daní pro kraje.
„Náš kraj doplácí na nespravedlivé dělení našich daní mezi jednotlivé kraje. Už více jak 20 let Pardubický kraj ročně přichází o 1 až 1,5 miliardy korun oproti srovnatelně velkým krajům. Je tedy nezbytná změna. Občané v našem kraji nesmějí být nadále diskriminováni stávajícím systémem,“ napsal Netolický.
„S Martinem Netolickým v tomto jednoznačně souhlasím a změnu podporuji,“ uvedl poslanec a lídr kandidátky ANO v Pardubickém kraji Martin Kolovratník. Podle něj v této věci současná vláda selhala.
Před dvěma desítkami let si zástupci Pardubického kraje nepohlídali klíč pro rozdělování peněz z daní, který se nemění, byť kraji přibývá obyvatel. Region se kvůli tomu zařadil mezi nejhůře financované regiony v zemi. Vláda pětikoalice změnu slíbila v programovém prohlášení, ale pohořela.
Otázkou navíc je, zda vůbec chtěla novelu zákona znamenající další navýšení rozpočtu Sněmovnou protlačit. Návrh z dílny ministra financí Zbyňka Stanjury totiž obsahoval nový způsob určení počtu obyvatel obcí a krajů, což by některé obce připravilo o miliony, a ve svém důsledku to tak zablokovalo jeho schválení.
Předpokládaná nová vláda vedená Andrejem Babišem bude mít mnoho priorit, změna financování krajů rozhodně nebude mezi TOP 10. Naděje tak spočívá snad jedině v tom, že se regionálním politikům podaří budoucího premiéra a Sněmovnu přesvědčit, že Pardubický, Zlínský či Liberecký kraj nemohou stále doplácet na starou chybu.
Ve Vysokém Mýtě se dočkali, stát pošle 600 milionů na severozápadní obchvat
Kolovratník slibuje, že bude o změnu usilovat. „Iniciátorem by měli být hlavně naši hejtmani a Radim Holiš jako předseda Asociace krajů ČR. Předpokládám, že Martin Netolický by na tom mohl jako koaliční partner s námi spolupracovat,“ uvedl poslanec.
Kdyby se to povedlo, podle dřívějších propočtů by Pardubický kraj mohl dát na opravu silnic ročně o 600 milionů korun více, urychlit přestavbu nemocnic či zvýšit příspěvky na akce obcí či spolků.
Zatím je k tomu mnohem dál než před dvěma lety. Program hnutí ANO před volbami do Poslanecké sněmovny nespravedlivé dělení daní mezi kraje ani nezmínil.