Knihovna ve Vysokém Mýtě může dostat rajskou zahradu i bezbariérovou rampu

Měla to být jen lehká stavební změna, která zbaví knihovnu tří schodů a lehce zmodernizuje prostor. Jenže architekt Radek Schwab z ateliéru LBNK architekti se chopil příležitosti velkoryseji. A město se rozhodlo návrh přijmout. Na začátku února podalo žádost o evropskou dotaci na stavební úpravy, jejíž získání je podmínkou pro realizaci projektu..

„Knihovna úspěšně slouží v současných prostorách více než třicet let. Nyní se naskytla mimořádná příležitost, která prostředí a služby knihovny posune o několik řádů výš,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Umožnila to dotační výzva zaměřená na obnovu a vybavení knihoven. Pokud by město se svou žádostí uspělo, pokryla by dotace převážnou část nákladů. Ty jsou odhadnuty na 51 milionů korun, přibližně 80 procent by zaplatily peníze poskytnuté z Unie.

Projekt zpracovali mladí architekti z pražského ateliéru LBNK, který pro knihovnu navrhl zajímavé řešení. Že je něco jinak, uvidí návštěvníci hned u vchodu. Stávající tři schody nahradí mírná rampa, která umožní bezbariérový pohyb až do dětského oddělení, které se propojí s tím pro dospělé.

Knihovna se rozšíří do hospodářské části budovy, kde vznikne víceúčelový sál pro přednášky a besedy. Prostory pro dětské a dospělé čtenáře spojí přístavba, v jejímž středu vznikne zelené atrium inspirované klášterními rajskými zahradami. Na závlahu trávníku bude knihovna využívat dešťovou vodu, kterou bude zadržovat nádrž pod atriem.

Změny se dočkají i knižní sklady. Ty budou součástí knižního oddělení, tedy v nejvyšších patrech nad výpůjčními regály. „Tam čtenáři samozřejmě šplhat nebudou, skladové regály budou odděleny od výpůjčních, knihu ze skladu zajistí čtenáři knihovnice,“ řekl místostarosta Martin Krejza.

„V návrhu knihovny myslíme hlavně na vzdušnost a volnost pohybu. Fenomén prostoru plného knih je nesmrtelný a vzbuzuje v člověku inspiraci a kreativitu. Současně má dnes mít knihovna mnohem větší funkční a společenský přesah. Nerad slýchám větu ‚Na Mejto dobrý‘; musí to být skvělý, a především to musí obstát v čase,“ řekl architekt a vysokomýtský rodák Radek Schwab.

Autoři návrhu kladou důraz na udržitelné materiály a obnovitelné zdroje energií – nové dvorní křídlo bude z dřevěných konstrukčních prvků, se zelenou střechou a solárními panely.

Zda město s návrhem knihovny uspěje, zjistí v půlce tohoto roku. Nyní probíhá hodnocení projektů. Pokud by ale projekt peníze získal, začne město s opravami na konci roku, nebo začátkem příštího. Budova knihovny v Litomyšlské ulici funguje v přízemí budovy M-klubu. Knihovna je zde umístěna od počátku 90. let, kdy zde měla sklady restaurace U Koruny.

O novou knihovnu usilují i v České Třebové. Měla by vzniknout z opravených prostor bývalé svářečské školy. Přeměna knihovny je odhadnuta na 140 milionů korun. I zde by měla pomoci dotace z Evropské unie.

To v Přelouči si o nové budově zatím nechávají zdát. Zastupitelé kvůli vyšší ceně neodsouhlasili její stavbu.