VIDEO: Vichr odpáral střechu jako víčko od konzervy, uletěla ke škole

Žáci technického učiliště v Žamberku na Orlickoústecku měli veliké štěstí. Krátce před osmou hodinou se silný poryv větru opřel do budovy v areálu stavební firmy takovou silou, že střecha nevydržela.

Z budovy odlétla a dopadla hned vedle administrativní budovy truhlářských a instalatérských dílen, kde probíhala výuka.

Věci, které létaly vzduchem, poškodily okna a fasádu budovy natolik, že vypadá jako po náletu.

„Stalo se to na odloučeném pracovišti odborného výcviku na administrativní budově dílen, ve které v době poryvu naštěstí nikdo nebyl. Žáci byli zrovna v dílnách, kde probíhal svářečský kurz oboru instalatér. Byli tam i žáci z oboru truhlář,“ sdělila ředitelka Střední školy gastronomické a technické Žamberk Zuzana Pecháčková.

Škola už nechala budovu zabezpečit, aby nedocházelo k dalším škodám. „Výuka nadále probíhá, dílny zasaženy nebyly. Doufám, že se nám to podaří dát co nejdřív do pořádku,“ dodala ředitelka.

Větrem strženou střechu letící vzduchem zachytila bezpečnostní kamera v areálu stavební firmy.

„Bylo to nečekané. Jediná klika, že se nikomu nic nestalo. Vznikla nám škoda na střeše, ale byly poškozené i sousední budovy,“ popsal vichřici ředitel stavební společnosti Agrostav Ústí nad Orlicí Matouš Pořický.

Střecha dopadla hned vedle truhlářských a instalatérských dílen. Jaké škody vichřice na budově napáchala, bude mít vedení školy vyčísleno po víkendu.

Přes 300 výjezdů hasičů

Vítr ve čtvrtek podle meteorologické stanice v Ústí nad Orlicí dosahoval v nárazech rychlosti kolem 27 m/s. Od půlnoci hasiči v Pardubickém kraji zasahovali u více než 300 událostí způsobených silným větrem.

Lámal hlavně stromy a větve, které popadaly na silnice. V Pardubicích nápor větru nevydržel přístřešek, který spadl na auto. Výjimkou nebyly ani polámané pouliční lampy.

Hasiči také celý den vyprošťovali vykolejený vlak u Rané na Hlinecku, který najel do popadaných stromů.

Nebezpečně vypadala i nehoda autobusu se dvěma osobními auty na silnici z Chrudimi na Medlešice.

„Vlivem větru pravděpodobně odlétl předmět z vleku u osobního vozu a rozbil okno autobusu. Při této události nebyl nikdo zraněn. Z autobusu muselo být evakuováno 46 lidí,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.