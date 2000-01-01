náhledy
Po 23 letech se v Pardubicích ukázal Stanley Cup. Nejslavnější hokejovou trofej přivezl v úterý útočník Floridy Tomáš Nosek, který play off zámořské NHL s týmem Panthers vyhrál v červnu. Na Pernštýnském náměstí s ním slavily tisíce lidí. (12. srpna 2025)
Autor: HC Dynamo
Dvaatřicetiletý hokejista stál na podiu před Pernštýnským náměstím už v roce 2012, když vyhrál titul s Dynamem. Tentokrát ale celá akce patřila jen jemu. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Tomáš Noska vezl od zimního stadionu koňský povoz přes třídu Míru. Doprovázeli jej fotografové, kameramani, ale i pardubická městská policie. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Nechyběli ani manželka Eliška (na snímku) a synové Patrik s Matiasem. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na náměstí se povoz s očekávaným osazenstvem musel prodírat úzkým koridorem. „Občas to pěkně házelo,“ smál se Nosek. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Hokejový hrdina si celou akci viditelně užíval. Fanouškům Stanley Cup hrdě ukazoval ihned po příjezdu na náměstí ještě na koňském povozu. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Slavná trofej váží přes 15 kilogramů a držet ho nad hlavou při jízdě na povozu není žádná legrace. Noska proto radši přidržovala manželka Eliška. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pohár měl na povozu místo hned vedle svého vítěze. (12. srpna 2025)
Autor: HC Dynamo
Nosek cestou na povozu držel Stanley Cup co nejpevněji. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Cestou k podiu se Nosek nejprve musel probít přes zástupy fanoušků. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Stanley Cup na podium poprvé přinesl během hudebního vystoupení kapely Verona. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Zpěvačka Veronika Stýblová je součástí kapely Verona od roku 2018 a je dlouholetou kamarádkou Tomáše Noska. Proto s radostí přijala nabídku vystoupit na Pernštýnském náměstí. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Tradiční polibek poháru. Jak tradice velí, mohl s ním Tomáš Nosek strávit celý den. Ráno z něj dokonce posnídal vejce Benedikt na brunchi s rodinou. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na podiu nemohli chybět ani synové Tomáše Noska. Oba měli s sebou zmenšenou napodobeninu Stanley Cupu. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Kromě kapely Verona vystoupili i Mádri z Vypsané Fixy, Bóďa z Dukly Vozovna, ale taky zpěvačka Adéla Krátká, která v enteria areně zpívá hymnu před extraligovými zápasy Dynama (na snímku). (12. srpna 2025)
Autor: HC Dynamo
Programem na Pernštýnském náměstí fanoušky provázeli Pavel Cejnar (vpravo) a moderátor domácích utkání Dynama v enteria areně. (12. srpna 2025)
Autor: HC Dynamo
Nosek během večera zvedl trofej pro vítěze NHL nad hlavu nesčetněkrát. Dav na náměstí ale pokaždé šílel, doprovod obstaraly různé efekty. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Jméno letošního vítěze NHL Tomáše Noska spolu s celým týmem Floridy je již vyryté na Stanley Cupu. (12. srpna 2025)
Autor: HC Dynamo
Chybět nemohli ani Noskovi rodiče Daniela a Miroslav. Prozradili několik věcí ze života jejich syna, třeba že jeho oblíbeným jídlem jsou Olomoucké tvarůžky, které mu dodnes tajně vozí do Ameriky. (12. srpna 2025)
Autor: HC Dynamo
Přímo z podia proběhl i živý vstup do zpravodajství TV Nova. S Noskem dělá rozhovor moderátor Richard Tesař. (12. srpna 2025)
Autor: HC Dynamo
Nosek si na akci pozval i partu bývalých spoluhráčů z mládeže pardubického Dynama. U profesionálního hokeje dodnes zůstal jen Tomáš Nosek, kamarádi se ovšem dál každoročně schází během léta. (12. srpna 2025)
Autor: HC Dynamo
Dav pod podiem se snažil na telefon zachytit každý moment, kdy Tomáš Nosek zvedl nad hlavu pohár. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Celá akce trvala zhruba tři hodiny. Na nejstarší hokejovou trofej na světě se přišly podívat tisíce lidí, kteří zaplnili celé Pernštýnské náměstí. (12. srpna 2025)
Autor: Martin Veselý, MAFRA