OBRAZEM: Nosek přivezl Stanley Cup povozem, na náměstí bouřily tisíce fanoušků
Policie našla nezletilého chlapce, který odešel a nechal dopis na rozloučenou
Pardubičtí policisté vypátrali v pondělí večer sedmnáctiletého mladíka z Králík na Orlickoústecku. Podle policie nechal v ten den ráno doma dopis na rozloučenou a bez mobilního telefonu odešel...
Po 23 letech se v Pardubicích ukázal Stanley Cup. Nejslavnější hokejovou trofej přivezl v úterý útočník Floridy Tomáš Nosek, který play off zámořské NHL s týmem Panthers vyhrál v červnu. Na...
Motorkářku na Chrudimsku vymrštila srážka do protisměru, nehodu nepřežila
Řidička motocyklu nepřežila v neděli večer dopravní nehodu nedaleko obce Čertovina na Chrudimsku. Srážka s jiným motocyklem ji na křižovatce u zábavního centra Peklo vymrštila do protisměru, kde se...
Trochu omšelé, ale stále zachovalé. Do Česka se vrátily dva parní unikáty
Inkognito až téměř v utajení doputovaly do Česka dvě parní lokomotivy, které rozšíří vozový park výtopny v Dolní Lipce. Završilo se tak téměř rok trvající úsilí Muzea starých strojů a technologií v...
O koupi Pardubic jedná americká firma. Klub se trápí, akcionáři se neshodnou
Zatím jde vše podle předpokladů. Těch pesimistických. Přesně jak fotbalová veřejnost předpovídala – hráči FK Pardubice jsou od prvního ligového kola přikováni ke dnu tabulky. Tři zápasy, deset...
Astrofyzik na Pardubicku nafotil průlet kosmické stanice ISS před Sluncem
Nad Českem bylo ve středu možné pozorovat za velmi příznivých podmínek průlet Mezinárodní kosmické stanice (ISS) před Sluncem. Tento unikátní okamžik vyfotografoval astrofyzik Petr Horálek, snímky...
Řidič si zadriftoval a už měl v patách policii. Nepomohl mu ani blafák s blinkry
Rychlým driftem na mokré silnici se chtěl zřejmě předvést devatenáctiletý cizinec v lexusu v Hlinsku na Chrudimsku. Upozornil však na sebe policejní hlídku, která se za řidičem se zapnutou houkačkou...
Požár vedení u České Třebové komplikoval dopravu. Provoz obnovili o půlnoci
Požár trolejového vedení nedaleko stanice Česká Třebová komplikoval do pozdních nočních hodin provoz na železničním koridoru. Trať byla zcela neprůjezdná déle než hodinu. Po úterní deváté hodině...
Hora odpadů u Nasavrk se zvětší, úřad už s rozšířením skládky souhlasil
Skládka komunálních odpadů u Nasavrk na Chrudimsku se může dál rozšiřovat. Krajský úřad Pardubického kraje vyhověl žádosti majitele – společnosti AVE CZ.
Odchovanec Dynama Nosek večer v Pardubicích ukáže slavný Stanley Cup
Do Pardubic po více než 20 letech opět dorazí Stanley Cup. Na Pernštýnské náměstí ho dnes večer doveze útočník Tomáš Nosek, který se v červnu radoval z triumfu v dresu týmu Florida Panthers.
Kde zatkli farmáře Hápa, vyrostl javor. Po čtvrt tisíciletí soutěží o Strom roku
Až na vrcholky Ještědu, Milešovky či Sněžky dohlédnou poutníci od Hápova javoru, nepřehlédnutelného stromu, rostoucího nad obcí Pustá Kamenice ve Žďárských vrších. Zhruba 250 let starý listnáč se teď...
Za rok hotovo. Křižovatku u Medlešic po deseti letech kompletně dokončí
Slovy klasika „do roka a do dne“ skončí trápení části řidičů z Chrudimi, kterým při cestách do Pardubic nezbývá nic jiného, než se proplétat ulicemi města a využít nájezd na obchvat u Vestce....
Manžela chtěla otrávit, pak ho pobodala. Žena se u soudu přiznala, odmítá však úmysl
U pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové začalo v pondělí hlavní líčení s třicetiletou Michaelou M. Ta podle obžaloby loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem svého...
Střihavka po derby: Odchod do kabiny byl bolavý. Bod se hodí, ale měli jsme vyhrát
Chvíli už to vypadalo na další klasiku v podání pardubických fotbalistů. Do nedělního derby v Hradci Králové vlétli, soupeře přesně podle plánu zaskočili velkou aktivitou. Jen za první půli si...