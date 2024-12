V Pardubicích postaví novou školu. Místo kasáren bude 18 tříd pro 540 dětí

Už to budou desítky roků, co v Pardubicích naposledy budovali úplně novou základní školu. Nyní je radnice už jen kousek od začátku výstavby další základky.

Magistrát už předložil žádost o posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Zisk klíčového razítka, se kterým původně radní nepočítali, také celý projekt o něco zpozdil. „Máme požádáno o územní rozhodnutí a pokračují práce na stavebním povolení,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký zvolený za Žijeme Pardubice.

Z dokumentu EIA se dají vyčíst základní parametry budoucí školy. Bude do ní moci chodit až 540 žáků. Areál zaplní jihozápadní část bývalého vojenského areálu, kde stojí několik budov, a polovinu současného parkoviště. „Celková plocha přesáhne dva hektary,“ stojí v dokumentu pro zjišťovací řízení o vlivu stavby na životní prostředí, tzv. EIA.

Hlavní vstup do školy bude ze Zborovského náměstí přes parčík, před budovou bude poměrně velký prostor zčásti krytý plachtovou markýzou. Objekty jsou rozvrženy do čtyř vzájemně propojených celků, pro výuku, vedení školy a vstupní halu, stravování a tělovýchovu. Všechny střechy budou pokryty bezúdržbovou zelení.

„V návrhu stavby je myšleno na vše, inspiraci jsme čerpali z již postavené základní školy v Jesenici, která je plně funkční a postavená právě s dotační podporou,“ uvedl před časem k projektu Jakub Rychtecký.

Dvě tělocvičny a ovál s hřištěm

V centru části výuky bude venkovní přestávkový prostor, atrium. Ve škole bude 18 tříd, součástí stavby jsou dvě tělocvičny a běžecký ovál s vnitřním hřištěm. Projekt počítá také s 52 parkovacími místy, z toho bude 38 v areálu školy a 14 v ulici Pod Břízkami.

Pozemek školního areálu bude zatravněný, osázený vzrostlou zelení, stromy a živým plotem. Škola bude sloužit obyvatelům nových bytů, které mají vzniknout mezi ulicí S. K. Neumanna a Chrudimkou, ale také pro okolní čtvrtě Skřivánek, Višňovka a Jesničánky.

Ty sice základní školy ve svých obvodech mají, ale nemají dostatečné kapacity. „Od roku 2020 nastupují do škol silné populační ročníky, ty slabší naopak budou odcházet, roste nám počet obyvatel. Vzhledem k plánovaným developerským projektům lze očekávat, že se počet dětí v nadcházejících letech ještě navýší,“ uvedl argument pro výstavbu náměstek Rychtecký.

Pardubice budou muset kvůli stavbě zbourat sedm dožilých budov kasáren. Náklady město odhaduje na 110 milionů korun. Využití objektů prý nebylo možné. „Bohužel ty bývalé vojenské baráky nejsou vhodné na přestavbu. Zvažovali jsme tam výstavbu nového úřadu práce, ale energeticky to nevycházelo. Kvůli tomu, že se kasárna stavěla zhruba před sto roky, kdy vojáci spávali na palandách ve třech nad sebou, tak jsou tam ohromně vysoké stropy a velká okna. Bylo by nesmírně náročné přestavovat to na dnešní podmínky,“ uvedl zastupitel za ODS a bývalý šéf úřadu práce v Pardubicích Petr Klimpl.

Stavební povolení na školní budovu by radnice mohla získat v prvních měsících roku 2025. Cena stavby školy se dříve odhadovala zhruba na 500 milionů korun bez DPH.

Pardubice by rády na výstavbu získaly dotaci, která by pokryla většinu nákladů. Kasárna T. G. Masaryka patří městu od roku 2014. Magistrát si nechal na využití zpracovat studii a zvažoval, že území nabídne investorům. Sám by mohl v areálu vybudovat ubytovací zařízení pro seniory s více či méně specializovanou péčí.

V minulosti se přihlásil také soukromý subjekt, který tam chtěl postavit základní církevní školu. Na pozemku na okraji už dlouho plánuje ministerstvo práce a sociálních věcí výstavbu nového úřadu práce, který je dosud na několika pracovištích po městě. „Stavba se už chystá vlastně 15 let, těžko říct, kdy na ni dojde,“ dodal Klimpl.

Kasárna jsou už roky prázdná. Zatím je v areálu pouze záchytné parkoviště a jednou za rok se tam koná akce Retroměstečko. Právě její pořadatelé jsou z výstavby nové školy nejvíce smutní a zatím si nechtějí připustit variantu stěhování. „Nechci na to myslet. Uvidíme, jak to celé bude,“ uvedl duchovní otec a hlavní pořadatel Retroměstečka Miroslav Toman.