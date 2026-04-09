Rekordní Vinařský půlmaraton ochromí pardubickou dopravu, posunul i hokej

Milan Zlinský
  11:36
Z dopravního hlediska čeká Pardubice zajímavá sobota. Tak je to ostatně pokaždé během konání Vinařského půlmaratonu. Ten je letos rekordní svou účastí a zastoupením z 26 států světa, hledání cest pro řidiče však bude mít ještě další rozměr. Večer se totiž bude hrát ostře sledované semifinále hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Spartou Praha, a dostat se k enteria areně tak nebude vůbec snadné.
Na start se postavilo 3 600 běžců, handbikerů či koloběžkářů. Nejrychlejší běžci a běžkyně z Keni zvládli přibližně 21 kilometrů za hodinu a nějaké drobné. (14. dubna 2018) | foto: Lukáš Urban

Vinařský půlmaraton 2026 v Pardubicích

Trasa závodu, omezení dopravy:
Smetanovo náměstí, ulice Jahnova, ulice Husova, ulice Na Bukovině, ulice Sakařova, Bezdíčkova, ulice Věry Junkové, ulice Sezemická, ulice Na Okrouhlíku, ulice Studánecká, ulice Kotkova, ulice Gebauerova, ulice Bubeníkova, ulice Karla IV., ulice Anenská, ulice S. K. Neumanna, ulice Svobody, Jana Palacha, třída 17. listopadu, Masarykovo náměstí, Sukova třída.

Doba omezení dopravy:
Parkování omezeno na trase od 7.00 do 19.00, doprava ve většině ulic pak od 10.00 do 17.00.

„Jsme moc rádi, že nám zástupci Dynama a další lidé od hokeje vyšli vstříc a odsunuli začátek zápasu až na 19. hodinu. Ale i tak to bude složité,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Původně se pátý zápas série měl hrát od 17 hodin. V té době však klidně ještě budou dobíhat poslední závodníci do cíle, takže doprava by nutně musela zkolabovat.

Ovšem ani takto to nebude pro řidiče přijíždějící z většiny směrů úplně snadné. Třeba od Chrudimi to bude prakticky nemožné. Trasa půlmaratonu povede například po ulicích S. K. Neumanna, Husova, Jana Palacha, 17. listopadu i přes Masarykovo náměstí nebo Sukovu třídu.

Největší problém pak budou mít přenosové vozy stanice Oneplay Sport, které musí přijet do Pardubic v dostatečném předstihu, aby se vše stihlo připravit na večerní vysílání.

„V souvislosti se závodem bude omezen provoz a parkování v centru města, a to zhruba od 7 do 19 hodin, v dalších ulicích pak od 10 do 17 hodin,“ uvedla tisková mluvčí radnice Alexandra Tušlová.

Užívám si tu domácké prostředí. Kratochvílová o Pardubicích, talentech i Bolové

Z jejích slov je tak patrné, že mnoho fanoušků čekají složitosti. Zřejmě nejrychlejší bude do města dorazit vlakem či nechat auto na kraji města a přijet k hale MHD, která v omezeném režimu fungovat bude.

„Akce přináší dočasná dopravní omezení, chtěl bych poprosit občany o trpělivost a pochopení. Do velkých měst maratony a půlmaratony patří. Vidět tisíce dětí a rodičů na lidovém běhu je radost. Loni už se muselo startovat ze dvou míst, protože na jedno startovací místo se účastníci prostě nevejdou,“ řekl náměstek Jakub Rychtecký.

Jubilejní dvacátý ročník

Akce se koná podvacáté. První ročník se v ulicích města běžel v roce 2007. „Pamatuji si jako dnes, jak jsme s tehdejším primátorem Jiřím Stříteským řešili, jak by bylo krásné, kdyby se běhalo ve městě. Závod totiž navazuje na tradiční běh mezi Chrudimí a Pardubicemi, ale toto je mnohem lepší, než když závodníci běhali kolem polí,“ uvedl hlavní pořadatel celodenní akce Oldřich Bujnoch.

Ten má se svým týmem ohromnou radost z toho, jaký je o všechny běhy zájem. „Pozor! Registrace k závodu byla ukončena. Registrace na místě nebude možná,“ stojí hned u několika závodů včetně toho hlavního, který bude odstartován ve 14 hodin na Smetanově náměstí.

„Jsme hlavně šťastní z toho, kolik dětí se nám hlásí do Lidového běhu Vaňka Vaňhy. Zájem má 4 500 lidí a my více na trať už pustit ani nemůžeme. Je to krásný dárek k výročí,“ uvedla Míla Kalinová z organizačního štábu akce, která je známá svou dobrou péčí o závodníky.

Možná i proto do Pardubic letos dorazí atleti hned ze 26 států, a to včetně USA, Kanady, Bolívie, Brazílie, Tchaj-wanu, Ázerbajdžánu, Kazachstánu nebo Mongolska. „Jsme za to rádi, že Vinařský půlmaraton má ve světě zvuk a lidé si do města přijedou zaběhat,“ uvedl Bujnoch, který tradičně všem účastníkům zajistil dárky včetně vína, se kterým on sám podniká.

A nepůjde zdaleka jen o sport. Organizátoři vlastně už od sobotního rána chystají i bohatý doprovodný program. Živá hudba bude hrát na Pernštýnském náměstí, na kterém je už tradičně cíl závodu, a také u divadla, kde se naopak startuje.

„Bylo by fajn, kdyby nám vyšlo počasí. Aby moc nefoukalo a nepršelo. Ale lidé by dorazili i tak. Už zjistili, že jim je v Pardubicích na půlmaratonu dobře a že je tady o ně skvěle postaráno,“ uvedla atletická legenda, stále držitelka světového rekordu na 800 metrů a ambasadorka akce Jarmila Kratochvílová.

Program začne před devátou hodinou u divadla a hned v 9.15 hodin odstartuje masový lidový běh. „Budeme muset opět startovat z několika míst najednou, aby se všichni vešli,“ dodala Kalinová.

