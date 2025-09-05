Pokud má někdo pocit, že v Pardubickém kraji se toho moc neděje, určitě to neplatí pro nadcházející víkend.
Vedle řady koncertů, výstav, jarmarků a slavností se díky Dnům evropského dědictví opět otevře řada památek, z nichž mnohé jsou přístupné jen zřídka. Jen v Pardubicích mohou zájemci v sobotu a v neděli nahlédnout do dvaceti objektů. V mnoha z nich je čekají komentované prohlídky.
Víkend v kraji: Co ještě nevynechat?
Veselý Kopec Zítra od 9.30 do 16.00 ovládne skanzen program zaměřený na ukázky historických řemesel a technologií.
Pardubice Automatické mlýny v Pardubicích se zítra promění v centrum kreativity při druhém ročníku přehlídky Maker Faire Pardubice.
Litomyšl Vinobraní v Litomyšli nabídne zítra od 14.00 až do brzkých ranních hodin příležitost ochutnat více než čtyřicet odrůd vín ze sedmi vinařství.
Chrudim Chrudimské dožínky začínají dnes a trvají až do neděle. Na programu je krojovaný průvod, jarmark, sobotní galaprogram i velká večerní taneční merenda.
V Pardubicích bude letos během dnů poprvé přístupný secesní vodojem v areálu Pardubické nemocnice, Střední průmyslová škola elektrotechnická nebo Škoda Svítání v Klášterní ulici.
„Velkou radost máme z letošních nově zpřístupněných objektů, které se veřejnosti v rámci této akce otevírají poprvé. Právě díky nim mohou lidé nahlédnout do míst, kam se běžně nedostanou,“ řekla vedoucí oddělení kultury pardubického magistrátu Jana Fiedlerová. Doplnila, že návštěvníci se mohou těšit na tradiční i nové zastávky – Gočárovu galerii, galerii GAMPA, Východočeské muzeum a zámek, radnici, Památník Zámeček, krajskou knihovnu, židovský hřbitov či Východočeské divadlo.
„V prostorách našeho divadla chystáme na neděli Velký návštěvní den, zájemci tak budou moci nahlédnout do zákulisí, zpřístupníme dekorační dílny, krejčovnu i zázemí Malé scény ve dvoře. Bonusem budou také ukázky jednotlivých divadelních profesí, vše za doprovodu herců našeho souboru. Prohlídky začnou ve 14 a 16 hodin,“ zve tiskový mluvčí divadla Radek Smetana.
Zájemci se mohou svézt o víkendu po Pardubicích i historickými trolejbusy.
Městské slavnosti ve Vysokém Mýtě
Letos je to přesně 200 let, co byla ve Vysokém Mýtě uvedena první ochotnická divadelní hra v českém jazyce. Bohatá ochotnická divadelní tradice, která trvá dodnes, bude provázet i městské slavnosti. Už dnes v 19 hodin bude v Jungmannových sadech ke kulatému výročí odhalena pamětní deska, slavnostní akt doplní happening v podání vysokomýtských divadelníků.
„Oblékněte se do svého oblíbeného divadelního kostýmu a přijďte s námi sdílet radost z bohaté historie vysokomýtského divadla. Ať už budete královnou, rytířem, kominíkem nebo pohádkovou bytostí, vaše přítomnost a fantazie dodají průvodu tu správnou atmosféru,“ zvou na akci pořadatelé.
Ve 20 hodin bude u svítící fontány v Havlíčkových sadech následovat autorský písňový recitál s cimrmanologem Miloněm Čepelkou. Divadelníci se do programu zapojí i v sobotu na náměstí Přemysla Otakara II. Významná divadelní jubilea, ke kterým patří i 100. výročí od postavení budovy Šemberova divadla, připomene ve 13.30 hodin průvod, který se vydá od Pražské brány.
Městské slavnosti nebudou žít jenom divadlem. Již v pátek se během vernisáže přehlídky současného výtvarného umění KabU představí v městské galerii 43 nadaných vysokomýtských umělců. Žánrový rozptyl bude široký – malba, kresba, grafika, sochy, keramika.
Program městských slavností bude pokračovat v sobotu od 9 hodin na náměstí akcemi určenými především dětem. Představí se třeba domácí Divadeliér nebo Řezbář Matěj, který přiveze velký kolotoč, kozí taxi či houpacího mravenečníka. Zpestřením bude i polská hudební skupina Jolly Roger & Hern.
Odpoledne se návštěvníci mohou těšit na program, který se bude střídat na dvou pódiích a v blízkých kavárnách. Od zhruba 14 hodin hudební šňůru odstartují Lake Malawi, následovat budou Gnomus, NoBand Brothers, Trocha klidu, Big Band, Vanua 2 a na závěr ve 21 hodin vystoupí zpěvačka Jana Kirschner. Hudebním programem to bude od pátku žít i v Amfiteátru M-klubu. Městské slavnosti jsou také spojené s Dny evropského kulturního dědictví. Vysokomýtské památky tak budou otevřené zdarma až do večerních hodin.
Pouť ke svatému Jiljí ve Svitavách zpestří festival volnočasových aktivit
Léto ve Svitavách už tradičně uzavírá historická pouť ke sv. Jiljí. Program odstartuje dnes večer vernisáž obrazů mladých svitavských výtvarníků v netradiční venkovní galerii Venkovka u náměstí. Od 20 hodin spodní část náměstí ožije dvojkoncertem hudební kapely O5 a Radeček a od 22 hodin skupinou 4Trix.
Zítra od 14 hodin se program přemístí na svitavský stadion, kde se uskuteční oblíbený Festival volnočasových aktivit. Rodiny s dětmi si mohou na více než 20 stanovištích vyzkoušet sportovní aktivity, tábornické dovednosti a aktivity, které nabízí organizace zabývající se smysluplným trávením volného času dětí anebo se věnují prorodinným aktivitám. Každý účastník se může zapojit do plnění aktivit s hrací kartou. V 16 hodin na muzejní zahradě vyvrcholí memoriál Aloise Petruse, na němž řezbáři představí nové dřevěné skulptury, které tvořili v uplynulém týdnu.
Program, který vyvrcholí v neděli na náměstí tradičními pouťovými trhy a řemeslným jarmarkem, obohatí cimbálová muzika i divadelní a akrobatická představení skupiny Chůdadlo s večerní ohňovou show. Program v 19 hodin zakončí v kostele sv. Jiljí koncert vážné hudby.
Brandýské mámení si hraje s různými žánry
Na dílo J. A. Komenského, jenž v Brandýse nad Orlicí napsal Labyrint svět a ráj srdce, odkazuje již téměř čtvrt století multižánrový festival Brandýské mámení. Ve své DNA má stylovou hravost a jistou neposednost, co se lokací týče. Páteční „základnou“ zůstává místní sokolovna, která se promění ve výstavní síň, hudební klub i projekční sál.
Letošní výstava s poetickým názvem Pimpinella představí obrazy malíře, sochaře a performera Michala Cimaly. Po koncertu svérázného uskupení RoxorM3N osobitým způsobem zahraje hity nejslavnějšího zlatého slavíka proslulý pražský Gott Revival.
„Na Mistra samozřejmě dojde, ale rozhodně ne tak, jak byste čekali,“ upozorňuje dramaturg festivalu Filip Tomášek. Dějištěm sobotního dopoledne bude louka před habrovým labyrintem v údolí J. A. Komenského. Program otevře oblíbená Tvořivá dílna v režii Vlaďky a Jiřího Wildových, na které s představením O Zlatovlásce naváže známý divadelník Víťa Marčík.
Sobotní koncerty se po čtyřech letech odehrají přímo před brandýskou radnicí. Hudebním bonbonkem bude odpolední koncert pražských SmokingDogs, kteří nabídnou směs rocku, funky a elektra. Publikum pak roztančí dámské uskupení BraAgas, které s razancí sobě vlastní snoubí vlivy folkloru Balkánu a Skandinávie. Čtyřicet let na scéně oslaví i legendární Terne Čhave.