Stát dál uvažuje o věznici v Králíkách, přestože ji občané odmítli

Je to ožehavé a nepříjemné téma pro všechny lidi z Králík a okolí. Ministerstvo spravedlnosti se stále nevzdalo myšlenky na to, že by bývalý ústav pro problémové děti přestavělo na věznici. Nic na tom nezměnilo ani nedávné referendum, ve kterém lidé stavbu káznice odmítli.



„Lidé v referendu na konci roku 2016 většinově dali najevo, že věznici ve městě nechtějí. Původně se navíc mělo jednat o věznici pro ženy, nyní navrhované zařízení pro muže je pro město novinkou,“ uvedl starosta Králík Václav Kubín s tím, že výsledek referenda není pro Vězeňskou službu závazný.

V bývalém ústavu, který je od konce roku 2014 prázdný, by mohla vzniknout věznice pro 150 až 200 mužů. Variantou je také stavba na zelené louce, konkrétně na pozemcích v podnikatelské zóně za bývalou Teslou, kde by mohla být věznice s kapacitou 800 až 1 000 mužů.

Pozemky by Vězeňská služba získala od města, kterému by za to darovala bývalý dětský ústav. Starosta ale označil výstavbu nové věznice jako „velmi kontroverzní a nechtěnou záležitost“. Ministerstvo spravedlnosti se opakovaně k jednáním nechtělo vyjádřit.

„Vzhledem k tomu, že doposud ve věci nepadlo žádné rozhodnutí, tak k uvedenému dotazu nemůžeme sdělovat další informace,“ uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Andrea Šlechtová.

Vězeňská služba byla prostřednictvím své mluvčí Petry Kučerové o něco konkrétnější. „Králíky jsou jednou z několika lokalit, které máme vytipované pro případné zřízení věznice. V tuto chvíli je předčasné bavit se o konkrétních číslech v rámci kapacit, ale jednalo by se o desítky odsouzených v lehčím typu věznice,“ uvedla Petra Kučerová.

Poslední jednání se uskutečnilo v prosinci. Starosta informace zveřejnil v lednovém zpravodaji. Podotkl, že nic není uzavřené, nepadlo žádné rozhodnutí. Město podle dřívějších vyjádření chce bývalý ústav do svého vlastnictví, aby mohlo rozhodovat, co v něm bude. Možností je třeba hotel.

Místní věznici v referendu odmítli Referenda se na konci listopadu 2016 zúčastnilo 1 571 lidí z 3 513 oprávněných voličů, účast dosáhla téměř 45 procent. K platnosti plebiscitu je podle zákona nutná účast alespoň 35 procent. Ze zúčastněných hlasovalo platným způsobem proti vzniku ženské věznice 1 348 lidí, což představuje skoro 86 procent. V několikatisícových Králíkách by mělo být podle tehdejších představ ministerstva časem umístěno až 200 vězenkyň s nejmírnějším stupněm ostrahy. Nyní se mluví spíše o mužské věznici.

Zástupci ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby ČR nabídli městu setkání s veřejností, aby lidem své kroky vysvětlili. Vedení města si může prohlédnout věznice v jiných částech republiky. Například věznice Velké Přílepy v okrese Praha-západ a Stráž pod Ralskem na Českolipsku jsou v rekreačních oblastech. Turistickou oblastí je i Králicko.

A právě to je jeden z hlavních argumentů hejtmana Martina Netolického, proč by neměla být v Králíkách věznice.

„Čeká mne jednání s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem. Budu mu navrhovat, aby z bývalého ústavu stát udělal třeba pobytové rekreační zařízení pro zaměstnance Vězeňské služby. Pro nás jako kraj by bylo z marketingového hlediska nešťastné, aby v této rekreační oblasti bylo vězení. Stačí si říct, proč lidi znají Valdice nebo Pankrác. Kvůli tamním památkám, nebo spíše kvůli kriminálu?“ ptá se hejtman Martin Netolický.