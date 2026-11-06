Odsouzenec měl za sebou přibližně čtvrtinu uloženého trestu, když se 6. října rozhodl odejít z nestřeženého pracoviště v Poděbradech. Policisté po něm vyhlásili pátrání hned ten den.
Od počátku policie pracovala s informací, že by se uprchlý vězeň mohl zdržovat na Pardubicku, kde má silné vazby. Díky dobré operativně pátrací činnosti se jim ho nakonec podařilo najít po jednadvaceti dnech v obci Dříteč, která je vzdálená přibližně osm kilometrů vzdušnou čarou od Pardubic.
„Vypadal dost překvapeně, nekladl žádný odpor a s policisty naprosto spolupracoval. Po provedení všech potřebných úkonů ho eskortovali do vazební věznice v Hradci Králové,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
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Vězeň si teď bude muset nejen odpykat zbytek původního trestu, ale za útěk mu podle policie hrozí navíc další dva roky.
„Sedmadvacetiletý muž bude nyní čelit obvinění z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ dodala Holečková.