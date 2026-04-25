Svitavy podpořily jednání s firmou ČEZ o větrnících, obce budou mluvit jedním hlasem

Autor:
  9:07
Zastupitelé Svitav v tomto týdnu souhlasili s plánem tamního mikroregionu, který si jako strategického partnera pro budování větrných elektráren vybral společnost ČEZ.
ilustrační snímek

ilustrační snímek

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

Svitavy se zapojí do společného postupu mikroregionu při jednání o možném vzniku větrného parku na úpatí Hřebečského hřbetu. Opozicí navržené referendum při pondělním jednání neprošlo.

Zastupitelé Svitav schválili pokračování jednání o možné smlouvě se společností ČEZ, se kterou většina obcí mikroregionu již jedná. Radnice chce společným postupem obcí regulovat počet a umístění větrných elektráren, aby podle ní nedošlo k jejich nekontrolované výstavbě.

V rámci světového dne větru otevřely některé větrné elektrárny v Karlovarském kraji své dveře veřejnosti. Na snímku Horní Částkov (15. června 2024)
Výsledky sociologického průzkumu o větrných elektrárnách na Svitavsku (23. ledna 2024)
Výsledky sociologického průzkumu o větrných elektrárnách na Svitavsku (23. ledna 2024)
Výsledky sociologického průzkumu o větrných elektrárnách na Svitavsku (23. ledna 2024)
6 fotografií

„Se starosty jsme si na začátku řekli, že nejlepší cestou bude, když se nadneseně řečeno všechny obce obejmeme a území uzavřeme pouze pro jediného developera, se kterým se domluvíme na nejlepších podmínkách. Tím zabráníme nekontrolované výstavbě a tlaku mnoha různých developerů na jednotlivé obce,“ řekl starosta Svitav David Šimek (Sdružení pro město Svitavy) na úvod jednání zastupitelstva o větrných elektrárnách, které zabralo téměř tři hodiny.

Ačkoli město už na začátku prosazovalo společný postup všech obcí, finanční pobídky byly natolik lákavé, že řada z nich smlouvu se společností ČEZ již podepsala. Kromě Hradce nad Svitavou a Kamenné Horky, které víceméně čekaly na to, jak hlasování dopadne ve Svitavách, nemají s větrníky problém v sedmi obcích.

Mikroregion chce stavět větrníky s firmou ČEZ, lidé jsou elektrárnám nakloněni

Zastupitelé svitavské radniční koalice jsou vůči větrným elektrárnám opatrní. I proto jednání nebylo v duchu větrníky ano, či ne, ale zda vstoupit, či nevstoupit do jednání o podmínkách možné smlouvy o spolupráci. Vedení města tvrdilo, že bez schválení bodu by Svitavy ztratily vliv v mikroregionu, přes který chce radnice vést jednání s ČEZ. Město by sice mohlo odmítnout výstavbu větrníků na svých pozemcích, ale padl by plán společné akciové společnosti okolních obcí. Tím by radnice ztratila vliv na regulaci počtu a umístění větrných elektráren v rámci celého mikroregionu.

„Dobře, nevznikne na katastru města žádná vrtule. Ale pak jich vznikne devět v Dětřichově, pět v Opatově, čtyři v Opatovci, pět v Mikulči a mohl bych jmenovat dál a dál, a nikdo z nás to neovlivní,“ řekl Šimek.

Akciová společnost by byla příjemcem také všech finančních benefitů, ke kterým patří například čtyři procenta z tržeb za vyrobenou elektrickou energii. Výhody by se týkaly všech obcí v regionu, tedy i například Vendolí, Javorníku nebo Kukle, které se větrníků vzdají ve prospěch rekreačního potenciálu území. Podle Šimka hrála svoji roli i daňová optimalizace. „Jakékoliv peníze, které by z vrtulí obcím šly, by podléhaly pětadvacetiprocentní dani z příjmu. Pokud půjdou z akciové společnosti do mikroregionu, žádná daň se odvádět nemusí,“ uvedl starosta.

Lidem nevadí větrníky? Opozice průzkum zpochybnila

Opozice zastoupena hnutím ANO předložila protinávrh, který požadoval před uzavřením jakékoli smlouvy o spolupráci či jiného závazku města podmíněný souhlas obyvatel Svitav v místním referendu. Podle Jaroslava Kytýra z ANO radnicí zadaný sociologický průzkum u Akademie věd ČR pro tak zásadní rozhodnutí nestačí. „Z našeho pohledu tento průzkum není dostatečně věrohodný a rozhodně není schopen nahradit nějaké místní referendum,“ uvedl Kytýr.

Podle zastupitele Haralda Čadílka z ODS pro vypsání referenda chybí dostatek informací. „Je před námi zjišťovací řízení, které nám dá potřebné informace, abychom mohli přijmout kvalifikované rozhodnutí, a to potom nabídnout právě třeba v referendu k posouzení občanům. Je to stejné, jako kdyby mě někdo tlačil k tomu vynést nějakou poměrně zásadní diagnózu nad pacientem, a já bych neměl k dispozici ještě výsledky vyšetření,“ řekl.

Komplexní data pro rozhodování nového zastupitelstva má přinést zjišťovací řízení, které ukáže vhodné lokality pro výstavbu. Vedení města uspořádání referenda do budoucna nevylučuje. Podle Šimka je teď na všech orgánech, spolcích či odbornících na krajinný ráz, aby zjistili, co je a není v okolí Svitav možné. „My jsme v roli, že říkáme, pojďme si prověřit, jak na tom v celém území jsme,“ řekl starosta.

Z 21 přítomných zastupitelů jich nakonec 15 souhlasilo se zapojením města do jednání o podmínkách možné smlouvy o spolupráci s vybraným investorem i s pokračováním jednání uvnitř mikroregionu.

Vedení města naopak bude činit všechny kroky proti zrušení akcelerační zóny v oblasti Brandu nedaleko Mikulče, kterou před pár dny představilo ministerstvo životního prostředí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vážím si toho, že vláda zatím nerozhoduje o mých krajských cestách, rýpl si Pavel

Prezident Petr Pavel si prohlíží palebné zbraně na základně 43. výsadkového...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Hlásil se k němu muž, s nímž před lety skočil padákem, od...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

Skupina žhářů zveřejnila údajné spisy z pardubické haly. Vyhrožuje dalším

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Skupina The Earthquake Faction, která se v březnu přihlásila k požáru haly v Pardubicích, nyní zveřejnila na svých stránkách fotografie údajně ukradených dokumentů z místa. Po firmě LPP Holding,...

Řidič nezvládl jízdu po úzké hrázi a utopil auto, dechová zkouška ukázala proč

Podnapilý řidič nezvládl jízdu po úzké hrázi vodní nádrže a skončil ve vodě....

Jízdu po uzounké cestě na hrázi rybníku u Poličky na Svitavsku tento týden nezvládl řidič Mazdy Tribute. S autem nakonec sjel přímo do vody. Před jízdou pil.

24. dubna 2026  15:52

Pět hráčů a dva zápasy. Policisté prověřují podezřelá utkání fotbalové Chrudimi

Nový trávník na hradeckém stadionu v Malšovicích (2. 8. 2012)

Minimálně dva zápasy chrudimských fotbalistů a pět hráčů má v hledáčku Policie ČR a fotbalová asociace FAČR. Podezírají je, že pomohli sázkařské mafii ovlivnit počet branek v utkání.

24. dubna 2026  13:41

Být na jaře třetí? Fantazie! Mladík Jelínek si pardubické tažení užívá

Pardubický Tomáš Jelínek (uprostřed) se raduje s Michalem Hlavatým (vpravo) z...

Před dvěma týdny pomohl svým premiérovým gólem v české lize udolat olomouckou Sigmu (2:1), poté naservíroval vítěznou branku Abdullahimu Tankovi v utkání na trávníku Viktorie Plzeň (1:0). Tomáš...

24. dubna 2026  11:33

Pešán se Třinci nediví. Ocenil Sedlákovu odolnost, Žabka navrhoval: Ať je na tribuně

Pardubický útočník Lukáš Sedlák padá pod nohy třineckého obránce Patrika Kocha.

Svého kapitána po čtvrtém finále hájil. „Má těžkou roli, pere se s tím statečně,“ pronesl pardubický kouč Filip Pešán po prohře 2:4 na adresu Lukáše Sedláka, kterému třinečtí hokejisté nedají...

24. dubna 2026  10:44

Milion za odchod, nebo 150 tisíc za smrt. Nájemná vražda? Obhajoba má jinou verzi

Premium
U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

Kvůli obavám z majetkového vypořádání při rozvodu si muž podle obžaloby a verdiktu soudu objednal vraždu vlastní manželky. Sám možná neměl odvahu, tak hledal vraha i mezi příbuznými. Nakonec zaplatil...

24. dubna 2026

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

23. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  21:28

Objednal si manželčinu vraždu, dostal dvacet let, vykonavatel méně

U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

Za nájemnou vraždu devětačtyřicetileté ženy dnes Krajský soud v Pardubicích poslal do vězení dva muže. Dvacet let dostal ženin manžel, který si podle obžaloby vraždu za 150 tisíc korun objednal, svou...

23. dubna 2026  9:23,  aktualizováno  15:21

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

23. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  15:07

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

22. dubna 2026  17:30,  aktualizováno  21:53

Pardubický kapitán Vacek na konci cesty. Po sezoně uzavře profikariéru

Pardubický kapitán Kamil Vacek se snaží uniknout frýdecko-místeckým hráčům...

Pardubický fotbalista Kamil Vacek po sezoně ukončí profesionální kariéru. Osmatřicetiletý záložník, který nahlédl i do české reprezentace, se oficiálně rozloučí v úvodním domácím utkání Východočechů...

22. dubna 2026  19:07

Vážím si toho, že vláda zatím nerozhoduje o mých krajských cestách, rýpl si Pavel

Prezident Petr Pavel si prohlíží palebné zbraně na základně 43. výsadkového...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Hlásil se k němu muž, s nímž před lety skočil padákem, od...

22. dubna 2026,  aktualizováno  18:43

Po střetu s dodávkou narazila fabie do stromu, pro zraněné dítě letěl vrtulník

Auto po srážce u Dlouhé Třebové narazilo do stromu. Řidička skončila v...

Srážka osobního auta s dodávkou ráno omezila provoz na silnici I/14 u Dlouhé Třebové na Orlickoústecku. Fabie po střetu narazila do stromu. Záchranáři převezli řidičku škodovky do nemocnice,...

22. dubna 2026  13:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.