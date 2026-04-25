Svitavy podpořily jednání s firmou ČEZ o větrnících, obce budou mluvit jedním hlasem

Svitavy se zapojí do společného postupu mikroregionu při jednání o možném vzniku větrného parku na úpatí Hřebečského hřbetu. Opozicí navržené referendum při pondělním jednání neprošlo.
Zastupitelé Svitav schválili pokračování jednání o možné smlouvě se společností ČEZ, se kterou většina obcí mikroregionu již jedná. Radnice chce společným postupem obcí regulovat počet a umístění větrných elektráren, aby podle ní nedošlo k jejich nekontrolované výstavbě.
„Se starosty jsme si na začátku řekli, že nejlepší cestou bude, když se nadneseně řečeno všechny obce obejmeme a území uzavřeme pouze pro jediného developera, se kterým se domluvíme na nejlepších podmínkách. Tím zabráníme nekontrolované výstavbě a tlaku mnoha různých developerů na jednotlivé obce,“ řekl starosta Svitav David Šimek (Sdružení pro město Svitavy) na úvod jednání zastupitelstva o větrných elektrárnách, které zabralo téměř tři hodiny.
Ačkoli město už na začátku prosazovalo společný postup všech obcí, finanční pobídky byly natolik lákavé, že řada z nich smlouvu se společností ČEZ již podepsala. Kromě Hradce nad Svitavou a Kamenné Horky, které víceméně čekaly na to, jak hlasování dopadne ve Svitavách, nemají s větrníky problém v sedmi obcích.
|
Zastupitelé svitavské radniční koalice jsou vůči větrným elektrárnám opatrní. I proto jednání nebylo v duchu větrníky ano, či ne, ale zda vstoupit, či nevstoupit do jednání o podmínkách možné smlouvy o spolupráci. Vedení města tvrdilo, že bez schválení bodu by Svitavy ztratily vliv v mikroregionu, přes který chce radnice vést jednání s ČEZ. Město by sice mohlo odmítnout výstavbu větrníků na svých pozemcích, ale padl by plán společné akciové společnosti okolních obcí. Tím by radnice ztratila vliv na regulaci počtu a umístění větrných elektráren v rámci celého mikroregionu.
„Dobře, nevznikne na katastru města žádná vrtule. Ale pak jich vznikne devět v Dětřichově, pět v Opatově, čtyři v Opatovci, pět v Mikulči a mohl bych jmenovat dál a dál, a nikdo z nás to neovlivní,“ řekl Šimek.
Akciová společnost by byla příjemcem také všech finančních benefitů, ke kterým patří například čtyři procenta z tržeb za vyrobenou elektrickou energii. Výhody by se týkaly všech obcí v regionu, tedy i například Vendolí, Javorníku nebo Kukle, které se větrníků vzdají ve prospěch rekreačního potenciálu území. Podle Šimka hrála svoji roli i daňová optimalizace. „Jakékoliv peníze, které by z vrtulí obcím šly, by podléhaly pětadvacetiprocentní dani z příjmu. Pokud půjdou z akciové společnosti do mikroregionu, žádná daň se odvádět nemusí,“ uvedl starosta.
Lidem nevadí větrníky? Opozice průzkum zpochybnila
Opozice zastoupena hnutím ANO předložila protinávrh, který požadoval před uzavřením jakékoli smlouvy o spolupráci či jiného závazku města podmíněný souhlas obyvatel Svitav v místním referendu. Podle Jaroslava Kytýra z ANO radnicí zadaný sociologický průzkum u Akademie věd ČR pro tak zásadní rozhodnutí nestačí. „Z našeho pohledu tento průzkum není dostatečně věrohodný a rozhodně není schopen nahradit nějaké místní referendum,“ uvedl Kytýr.
Podle zastupitele Haralda Čadílka z ODS pro vypsání referenda chybí dostatek informací. „Je před námi zjišťovací řízení, které nám dá potřebné informace, abychom mohli přijmout kvalifikované rozhodnutí, a to potom nabídnout právě třeba v referendu k posouzení občanům. Je to stejné, jako kdyby mě někdo tlačil k tomu vynést nějakou poměrně zásadní diagnózu nad pacientem, a já bych neměl k dispozici ještě výsledky vyšetření,“ řekl.
Komplexní data pro rozhodování nového zastupitelstva má přinést zjišťovací řízení, které ukáže vhodné lokality pro výstavbu. Vedení města uspořádání referenda do budoucna nevylučuje. Podle Šimka je teď na všech orgánech, spolcích či odbornících na krajinný ráz, aby zjistili, co je a není v okolí Svitav možné. „My jsme v roli, že říkáme, pojďme si prověřit, jak na tom v celém území jsme,“ řekl starosta.
Z 21 přítomných zastupitelů jich nakonec 15 souhlasilo se zapojením města do jednání o podmínkách možné smlouvy o spolupráci s vybraným investorem i s pokračováním jednání uvnitř mikroregionu.
Vedení města naopak bude činit všechny kroky proti zrušení akcelerační zóny v oblasti Brandu nedaleko Mikulče, kterou před pár dny představilo ministerstvo životního prostředí.