Pardubický kraj hledá způsob, jak začít regulovat stavbu větrných elektráren

,
  8:30
Zástupci firem stavějících větrné elektrárny v posledních měsících obcházejí desítky obcí v Pardubickém kraji. Nabízejí miliony korun i levnější elektřinu výměnou za souhlas se stavbou vysokých stožárů. Nabídky však zároveň vyvolávají napětí mezi sousedními obcemi a přibývá konfliktů. Kraj hledá způsob, jak nástup větrné energie přibrzdit a dát mu pravidla.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

O větrnících dnes debatují téměř v každé obci, kde alespoň trochu fouká a která neleží v chráněné oblasti. „Zrovna včera mi volala zástupkyně jednoho developera. Řekl jsem jí, že je tady nechceme a klidně kvůli tomu vypíšu referendum. Mělo by jít o tři větrné elektrárny s výškou 249 metrů v lesích na katastru Dolního Babákova. Neumím si to představit,“ odmítá vznik větrných elektráren na úbočí Českomoravské vrchoviny starosta Včelákova Jan Pejcha.

V současné době je v Pardubickém kraji v běhu příprava přibližně tří desítek větrných elektráren. Počet plánovaných staveb však poměrně rychle stoupá. Česko dohání zpoždění, patří k zemím s nejpomalejším rozvojem větrné energetiky v Evropě. Pokrývá pouhé procento spotřeby elektřiny v zemi, evropský průměr se pohybuje kolem 20 procent.

Pardubický kraj je ovšem nespokojený, že do schvalování nových stožárů nemůže prakticky vůbec mluvit.

Je to legální uplácení, říká hejtman

„Celý systém, který dnes běží, vnímám jako legální uplácení, nic jiného. Investoři přicházejí do malých sídel a slibují obcím peníze nebo levnější energie. Pokud jedna obec náhodou řekne ne, investor se prostě obrátí na sousední vesnici,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK). Podle něj to v regionu vytváří zbytečnou nevraživost.

„Jdeme od extrému k extrému a zapomínáme, že krajinný ráz je u nás skutečnou hodnotou. Pardubický kraj není rovina u Vídně,“ uvedl Netolický. Spory o větrníky se rozhořely hned na několika místech. Když Velká Skrovnice na Orlickoústecku loni plánovala vznik větrníků, sousedé reagovali ostře. „Znásilní krajinu na 25 let,“ vzkázal starosta Sopotnice Jan Antušek. Dětřichov na Svitavsku spolupráci s investorem už podepsal, ale sousední Koclířov je proti. Obce kolem Moravské Třebové jsou pro větrný park, tamní letiště podporované městem je proti.

Plány na větrníky rozdělují Plzeňský kraj. Lidé protestují, projekty přibývají

Stavba větrných elektráren s výkonem nad 1 MW je díky loňské novele energetického zákona (Lex OZE) považována za stavbu ve veřejném zájmu podobně jako stavba důležité silnice nebo železnice. Krajské úřady nesmějí projekt smést ze stolu jenom proto, že se do krajiny nehodí. Vliv každého stožáru na krajinu posuzují odborníci, ale jejich závěry bývají podobné.

„Souhrnně se vlivy na krajinný ráz jeví vzhledem k celkovému kontextu území jako únosné, lokálně až na hranici únosnosti,“ píše například ve svém hodnocení vlivu šesti větrných elektráren na Moravskotřebovsku Roman Bukáček ze Studia B&M.

Zákon navíc počítá s tím, že ještě letos vzniknou akcelerační zóny, kde bude možné nové projekty schvalovat ve zjednodušeném režimu. Nová vláda chce boom větrníků přibrzdit, zároveň však nechce přijít o desítky miliard korun z EU, které jsou na ně připraveny. „Mým cílem je ty zóny vymezit tak, aby nikomu nevadily. Ideálně v blízkosti dálnic, na bývalých skládkách, dolech nebo brownfieldech,“ uvedl vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé).

Kraj chce změnu zákona a pak prosadit nová pravidla

Síla hlasu politiků a úředníků Pardubického kraje ve hře o nové stožáry s obřími vrtulemi je nyní blízká nule. Hejtman Netolický vidí jako řešení změnu zákona, která úředníkům opět umožní stavby větrníků připomínkovat a regulovat.

„Speciální zákon, který má přednost před obecnou úpravou, považuju za krajně nevhodné řešení. Protože se pak nezvažují veškeré zájmy a vztahy v daném území, ale řeší se pouze a jenom alternativní zdroje energie,“ řekl Netolický.

Boj o větrníky kousek za domem. Stát řeší, kde mohou obří elektrárny stát

Pokud by zákonodárci zákon upravili, kraj tvrdí, že by mohl vytvořit mapu, podle níž by se stavělo s respektem ke krajině a k obyvatelům. Krajští radní si kvůli tomu objednali vytvoření dvou studií. Jedna z nich bude aktualizací materiálu o vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz z roku 2007. Krajský radní pro životní prostředí Miroslav Krčil (3PK) si dovede představit větrné elektrárny v místech, kde nepoškodí krajinný ráz.

Zásadní otázkou však je, kde taková vhodná místa jsou. Aby se stovky milionů korun do stavby stožárů investorům vyplatily, musí stát tam, kde fouká. A v členitém Pardubickém kraji to znamená prakticky vždy na vrcholu kopce, tedy v místech, kde jsou nejvíce vidět.

Příkladem, kde by nejspíš politici zasáhli, kdyby mohli, je chystaná stavba větrných elektráren vysokých 250 metrů u Moravské Třebové.

Politici se bojí o sportovní letiště ve Starém Městě, kde by vysoké stožáry v kombinaci s povětrnostními podmínkami mohly podle Netolického komplikovat vzlet i přistávání letadel.

„Sportovní letiště, které využíváme pro výuku dětí, je tímto záměrem ohroženo,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nerozumím tomu, proč se nectí vliv samospráv a proč nikoho nezajímá dopad na krajinu,“ řekl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dálniční tunel Homole nabírá kvůli složité geologii zpoždění. ŘSD řeší, jak ho objet

Ředitelství silnic a dálnic u východních portálů tunelu Homole zkoumá, zda lze...

Ředitelství silnici a dálnic kvůli složitým geologickým podmínkám nejspíše nestihne zprovoznit tunel Homole do konce roku, jak původně plánovalo. Projektanti kolem tunelu prověřují výstavbu...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

S milionem čekala na kurýra, katastrofu podvedená žena odvrátila v poslední chvíli

Ilustrační snímek

Na otřepaný trik málem naletěla žena z Hradce Králové, kterou podvodník zmanipuloval legendou o ohroženém účtu. Tvrdil jí, že je bankéř a že si jejím jménem někdo zkoušel půjčit peníze. Pak ji...

Část tahu z Litomyšle do Svitav na čtvrt roku zavřou, omezení bude i v tunelu Hřebeč

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Motoristé, kteří po nedávném otevření dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami zůstali věrní staré silnici I/35, budou mít brzy smůlu. Stavbaři totiž kvůli dokončovacím pracím v dubnu na čtyři měsíce...

Zmatky v průjezdu jednosměrkou. Prohozené dodatkové tabulky pletly řidiče

Příjezd do Pichlovy ulice z ulice S. K. Neumanna se zákazem vjezdu. (11. března...

Nad zmatky v místní dopravě se podivovali obyvatelé Pardubic. V Pichlově ulici v části Višňovka byly chybně namontované dodatkové tabulky k dopravnímu značení, které tak mohly řidiče mást při vjezdu...

Pardubický kraj hledá způsob, jak začít regulovat stavbu větrných elektráren

Větrný park v Hrádku nad Nisou

Zástupci firem stavějících větrné elektrárny v posledních měsících obcházejí desítky obcí v Pardubickém kraji. Nabízejí miliony korun i levnější elektřinu výměnou za souhlas se stavbou vysokých...

14. března 2026  8:30

Střet s vlakem v pátek třináctého. Z auta je šrot, řidička vyvázla s oděrkami

Řidička osobního automobilu vjela na železničním přejezdu v Chrudimi-Píšťovech...

Štěstí měla v pátek třináctého řidička bílé Škody Rapid, která odpoledne v Chrudimi vjela na železničním přejezdu pod osobní vlak. I přes hrozivě vypadající nehodu z automobilu vystoupila jen s...

13. března 2026  17:03

Část tahu z Litomyšle do Svitav na čtvrt roku zavřou, omezení bude i v tunelu Hřebeč

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Motoristé, kteří po nedávném otevření dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami zůstali věrní staré silnici I/35, budou mít brzy smůlu. Stavbaři totiž kvůli dokončovacím pracím v dubnu na čtyři měsíce...

13. března 2026  13:15

Pardubická třída Míru čeká na další opravu, soud po 11 letech nerozhodl ani o té první

Třída Míru znovu v rekonstrukci. Zmizí trolejbusy, přibude zeleň. (16. června...

Je to přesně 11 let, co skončila oprava hlavní pardubické ulice. Třída Míru se ovšem už stihla znova rozpadnout, aniž by lidé věděli, kolik město za rekonstrukci mělo vlastně zaplatit. Soud o cenu...

13. března 2026  9:41

Když vzniknou bytovky, přesuneme se jinam, reaguje na plány chrudimský hospic

Občanské sdružení Smíření otevřelo hospic v Chrudimi po šestiletém úsilí v roce...

Pardubický kraj, který dal v minulosti 54 milionů korun na stavbu hospice v Chrudimi, označil za znepokojivé informace o jeho možném stěhování. Občanské sdružení Smíření, které jej provozuje, uvažuje...

12. března 2026  14:23

Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

Matěj Stránský slaví gól do sítě Švýcarů.

Útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský ukončí po sezoně přes platnou smlouvu z rodinných důvodů angažmá v Davosu a vrátí se do Česka. Informoval o tom server watson.ch, ve čtvrtek pak informaci...

10. března 2026  20:40,  aktualizováno  12. 3. 12:56

Uprchlíci pomohli městským rozpočtům v kraji, přinesli miliony korun navíc

Ukrajinci v novém asistenčním centru v pardubické Reálce vyplňují nejdříve...

V roce 2021 po sčítání lidu zamířily demografické křivky řady měst v Pardubickém kraji prudce dolů, dnes je ale vše jinak. Příchod tisíců lidí z Ukrajiny městským rozpočtům nečekaně přinesl miliony...

12. března 2026  10:21

Zmatky v průjezdu jednosměrkou. Prohozené dodatkové tabulky pletly řidiče

Příjezd do Pichlovy ulice z ulice S. K. Neumanna se zákazem vjezdu. (11. března...

Nad zmatky v místní dopravě se podivovali obyvatelé Pardubic. V Pichlově ulici v části Višňovka byly chybně namontované dodatkové tabulky k dopravnímu značení, které tak mohly řidiče mást při vjezdu...

11. března 2026  15:48,  aktualizováno  12. 3. 10:04

Srážka vlaku s člověkem u Svitav na hodinu zastavila koridor mezi Prahou a Moravou

Pendolino Českých drah

Na koridoru mezi Prahou a Moravou byl v úseku mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou kolem poledne zhruba na hodinu přerušený provoz. Vlak tam srazil a usmrtil člověka. Informoval o tom policejní...

11. března 2026  12:25,  aktualizováno  14:07

S milionem čekala na kurýra, katastrofu podvedená žena odvrátila v poslední chvíli

Ilustrační snímek

Na otřepaný trik málem naletěla žena z Hradce Králové, kterou podvodník zmanipuloval legendou o ohroženém účtu. Tvrdil jí, že je bankéř a že si jejím jménem někdo zkoušel půjčit peníze. Pak ji...

11. března 2026  12:19

Advantage Consulting, s.r.o.
VEDOUCÍ ELEKTROMONTÉRŮ (55-70.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 55 000 - 70 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Levný nájem pro mladé. Pardubice rozdělí další byty za zlomek ceny, zájem je velký

Pardubice v posledních letech zažívají růst počtu obyvatel.

Pardubice spouští další ročník programu Startovací bydlení pro mladé lidi s novými pravidly. Program od roku 2015 pomáhá zájemcům získat první samostatné bydlení. Letos nabídne 25 nových bytů s...

10. března 2026  15:11,  aktualizováno  15:31

Zápisy do školek jsou za rohem. Rodiče mohou být klidní, v Pardubicích je místa dost

ilustrační snímek

Příští týden začínají v Pardubicích zápisy do školek. A rodiče dětí, které mají trvalé bydliště v Pardubicích, mohou být klidní. Radnice v posledních letech navýšila kapacity, ale dětí se rodí čím...

10. března 2026  10:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.