O větrnících na Třebovských stěnách rozhodnou v anketě, firma chce dvě věže

Lokalita mezi Horním Houžovcem a Skuhrovem má tu výhodu, že větrníky by od nejbližšího stavení byly vzdálené minimálně jeden kilometr. Každá elektrárna má však stát na jiném katastru. Jedna na katastrálním území Horního Houžovce spadajícího pod Ústí nad Orlicí, druhá pak o trochu jižněji u Skuhrova, který je přidruženou obcí České Třebové.

„Naší snahou je být od nejbližšího domu 1 000 metrů. Je to pojistka, aby hluk nikoho neobtěžoval a měli jsme stoprocentní jistotu, že hlukový limit stroj s velkou rezervou vždycky splní,“ řekl k výběru lokality jednatel společnosti Petr Vavrečka v sále komunitního centra v Knapovci, kde se minulou středu uskutečnilo veřejné projednání záměru.

Ačkoli beseda, které se účastnilo zhruba osm desítek lidí, byla určena pro starousedlíky z Knapovce, Horního a Dolního Houžovce, přijeli i přespolní, kteří se budou na větrníky dívat, aniž by z nich něco měli. „Budete potřebovat souhlas Dobrouče?“ vykřikl z chumlu lidí po asi hodinové přednášce vysvětlující technické i ekologické aspekty projektu muž středního věku.

Zástupci firmy se trpělivě snažili na každou otázku odpovídat. „Nenacházíme se v katastru Dobrouče, takže tam přímo souhlas zastupitelstva nepotřebujeme, ale hlukové limity a další věci spojené s povolovacím procesem nejsou závislé na katastru. Posuzují se i ve vztahu k okolním obcím,“ uvedl zástupce investora Tomáš Kadeřábek, když se zmiňoval o vyhodnocování vlivů větrníků na člověka, krajinu či živočichy během procesu EIA.

Ambicí firmy je postavit obě elektrárny najednou. Jelikož se každý z větrníků nachází na území jiné obce, rozhodovat se o nich bude zcela nezávisle.

„Největší smysl nám dává realizace dvou větrníků. Pokud by z nějakého důvodu došlo k tomu, že jedna obec bude souhlasit, a druhá ne, tak se postaví jenom jeden. Ale mohou být zamítnuty oba dva a nebude stát ani jeden,“ řekl jednatel firmy.

O větrné elektrárně budou hlasovat lidé už tento týden

Česká Třebová, resp. obyvatelé Skuhrova budou mít už za pár dnů k dispozici malou nápovědu. Vedení orlickoústecké radnice se totiž rozhodlo, že na veřejné projednání bez zbytečného otálení naváže hlasování v anketě, které bude jedním z důležitých podkladů pro zastupitele. Na nich ve finále bude, zda smlouvu s firmou podepíšou, či ne.

„Zvažovali jsme vypsání referenda, ale to by muselo být vypsáno na celém území města. Proto jsme se rozhodli uspořádat anketu pro obyvatele Knapovce, Dolního a Horního Houžovce, kterých se elektrárny bezprostředně týkají. Hlasování se mohou účastnit lidé starší 18 let s trvalým pobytem v těchto místních částech v pátek 15. listopadu,“ řekl místostarosta Ústí nad Orlicí Jiří Preclík.

Veřejná beseda ve Skuhrově se uskuteční 22. listopadu, tedy v době, kdy už budou známy výsledky ankety u sousedů. Svoji roli jistě sehrají nabízené finanční benefity, které firma za stavbu dvou věží dosahující celkové výšky 200 metrů včetně listu vrtule nabízí.

Každá domácnost v dotčených místních částech má ročně získat 1 MWh silové elektřiny zdarma, k tomu dlouhodobou garanci zvýhodněné elektřiny po celou dobu životnosti elektrárny ve výši 2 až 3 korun za kWh včetně DPH. „Můžete to vnímat jako pojistku proti situaci, jaká nastala před dvěma lety, kdy cena elektřiny vyletěla na 8 korun. Sami si musíte odhadnout, zda během 20 až 25 let po dobu životnosti elektrárny může k takovému výkyvu dojít,“ řekl Kadeřábek.

Peněz nabízí málo, soudí předseda osadního výboru

Došlo i na ožehavé téma slíbených závazků vůči obyvatelům v případě, že by společnost elektrárny prodala někomu jinému. „Závazky, které budeme garantovat, automaticky převezme nový vlastník,“ dodal Vavrečka.

Někteří lidé se ptali, kolik peněz bude mít firma z větrníků mít. „Raději bych se soustředil na to, co nabízíme obci. Otázky, které se týkají naší ekonomiky, budou primárně zajímat naši banku,“ reagovali zástupci společnosti. To už v roli moderátora musel krotit vášně i starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

Do rozpočtu každého města firma slibuje poslat každý rok 150 tisíc korun za každou instalovanou megawattu výkonu. Je to přesně půlka toho, co stejná firma nabízí například obci Krouna. „Bohužel ve vaší oblasti jsme nenašli žádné městské pozemky. Stejně jako v Rohozné se ještě musíme vyrovnat s majitelem pozemku,“ řekl Vavrečka.

Podle předsedy osadního výboru Knapovce, Horního i Dolního Houžovce Zdeňka Bílého nabízená částka je malá. „Osobně bych si představoval, abyste nám dávali do rozpočtu minimálně čtyři miliony korun. Máme se zbavit pozemků, kam lidi chodí na procházky a chodí se tam rekreovat,“ řekl Bílý, když zmínil, že přidružené obce na svém území mají skoro osm kilometrů místních komunikací a za nabízenou částku se dá opravit nanejvýš 250 metrů cest.