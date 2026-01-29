Oprava prodloužila větrné elektrárně na Svitavsku život, jeřáb snesl celou vrtuli

„Přes noc jsme jeli z Jevíčka na Ostrý Kámen hodinu a půl. Až na pár demontovaných značek transport probíhal bez problémů. V tunelu na Hřebči jsme jeli prostředkem, abychom někde při průjezdu neškrtli lopatkou,“ řekl ke krátkodobému omezení provozu v tunelu Hřebeč řidič Martin Hladík ze společnosti Hanyš, která zajišťovala nejen transport, ale pomocí dvou velkých jeřábů i instalaci tří velkých lopatek na jednu z turbín.
Nešlo ale o výměnu lopatky, která se loni v srpnu zřítila po zásahu bleskem na zem. Turbína patří obci, která dosud nerozhodla co s ní. „Na základě srpnového incidentu si naše firma nechala udělat revizi listů u zbylých dvou elektráren. Na jednom technici odhalili místo zasažené bleskem,“ ukazuje vedoucí týmu techniků větrných elektráren společnosti S&M Pavel Přichystal na konec sneseného sklolaminátového listu s vylomeným kusem špičky, která je viditelně vypálená od blesku.
U Svitav se zřítila část vrtule z větrné elektrárny. Možná ji zasáhl blesk
Kvůli rozsahu poškození a riziku vnitřního narušení jinak odolného materiálu technici rozhodli listy nevyspravovat na místě, ale provést jejich kompletní výměnu. „Nové listy pro tento typ turbíny se již nevyrábí, sehnali jsme dvě sady kompletně repasovaných listů z Německa. Jsou v podstatě nové a prodlouží životnost elektrárny o dalších dvacet let,“ řekl ředitel společnosti S&M Martin Hofman k větrníku z roku 2009.
Demontovat celou vrtuli a namontovat nové listy trvalo technikům v úterý celý den. Jen uvolnit přes 40 masivních šroubů, které drží každý list k náboji, nebylo vůbec jednoduché. „Uvnitř je hydraulika, která s listy podle směru větru pohybuje. Do některých míst je složité se s hydraulickým nářadím dostat, takže to dá zabrat,“ řekl jeden z techniků.
Náročná operace u jedné turbíny byla naplánovaná na dva dny. Kvůli jiným šroubům náboj s novými listy o celkové váze téměř 30 tun putoval zpátky na věž ve středu ráno. Práce pokračují až do pátku, kdy budou vyměněny také tři listy u poslední elektrárny. „Ta je v soukromých rukou. Sice nemá žádný zásah bleskem, ale její majitel využil naší nabídky a listy si odkoupil,“ dodal Hofman.
Obec váhá, zda má větrník opravit nebo prodat
Větrný park v Karli na Svitavsku tvoří tři turbíny. U větrné elektrárny, která patří obci a do rozpočtu bez započtení režijních nákladů přinášela ročně zhruba pět milionů korun, se před pěti měsíci utrhla lopatka rotoru a zřítila se na zem. Vedení obce o jejím osudu doteď nerozhodla.
„Čekáme na dokončení dalších odborných technických zpráv, které přesně určí příčinu problému a poskytnou nezbytné podklady pro další rozhodování,“ napsal v písemném vyjádření Petr Nevrkla, starosta obce Karle. Situaci komplikuje fakt, že výrobce turbíny dnes už neexistuje.
Větrníky u Svitav stojí. Milionová oprava a krach výrobce komplikují zprovoznění
Podle informací iDNES.cz nabídka společnosti S&M, která stroj o výkonu 1,5 MW v roce 2009 postavila a od jeho postavení ho i servisuje, přišla vedení obce moc drahá. Obec by stála pouze o výměnu poškozeného listu, což podle odborníků není možné.
„I když výrobce skončil, na trhu se dají listy ještě získat. Obci jsme poslali nabídku zahrnující demontáž všech listů a instalaci náhradních. Kvůli speciálnímu vyvážení se musí vyměnit všechny tři,“ řekl ředitel společnosti Martin Hofman a dodal, že nabídka byla kolem pěti milionů korun.
Obec oslovila více dodavatelů a vyžádala si další nabídky na opravu. Pokud by oprava větrné elektrárny vycházela pro obec se zhruba 400 obyvateli moc draze, ve hře je i její prodej.
„Na základě technických a ekonomických podkladů následně zastupitelstvo rozhodne, zda elektrárnu opravit a dále provozovat, nebo ji prodat. Varianta demontáže byla po odborném posouzení vyloučena,“ dodal starosta.
