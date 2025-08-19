U Svitav se zřítila část vrtule z větrné elektrárny. Možná ji zasáhl blesk

V obci Karle na Svitavsku koncem minulého týdne spadla část vrtule u větrné elektrárny. Nikdo nebyl zraněn, příčina pádu je zatím neznámá. Hasiči nevyloučili zásah bleskem.
U obce Karle na Svitavsku se zřítila část vrtule u větrné elektrárny. (19. srpna 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Hasiči museli zastavit v bezpečné vzdálenosti od vrtule, aby nedošlo k jejich ohrožení v případě pádu dalších částí poškozené konstrukce. Následně byl proveden průzkum okolí.

U obce Karle na Svitavsku se zřítila část vrtule u větrné elektrárny. (19. srpna 2025)

„Hledali jsme, zda se v prostoru nenacházejí zraněné osoby a zkontrolovali stav zbylé části vrtule, která zůstala zavěšená na elektrárně,“ uvedl velitel zásahu Ondřej Slaný ze svitavské stanice.

Pod troskami vrtule hasiči nikoho nenašli a nedošlo k žádnému zranění, okolí vytyčili páskou. „Na místo se následně dostavila Policie ČR, servisní technik elektrárny a zástupce obce Karle, kterým bylo místo předáno k dalšímu prošetření,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Příčina poškození se zatím neví, jednou z možností je podle hasičů zásah bleskem. „K rozpadu vrtule pak mohlo dojít až s časovým odstupem. Přesnou příčinu budeme znát po ukončení vyšetřování,“ dodala Horáková.

