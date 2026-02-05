Po úderu blesku spadl list vrtule větrné elektrárny, obec viní servisní firmu

  10:21
Za pád listu větrné elektrárny, který se loni v srpnu v obci Karle na Svitavsku zřítil po zásahu bleskem, může nedostatečný servis. Tvrdí to vedení obce, které elektrárna patří. Radnice s dosavadním servisním dodavatelem ukončí spolupráci a zvažuje další právní kroky. Firma však jakékoliv nařčení z pochybení odmítá.

Větrnou elektrárnu o výkonu 1,5 MW servisuje společnost Wind Servis CZ patřící do holdingu firem S&M, který stroj spolu s dalšími dvěma v roce 2009 postavil.

Větrník na Ostrém Kameni do rozpočtu obce bez započtení režijních nákladů přinášel ročně zhruba pět milionů korun. Ovšem jen do loňského srpna, kdy po destrukci jedné z lopatek došlo k jejímu pádu na zem. Odborníci uváděli, že s největší pravděpodobností může za nehodu úder blesku, který list rozlomil.

U obce Karle na Svitavsku se zřítila část vrtule u větrné elektrárny. (19. srpna 2025)
Větrníky u Svitav stojí. Kvůli destrukci jedné z vrtulí. (8.října 2025)
Teď obec na základě odborného posouzení dospěla k závěru, že nehodě předcházel nedostatečný servis, který neodpovídal plně smluvním a technickým požadavkům.

„Na základě odborného posudku, který byl pro obec zpracován před měsícem Asociací strojních inženýrů, a dalších navazujících zjištění dospěla obec k závěru, že havárii předcházelo nedostatečné servisní zajištění větrné elektrárny ze strany společnosti Wind Servis CZ,“ napsal v písemném vyjádření starosta obce Petr Nevrkla.

Obec tak ukončí spolupráci nejen s dosavadním servisním dodavatelem, ale i s holdingovou společností, která obci nabídla opravu zařízení.

Ředitel společnosti S&M Martin Hofman se o výpovědi smlouvy ze strany obce a nařčení, že za pádem stojí špatný servis, dozvěděl od redaktora iDNES.cz.

„Nařčení naší společnosti, že za havárii stojí nedostatečné servisní zajištění větrné elektrárny ze strany společnosti Wind Servis CZ, se dle mého přesvědčení rozhodně nezakládá na pravdě, jelikož zařízení mělo průběžný servis a jednou ročně pravidelnou a řádnou údržbu. Výsledky údržby i servisu samozřejmě obdržela a odsouhlasila obec, a to po celou dobu patnácti let. V průběhu trvání smluvního vztahu jsme obci nabízeli provádění dalších možných servisních prací na elektrárně, obec to však neakceptovala,“ sdělil Hofman s tím, že se bude společnost bránit a celou věc projedná s právníky.

Podle něj obec měla a má povinnost spravovat majetek včetně elektrárny s řádnou péčí. „Pokud se tak nedělo, jde o porušení povinností na straně obce jakožto vlastníka zařízení, nikoli jiných osob, které na něm prováděly úkony způsobem a v rozsahu, jak s nimi obec Karle sjednala,“ dodal Hofman.

Podrobné technické zprávy a posudky nechce obec zveřejňovat. Dokumenty podle Nevrkly obsahují obchodně citlivé informace a mohou být součástí případných právních kroků.

„Obec je povinna postupovat tak, aby neohrozila své právní postavení ani průběh možných řízení,“ dodal starosta.

Oprava prodloužila větrné elektrárně na Svitavsku život, jeřáb snesl celou vrtuli

Co bude s poškozenou větrnou elektrárnou dál, stále není jasné. Karle sice obdržela novou servisní nabídku, která je z pohledu obce odborně i ekonomicky výhodnější, o osudu větrníku však rozhodnuto není.

Výrobce DeWind již na trhu několik let nepůsobí, což výrazně omezuje dostupnost specializovaných kapacit. Česká společnost pro větrnou energii pomohla obci zajistit specializované experty ze zahraničí, kteří mají zkušenosti i se staršími typy větrných elektráren.

„V současnosti má obec k dispozici novou nabídku na komplexní kontrolu technického stavu větrné elektrárny včetně ověření kompatibility lopatek pro případnou výměnu. Odborníci proto v nejbližší době provedou detailní fyzickou kontrolu zařízení. Následně bude zadáno ekonomické vyhodnocení dalšího provozu, na jehož základě obec rozhodne, zda si elektrárnu ponechá, nebo zváží její prodej,“ dodal starosta obce s tím, že obec již jednu nabídku na možné odkoupení zařízení obdržela.

Vyjádření obec rozeslala pár dnů poté, co byla dokončena výměna listů na zbylých dvou elektrárnách. Nabídku na výměnu listů od společnosti S&M obec odmítla.

„Považuji to celé za neseriózní jednání za účelem naší společnosti ublížit a svést vinu na někoho jiného, aby starosta měl důvod sám sebe uhájit před kritikou občanů Ostrý Kámen a Karle - proč nedošlo i k opravě listů na elektrárně ve vlastnictví obce. Starosta obce se rozhodně nechová jako řádný hospodář. Náklady na tuto opravu mohly být markantně poníženy rozdělením nákladů spojených s montáží a demontáží listů. Aktuální postoj vedení obce není ničím jiným, než pokusem rozptýlit pozornost jinam a svalit vinu za případně zanedbanou péči na jiné osoby, než jsou oni sami,“ vidí pravý důvod za obviněním ředitel společnosti S&M, podle něhož je větrná elektrárna vlivem odstávky ve ztrátě asi 4 milionů korun.

