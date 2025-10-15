Větrníky vytočí obci na Orlickoústecku miliony, lidem v okolí nic

Obyvatelé Velké Skrovnice rozhodnou v referendu, zda kývnou na stavbu až sedmi větrných elektráren. Investor slibuje až 14 tisíc korun pro každého ročně. Plán odmítají obce a lidé v okolí.

Sál hospody ve Velké Skrovnici byl v pondělí večer nacpaný lidmi. Jako ranní vlak z Chrudimi do Pardubic.

Větrné elektrárny Velká Skrovnice

V plánu je až sedm věží v katastru obce Velká Skrovnice.

Výška tubusu: 125 metrů Celková výška: 200 metrů Výkon věže: 6 MW

Smlouva s obcí Velká Skrovnice na 25 let.
Benefity: Obec by měla získat ročně za každou větrnou elektrárnu ve svém katastru 400 tisíc korun.
Benefit pro plnoleté občany: 14 tisíc korun za 7 větrných elektráren každý rok nebo 4,2 MWh za 7 větrných elektráren zdarma.
Investor: Konsorcium společností Redwood Capital a Český fond půdy

Kvůli plánované stavbě sedmi větrných elektráren vysokých dvě stě metrů se tu sešli odpůrci, odborníci, ekologové i zástupci společnosti Redwood Capital. Ta chce větrníky postavit na kopci mezi Velkou Skrovnicí, Rozsochou a Sopotnicí na Orlickoústecku. Do vzrušené debaty doléhal hluk od výčepu, kde se místo větrníků patrně víc řešila porážka s Faerskými ostrovy.

„Je to maximální varianta. Možná nezískáme povolení pro všech sedm strojů, protože proces EIA je teprve před námi. Všechny jsou ale víc než 800 metrů od nejbližší zástavby,“ řekl jednatel společnosti Redwood Capital Tomáš Hardt.

Lidé během debaty měli největší strach ze zničení krajiny a z hluku. „Drze přijdou k vám a chtějí vám zničit krásnou krajinu. Je to devastace a je to nezvratné, rozmyslete si to,“ varovala žena z publika a sál se otřásal potleskem.

Jan Rovenský z hnutí Duha řekl, že zásadní problém v případě větrné elektrárny je vliv na krajinu, jiné argumenty podle něj příliš neobstojí. Hluk rotoru na velkou vzdálenost lidi podle něj obtěžovat nebude.

5 fotografií

„Chápu, když máte kolem hezkou přírodu, že se vám elektrárna v krajině nemusí líbit. Můžete ji odmítnout. Kdyby řekli všichni ne, tak bude mít Česká republika problém. Ale každého, kdo to řekne, chápu,“ řekl Rovenský.

Velká Skrovnice se třemi stovkami obyvatel chce vyhlásit o stavbě větrných elektráren referendum. Obec by mohla získat přes tři miliony korun ročně do rozpočtu, peníze by šly navíc i přímo do tamních domácností. Dva tisíce za každý postavený stroj každému plnoletému občanovi po dobu 25 let. Tak zní alespoň nabídka firmy. Lidé by peníze dostávali formou daru, nemuseli by peníze danit. Společnost by sepsala smlouvu s každým plnoletým občanem, uvedl na setkání Hardt.

„Navržené příjmy, které nabízí investor, jsou pro obec zajímavé, pokud by to nebylo zajímavé, tak o tom neuvažujeme,“ řekl pro ČTK místostarosta Velké Skrovnice Zdeněk Žaba.

Petici proti stavbě podepsalo čtyři sta lidí. Bouří se lidé ze Sopotnice i Rozsochy. Plán vadí starostům okolních obcí.

Zničíte krajinu, zlobí se Sopotnice

„Znásilní krajinu na 25 let. A v životě to odsud už nikdo nedostane,“ řekl starosta Sopotnice Jan Antušek. Ten označil jednání Velké Skrovnice za neférové. „Vadí mi, jak všechno dělají narychlo. Chtějí vyhlásit referendum, ale nemají žádné podklady, nevědí, kdo to bude provozovat, za jakých podmínek. Vizualizaci, kterou představili, je silně zkreslená,“ uvedl Antušek. Větrníky na ní podle něj vypadají mnohem menší, než jaké budou.

K dispozici je zatím jen jednoduchá prezentace, kterou investor představil i v pondělí lidem. Hardt na kritiku reagoval, že posouzení toho, jaký bude mít stavba dopad na krajinný ráz, si chce firma objednat až poté, co získá souhlas obce. „Ta studie je poměrně drahá, nemá smysl ji platit do té doby, než lidé řeknou, že to tady chtějí,“ uvedl Hardt.

Větrníky u Svitav stojí. Milionová oprava a krach výrobce komplikují zprovoznění

Starostům z okolí ale takové vysvětlení nestačí a chtějí znát podrobnosti. „Bylo by férové, aby dokumenty zpřístupnili a aby oslovili obce, které sousedí s jejich katastrálním územím, odevšad to bude vidět. Bude to jasná dominanta tohoto kraje,“ řekl Antušek.

Česká republika má pro stavbu větrných elektráren příliš vysokou hustotu obyvatel. Najít vhodné místo je těžké, ne všude dost fouká, ne všude je v blízkosti rozvodna, řadu míst blokuje existence chráněných území nebo třeba leteckých koridorů.

„Občas nám někdo řekne, proč to nestavíte tři kilometry od nejbližší obytné zástavby. Pokud by se to tak mělo dělat, tak to nepostavíte v České republice nikde, maximálně v nějakém vojenském prostoru,“ uvedl Hardt.

