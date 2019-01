V kraji dosáhne na peníze více vesnických prodejen

Ve Rváčově na Chrudimsku prodejna potravin nefungovala jen tři měsíce, ale tamní starosta Tomáš Dubský říká, že vesnici to za tu dobu dokonale umrtvilo. Zmizelo místo, kde lidé byli zvyklí se setkávat. Obec Vysočina, pod níž Rváčov spadá, si proto ve Rváčově od Jednoty pronajímá prodejnu a sama ji provozuje.

„Pro spoustu starších lidí je kolikrát náplní dne, že jdou do prodejny. Tam proberou, co bylo nového, mají nějakou náplň, nečekají jen doma, že v poledne zazvoní pečovatelka, podá jim kastrůlek a odjede. Lidem z města se to špatně vysvětluje,“ řekl starosta obce Vysočina Tomáš Dubský.

Tato obec provozuje prodejnu i v další místní části - ve Dřevíkově. Navíc platí 40 tisíc korun na krytí ztráty prodejny v Možděnicích. Od kraje dostává sto tisíc korun ročně. „Je to pro nás důležité. Nejen finančně, ale i morálně, že kraj zajímá, aby se prodejny na vesnici udržely,“ uvedl Dubský.

Politici Pardubického kraje rozhodli, že podporu až sto tisíc korun na udržení venkovských prodejen nabídnou většímu počtu obcí. O další pomoc vesnickým prodejnám kraj požádalo obchodní družstvo Konzum s tím, že se malé obchody dostávají pod stále větší tlak.

Zatímco až dosud na příspěvek měly nárok obce a místní části, kde žije méně než pět set lidí, letos už jsou peníze určeny i pro místa, kde je do 700 obyvatel. V podstatě jediným omezením je, že prodejny za poslední tři roky nesmějí vykázat maloobchodní obrat převyšující čtyři miliony korun ročně. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického to má jednoduchý důvod.

„Jsou obchody, které mají obrat šest sedm milionů, a přesto chtějí podporu, protože jim to ekonomicky nevychází. Při takovém obratu ale nebude veřejný sektor řešit ztrátu, která je podle mě spíše vnitřního charakteru,“ uvedl Netolický. Kraj zatím vesnickým prodejnám nenabízel žádné závratné částky, ale i ty někdy stačí udržet nad vodou ohrožené obchody. V roce 2017 to bylo něco přes půldruhého milionu korun, loni šest desítek prodejen získalo o milion korun více.

V roce 2017 zavřelo 1 082 prodejen

Letos by díky novým pravidlům mělo být rozděleno opět více peněz. Vedení kraje slibuje, že stejně jako v minulosti obdrží peníze každý, kdo předloží podklady, které úřad žádá. „Žádné velké papírování to není. Ve srovnání s ostatními dotacemi získat ty krajské je nejméně složité,“ řekl Dubský.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu v roce 2017 ukončilo v Česku činnost 1 082 prodejen s rozlohou do 400 metrů čtverečních. Zavíraly zejména ty nejmenší, s rozlohou do 50 metrů čtverečních, kterých bylo 759.

Důvod je zřejmý, lidé z vesnic dělají velké nákupy ve městech a malé prodejny nejsou schopny ani pokrýt náklady na provoz. Pomalý odchod vesnických prodejen ze scény může vedle krajských dotací zpomalit i pomoc státu, o níž se ovšem zatím jen mluví. Na mnoha místech pak potíže vyřešili vietnamští obchodníci jako třeba v Mistrovicích na Orlickoústecku.

„Dojíždějí sem odjinud, teď jsme s nimi spokojeni,“ uvedl starosta Mistrovic Petr Mařík. Naopak lékem pro venkov nejsou pojízdné prodejny. A to i přesto, že kraj léta nabízí peníze na jejich podporu. „Pojízdné prodejny už zmizely,“ řekl Netolický.