Skanzen na Veselém Kopci za socialismu: Komunisté připomínkovali i perníky

Sváteční program vyvrcholí jarmarkem Svátečně vyzdobené interiéry chaloupek návštěvníky příjemně naladí. Již v sobotu Muzeum v přírodě Vysočina ožije vánoční atmosférou. Svátečně vyzdobené roubenky až do neděle 8. prosince přiblíží atmosféru příprav i oslavy Štědrého večera v období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Návštěvníci se například dozvědí, co nesmělo chybět na štědrovečerním stole a jak lidé trávili Štědrý večer. Adventní atmosféru přiblíží ukázky výroby vánočních předmětů, například malování skleněných ozdob, výroba ozdob ze skleněných perliček, pletení ozdob ze slámy nebo pečení perníků z dřevěných forem. Na závěr prohlídky se mohou děti stát součástí veselokopeckého betlému a vyzkoušet si úlohu darovníků. „O víkendech atmosféru zpestří hudební vystoupení. V neděli 1. prosince bude na Veselém Kopci nadělovat Mikuláš se svým doprovodem. Program zakončí v neděli 8. prosince Adventní jarmark, kterého se zúčastní vybraní a pozvaní řemeslníci z celé České republiky,“ uvedla ředitelka muzea Magda Křivanová. Poté (11. prosince) se duch Vánoc přesune do památkové rezervace Betlém v Hlinsku, kde muzejníci přiblíží vánočních obyčeje v období od poloviny 19. století do 30. let 20. století. Výstava se zaměří nejen na dárky, na které se děti mohly pod vánočním stromečkem těšit, ale také na tradiční štědrovečerní pokrmy. Součástí výstavy budou i betlémy lidových tvůrců ze sbírek muzea. „Pozornost vždy poutá mechanický betlém s postavičkami různých řemeslníků, který vyřezal Rudolf Frinta z Nového Města nad Metují před 50 lety. Ale vystavujeme i zajímavý betlém pašijový či betlémy zhotovené ze slámy, papíru a těsta,“ dodala Křivanová. Roubenky v Hlinsku bude možné navštívit až do 12. ledna.