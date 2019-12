Ruml, Eben a Josefíková natáčeli stědrovečerní pohádku na Veselém Kopci

Když Honza zabije draka, získá princeznu a půl království mohlo by se zdát, že nová pohádka České televize skončí dobrým koncem.

Jenže takto letošní vánoční sázka na novou pohádku teprve začíná. Princezně se totiž obyčejný Honza nelíbí. „Chová se tak, jak by si člověk představil, že se chová kluk od koní. Neumí si ani poradit s početnou soupravou příborů při slavnostní večeři,“ říká představitelka princezny Eva Josefíková.

Na pomoc přichází rytíř Valerián v podání Marka Ebena. Jako učitel etikety nemá jednoduchý úkol. A ještě na to má velmi málo času.

Pro Ebena je pohádka Princezna a půl království návratem na televizní obrazovku v jiné než moderátorské roli po více jak dvaceti letech.

„Líbilo se mi, že je to taková klasická pohádka. Je to hezky napsané. Vyhovuje mi, že to není moc akční figura, protože v mém věku je na akční postavy pozdě,“ říká Eben.

Filmařům na Veselém Kopci a jeho okolí počasí krutě nepřálo. Většina natáčecích dnů jim pršela.

„Natáčení nebylo lehké pro filmaře ani pro nás. Museli čekat, až déšť ustane, noční natáčení u mlýna se protahovalo,” vzpomíná na natáčení ředitelka Muzea v přírodě Ilona Vojancová a vzpomíná, jak se lidé ze skanzenu snažili vyjít vstříc štábu a hercům.

„Všude bylo mokro, Marek Eben měl honosný kostým a když měl výstup na louce blízko Veselého Kopce, raději jej tam zavezli naši údržbáři na traktůrku, jeho boty by v mokru dostaly zabrat,” vzpomíná Vojancová.

Ve skanzenu využili filmaři jak exteriérů, tak interiérů. V pohádce diváci neuvidí plošinu, kterou museli filmaři postavit jen proto, aby vznikl dojem, že Ruml s Ebenem shlíží dolů ze střechy.

Filmaři si vše vynahradili v hlinecké Městské rezervaci Betlém, kde se počasí konečně umoudřilo a záběry doprovázelo slunečné počasí.