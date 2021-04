Parta při popíjení u veřejného grilu pokácela stromky, škodu si odpracuje

Parta se u veřejného grilu ve svitavském parku Patriotů bavila minulý týden. Když večer procházeli kolem strážníci při běžné obchůzce, skupinky si všimli, ale nic nenasvědčovalo tomu, co bude následovat.



„Skupina mladých lidí v době naší přítomnosti popíjela a seděla u ohně. Během kontroly jsme nezjistili žádný nepořádek ani škody na majetku,“ uvedl šéf svitavských strážníků Rostislav Bednář.

Až když strážníci přijeli na stejné místo ve tři ráno, nestačili se divit. „Zjistili jsme, že na ohništi byl větší skácený strom, další menší stromky byly pokácené v nedalekém lesoparku. Asi měly posloužit jako zátop na oheň, samozřejmě syrové dřevo nehořelo,“ dodal Bednář.

Pro strážníky znalé místních poměrů pak už nebylo těžké partu dohledat. „Teď si po dohodě s rodiči udělají brigádu a naplní dřevník ke grilovišti dřevem, kterého máme na zemi po kůrovcové kalamitě dost a dost,“ uvedl starosta města David Šimek.

„Je to sice nezvyklé řešení, ale účinné. Už jednou se nám to na grilovišti u jiné skupiny, která tam dělala nepořádek, osvědčilo. Na dnešní mládež neplatí pokárání a bloková pouta. Jen ať se jdou zapotit, alespoň si to budou příště pamatovat,“ podotkl Šimek.



Veřejný gril u sportovního stadionu je terčem vandalů poměrně často. K největší škodě tam došlo loni v březnu, kdy parta mladíků zdemolovala a následně spálila přístřešek, lavičku i odpadkový koš. Pachatele, kteří měli u ohniště popíjet velké množství alkoholu, se policii podařilo dopadnout. Škoda byla tehdy vyčíslena na 60 tisíc korun.

Kamerový systém, který by podobným případům zřejmě zabránil, nelze do okrajové lokality za městem zavést.