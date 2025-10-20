Americká NASA dnes ocenila snímek „Finding Comet Lemmon“ (Hledání komety Lemmon) jako svůj astronomický snímek dne. Fotografii pořídil v sobotu večer u Sečské přehrady poblíž známého místa zvaného „mulda“, český astronom a fotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
Na fotografii se zrcadlí nejen hvězdy souhvězdí Velkého vozu, ale také slabá polární záře a výjimečně rozevláté ohony komety C/2025 A6 Lemmon. Ty byly tvarovány hustějším slunečním větrem, uvolněným během erupcí, které zasáhly Slunce v druhé polovině minulého týdne. Tato sluneční aktivita způsobila oba jevy, tedy jak nezvykle rozevlátý plynný ohon komety, tak i polární záři pozorovatelnou ze Země.
Kometa Lemmon bude v následujících deseti dnech viditelná i bez dalekohledu. Nejvíce se přiblíží k Zemi už v úterý, a to na vzdálenost zhruba 89 milionů kilometrů. Nejlépe bude k vidění pod tmavou oblohou daleko od měst. Podle astronomů je ale už nyní jednoznačně krásná při pohledu malým dalekohledem, jako je divadelní kukátko nebo myslivecký triedr.
Astronomové doporučují orientovat se podle Velkého vozu, jasné hvězdy Artcurus nebo podle souhvězdí Severní koruny. Jedna z variant by mohla být nápomocná právě k jejímu vyhledání. Mapku k vyhledání komety najdete na specializovaném webu. Rozhodně má smysl navštívit nejbližší lidovou hvězdárnu, kde odborníci kometu nejen snadno naleznou, ale také ji zájemcům ukáží ve větších přístrojích.
Hvězdy, věda i „Malý princ“: Českého fotografa ocenila NASA už podvacáté
Program Astronomy Picture of the Day (APOD) NASA provozuje už 30 let. Jedná se o prestižní ocenění nejzajímavější fotografie vesmíru, kterou pro každý den pečlivě vybírají profesoři Jerry Bonnell a Robert Nemiroff, spolupracovníci NASA. Mottem APODu je „Objevujte vesmír“ a od roku 1995, kdy byl výběr zahájen, se stal jedním z nejuznávanějších svého typu po celém světě. Původní texty jsou překládány do třiadvaceti jazyků včetně češtiny.
V minulosti v tomto prestižním výběru uspěli z českých fotografů například Pavel Gabzdyl, Lukáš Veselý, Dr. Pavel Spurný, prof. Miloslav Druckmüller nebo Jaroslav Fous. Česká republika tak dnes přidává další pozoruhodný úspěch do galerie světově uznávaných astronomických fotografií.