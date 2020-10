Dobrá dráha, slušné počasí, ale duch Velké pardubické letos chyběl

„Neměl jsem komu zamávat v cíli, ta kulisa chyběla,“ řekl vítěz Velké pardubické žokej Lukáš Matuský, který uspěl s koněm Hegnusem.

Jako by bytelný zámek na hlavní tribuně symbolizoval to, co se včera neslo celým závodištěm - vstup zakázán. Letos se jubilejní 130. ročník odběhl za zavřenými dveřmi.

I proto na závodišti nebylo vidět jediný odpadkový koš. Žádné sudy, které loni plnily tisíce návštěvníků tácky od párků s hořčicí, kelímky od piva či jiných pochoutek, které loni nestíhali pořadatelé vyvážet, nebylo potřeba.

Ubrousky od domácích svačin, které si zástupci pořadatelů, veterinářů, zdravotníků přinesli z domu, putovaly povětšinou do kapes.

„Trochu mi to dneska připomínalo závody klusáků, tam je nulová dostihová kulisa. V komentování ale rozdíl nevidím, pracuje se mi stejně jako vždy,“ říkal hlasatel nedělního dostihového maratonu Petr Městka.

Jak sám řekl, dostihy bez diváků ho mrzí hlavně kvůli vítězům, kteří se nedočkají poct pro nejlepší.

„K nim je to až nedůstojné,“ dodal Městka.

Noste roušky, vyzývala ochranka všechny nedůsledné

Během celého mítinku kromě komentování dostihů vyzýval rozhlasem návštěvníky, aby nosili roušky. A stejný úkol měli i pracovníci ostrahy, kteří slušně, ale důrazně žádali každého, koho spatřili bez roušky, aby si ji nasadil.

Lidé od koní pak mohli dostihy sledovat pouze ze dvou jim vyhrazených tribun v prostoru cílové roviny.

„Nechci na vás být zlá, ale běžte si sednout, na trávě před tribunami se nemůže nikdo pohybovat,“ nařizovala pracovnice ostrahy všem, kteří plánovali dostih strávit pod tribunou. „Ale já jsem trenér,“ protestoval Pavel Tůma, který připravuje koně stáje Dr. Charváta.

„Pokud vám v dostihu startuje kůň, můžete teď sedět na tribuně pod věží rozhodčí, jinak až za cílem,“ vysvětlovala mu pracovnice ostrahy.

„Ale já jsem jak z Marečku, podejte mi pero, potřebuju chodit,“ snažil se vyprosit výjimku Tůma. I on ale musel sledovat výkony svých svěřenců na tribuně na zelených sedačkách. Také u vchodu do areálu se museli příchozí podrobit řádné kontrole, jezdecké ekipy nevyjímaje.

„Myslel jsem, že bych mohl dostat dvě vstupenky pro majitele, ale nešlo to. Ostraha jmenovitě kontrolovala všechny, kdo v našem autě s koněm přijeli,“ řekl trenér Jaromír Hrudka mladší.

Počet dam v klobouku by se dal tentokrát spočítat na prstech jedné ruky. Přičemž jednou byla navíc profesionální novinářka - moderátorka České televize Barbora Černošková.

„Hlavní je, že se běží. Že můžeme podpořit dostihový sport, v těchto chvílích je to skutečně důležité. Samozřejmě je to ale škoda, diváci tu chybí, počasí je dobré,“ řekl předseda představenstva Slavia pojišťovny Karel Waisser, zástupce hlavního sponzora.

On jediný na závodišti předával poháry vítězům, v dalších devíti dostizích putovaly poháry k vítězům z rukou ředitele Dostihového spolku Jaroslava Müllera.

Podle něj se ztráty budou pohybovat kolem deseti milionů korun. Na dotacích se během dne vyplatilo skoro pět milionů korun.