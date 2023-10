Závodiště má nové stáje, před Velkou pardubickou ho však trápí sucho

Nové boxy pardubické závodiště představilo ve středu. „Jsou malinko menší, což nevadí. Je ale širší ulička, kvituji novou podlahu s gumovou nášlapnou vrstvou. Když se točili koně na té staré, občas škobrtli, protože jak byli čerstvě okovaní na dostihy, nebylo to pro ně na nerovné podlaze komfortní,“ řekla trenérka Hana Kabelková.

Oprava stájí vyšla město Pardubice na více než dva miliony korun. Novinkou je odvětrávání vnitřních prostor pomocí samočinné větrací hlavice umístěné na střešní konstrukci.

„Chceme, aby rekonstrukcí prošly v budoucnu všechny stáje. Nakloněni jsme stavbě nového kolbiště, které by zvýšilo atraktivitu závodiště. Tím by se areál dal využívat i na jiné typy závodů,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal.

Ten hlavní ale přijde na řadu v neděli. Odpoledne startuje 133. ročník Velké pardubické. Pořádající Dostihový spolek se však musí postarat o závlahu, protože úterní noční déšť pomohl jen trochu.

„Kdybychom kopytem vstoupili do oranic, tak se bude prášit. Stav dráhy ale bude na víkend perfektní. Je dobře, že už máme chladnější noci a ranní rosy. Postřikovače jedou na plné obrátky. Dráha bude určitě pevnější, ale neznamená to, že by byla tvrdá, bude dobře připravena,“ řekl šéf Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Nyní se sice ochladilo, předpověď ale na neděli slibuje příjemné teploty přes dvacet stupňů a směrem k dostihovému víkendovému dvoumítinku meteorologové další srážky neočekávají. „S vodou musíme zacházet s péčí řádného hospodáře, máme jí dost,“ řekl Müller.