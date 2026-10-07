Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Doprava na Velkou pardubickou. Jezdit bude posílená MHD i historické motoráčky

Autor: ,
  14:07
Záběr z dostihového závodiště v Pardubicích.

Záběr z dostihového závodiště v Pardubicích. | foto: Hana Vytopilová

Závodníci se připravují na start Velké pardubické.
Žokej Jan Faltejsek s Godfreym (vlevo) a Jaroslav Myška se Sexy Lordem v cílové...
Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické
Velká pardubická, momentka před hlavním závodem
21 fotografií
Do Pardubic zamíří v neděli tisíce návštěvníků na 136. Velkou pardubickou, která výrazně ovlivní dopravu v okolí závodiště. Část silnice I/37 se promění v parkoviště, další místa budou k dispozici na pardubickém letišti. Pořadatelé doporučují dorazit s předstihem, využít bude možné také posílené autobusy a mimořádně zastavující vlaky.

Zvýšený provoz lze očekávat především v okolí dostihového závodiště a na příjezdových cestách. Řidiči by proto měli počítat s dopravními omezeními a na cestu vyrazit s dostatečným předstihem, uvedlo Dostihové závodiště.

Silnice I/37 bude od kruhové křižovatky u Parama po sjezd u Dražkovic od 08:00 do 19:00 zavřená a vyhrazená pro parkování. Řidiči na ni budou moci vjet ve směru od Dražkovic. Parkovné bude 200 korun a řidiči ho uhradí v hotovosti přímo na místě. Při cestě z parkoviště k areálu mají návštěvníci využít nadjezd, přecházení železniční trati je zakázáno. Návštěvníci mohou využít také další parkovací plochy a veřejnou dopravu.

Záběr z dostihového závodiště v Pardubicích.
Závodníci se připravují na start Velké pardubické.
Žokej Jan Faltejsek s Godfreym (vlevo) a Jaroslav Myška se Sexy Lordem v cílové rovince
Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické
21 fotografií

Podrobnější režim platí také pro parkoviště v civilní části pardubického letiště. Vjezd se otevře v 08:45 a první kyvadlový autobus k závodišti vyjede v 08:50. Parkovací kartu za 350 korun je nutné koupit předem přes internet, na místě ji nebude možné získat. Pořadatelé doporučují přijet s předstihem a využít také městskou hromadnou dopravu nebo vlak.

Dopravní podnik posílí v neděli autobusové spoje z několika částí Pardubic a od hlavního nádraží. Posilové spoje pojedou například z Polabin, Dubiny a Masarykova náměstí na zastávku Závodiště. Po skončení akce bude zajištěn rozvoz diváků ze zastávky Závodiště přes centrum města k hlavnímu nádraží. Posilové spoje budou zdarma.

Návštěvníci mohou využít také vlak. Na zastávce Pardubice, Závodiště budou mimořádně zastavovat všechny vlaky Českých drah, které pojedou po trati mezi Pardubicemi a Chrudimí. Zastávka je asi 400 metrů od hlavní brány závodiště. Na místo pojedou také historické motorové vozy ze zastávky Pardubice centrum přes hlavní nádraží a Rosice nad Labem.

Nové kolbiště i pohár pro vítěze. Závodiště v Pardubicích představilo novinky

Areál závodiště se návštěvníkům otevře v neděli v 09:00, slavnostní zahájení je naplánováno na 10:30 a první dostih začne v 11:00. Velká pardubická odstartuje v 15:30. Pořadatelé očekávají po skončení mítinku zvýšený provoz při odjezdu návštěvníků a doporučují řidičům, aby s cestou z areálu nespěchali. Poslední autobus ze závodiště odjede v 18:30.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Igelitové ploty v lese zaskočily houbaře. To vrcholí příprava největší dálniční zakázky

Igelitové bariéry v lesích na pomezí Svitavska a Mohelnicka lemují budoucí...

Na první pohled vypadají jako podivné oplocenky, které překážejí houbařům. Ve skutečnosti jde o zábrany, které mají minimálně příštích pět až šest let zabránit obojživelníkům a plazům ve vstupu do...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Střelba na poliklinice. Obrovská rána, pak běželi do obchodního centra, líčí svědkyně

ilustrační snímek

Do vážného konfliktu se dnes dostali dva muži na pardubické poliklinice. Jeden z nich podle policie a svědků během střetu vystřelil ze zbraně, zřejmě plynové, a následně utekl směrem k obchodnímu...

Doprava na Velkou pardubickou. Jezdit bude posílená MHD i historické motoráčky

Záběr z dostihového závodiště v Pardubicích.

Do Pardubic zamíří v neděli tisíce návštěvníků na 136. Velkou pardubickou, která výrazně ovlivní dopravu v okolí závodiště. Část silnice I/37 se promění v parkoviště, další místa budou k dispozici na...

7. října 2026  14:07

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.

Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...

7. října 2026  10:57

Havel očima dětí. Pardubice si připomněly jeho nedožité devadesátiny

Havel očima dětí. Pardubice si připomněly jeho nedožité devadesátiny. (5. října...

Václav Havel by letos oslavil devadesáté narozeniny. V Pardubicích si jeho odkaz připomněli nejen lidé před Východočeským divadlem (VČD), ale také děti z pardubických základních škol. Jedno z...

7. října 2026  10:15

Bordeaux? V pardubickém hledáčku je pojistka osmifinále Ligy mistrů

Pardubický útočník David Tomášek před brankou Rögle.

Vypadá to skoro „doma“, ovšem postupovou definitivu ze základní skupiny Ligy mistrů ještě pardubičtí hokejisté nemají. Ve středu od 20.15 tak budou bojovat ve Francii - konkrétně na stadionu Bordeaux...

7. října 2026  10:02

Český vítěz Zlaté přilby: Rád dělám na dráze show. Plánuje dobýt i světový titul

Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích.

Když na tiskovce po Zlaté přilbě Jan Kvěch dostal otázku, co mu po vítězství v letošním 78. ročníku přichystají doma v jižních Čechách, rozepnul si závodní vestu a coby patriot hrdě namířil prst na...

7. října 2026  9:39

Policie pátrá po vězni, který utekl z pracoviště v Poděbradech

ilustrační snímek

Policisté pátrají po vězni, který utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymbursku. Rodinné vazby má hledaný sedmadvacetiletý Filip Flanier na Pardubice, takže by mohl být tam. Policie to...

7. října 2026  6:57

Slavii uvítá v Lize mistrů i mladíček Kayil. Putoval Evropou, práva na něj mají Knicks

Jack Kayil pózuje v dresu New York Knicks.

Když si po červnovém draftu do NBA nasadil kšiltovku se třpytivým logem New York Knicks, sebejistě přesvědčoval: „Jestli budu pokračovat v Německu? Pravděpodobnost není velká.“ Ani v jeho rodném...

7. října 2026

Premiéra v Lize mistrů nevyšla podle představ. Pardubice podlehly Reggianě

Rob Edwards (vlevo) z Reggiany se tlačí s míčem kupředu během duelu s...

Pardubičtí basketbalisté při své premiéře v Lize mistrů prohráli na palubovce Reggiany 65:82. Nejlepšími střelci poražených byli se 13 body Joe Bryant a Ryan Moffatt.

6. října 2026  22:24,  aktualizováno  22:55

Volby 2026 v Pardubicích: kdo kandiduje na primátora

Voliči v Pardubicích v pátek 9. a sobotu 10. října 2026 rozhodnou o novém obsazení celkem devíti zastupitelstev.

Komunální volby 2026 v Pardubicích se konají 9. a 10. října a místní voliči v nich rozhodnou o obsazení 39 křesel v zastupitelstvu města. O post zastupitele se uchází kandidáti z 9 volebních...

6. října 2026  15:15

Dálnice D35 bude rozestavěná celá. Stát vybral zhotovitele největší PPP zakázky

Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce....

Do samotného finále vstoupil největší dálniční PPP projekt v Česku. Ministerstvo dopravy vybralo konsorcium, které během následujících šesti let postaví 35,4 kilometru dlouhou dálnici D35 mezi...

6. října 2026  11:49

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Muž na kanoi našel v Sečské přehradě tělo muže. Totožnost zatím policisté neznají

ilustrační snímek

Na hladině Sečské přehrady se v pátek večer nalezlo tělo muže, jehož totožnost zatím není známá. Kriminalisté nařídili pitvu.

6. října 2026  10:36

Starostka před volbami zrušila trvalý pobyt opozičníkovi. Absurdní, namítl krajský úřad

Premium
Ivan Ulehla přišel v létě o trvalý pobyt v Kamenné Horce. Krajský úřad...

K neobvyklému kroku se odhodlala starostka Kamenné Horky na Svitavsku Lucie Podborská (Sdružení nezávislých kandidátů), když čtvrt roku před komunálními volbami zrušila trvalý pobyt opozičnímu...

6. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.