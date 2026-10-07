Zvýšený provoz lze očekávat především v okolí dostihového závodiště a na příjezdových cestách. Řidiči by proto měli počítat s dopravními omezeními a na cestu vyrazit s dostatečným předstihem, uvedlo Dostihové závodiště.
Silnice I/37 bude od kruhové křižovatky u Parama po sjezd u Dražkovic od 08:00 do 19:00 zavřená a vyhrazená pro parkování. Řidiči na ni budou moci vjet ve směru od Dražkovic. Parkovné bude 200 korun a řidiči ho uhradí v hotovosti přímo na místě. Při cestě z parkoviště k areálu mají návštěvníci využít nadjezd, přecházení železniční trati je zakázáno. Návštěvníci mohou využít také další parkovací plochy a veřejnou dopravu.
Podrobnější režim platí také pro parkoviště v civilní části pardubického letiště. Vjezd se otevře v 08:45 a první kyvadlový autobus k závodišti vyjede v 08:50. Parkovací kartu za 350 korun je nutné koupit předem přes internet, na místě ji nebude možné získat. Pořadatelé doporučují přijet s předstihem a využít také městskou hromadnou dopravu nebo vlak.
Dopravní podnik posílí v neděli autobusové spoje z několika částí Pardubic a od hlavního nádraží. Posilové spoje pojedou například z Polabin, Dubiny a Masarykova náměstí na zastávku Závodiště. Po skončení akce bude zajištěn rozvoz diváků ze zastávky Závodiště přes centrum města k hlavnímu nádraží. Posilové spoje budou zdarma.
Návštěvníci mohou využít také vlak. Na zastávce Pardubice, Závodiště budou mimořádně zastavovat všechny vlaky Českých drah, které pojedou po trati mezi Pardubicemi a Chrudimí. Zastávka je asi 400 metrů od hlavní brány závodiště. Na místo pojedou také historické motorové vozy ze zastávky Pardubice centrum přes hlavní nádraží a Rosice nad Labem.
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Nové kolbiště i pohár pro vítěze. Závodiště v Pardubicích představilo novinky
Areál závodiště se návštěvníkům otevře v neděli v 09:00, slavnostní zahájení je naplánováno na 10:30 a první dostih začne v 11:00. Velká pardubická odstartuje v 15:30. Pořadatelé očekávají po skončení mítinku zvýšený provoz při odjezdu návštěvníků a doporučují řidičům, aby s cestou z areálu nespěchali. Poslední autobus ze závodiště odjede v 18:30.