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Legalizace černé stavby na Chrudimsku neprošla. Poškodil zdi domu vandal?

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  10:57
Další pokus o legalizaci černé stavby rodinného domu ve Včelákově na Chrudimsku narazil. Zastupitelé městyse odmítli návrh na změnu územního plánu, která by jinak mohla otevřít cestu k dodatečnému povolení. Mezitím se na stavbě objevily stopy po vandalismu.

Už je to více než rok, co začala na poli ve Včelákově vznikat bez stavebního povolení a v rozporu s územním plánem stavba rodinného domu o výměře více než 600 metrů čtverečních.Stavební ruch na stavbě po medializaci případu sice loni na podzim ustal, majitel pozemku Zdeněk Navrátil se však vzdát nechce a usiluje o legalizaci načerno rozestavěného domu.

Černá stavba ve Včelákově na Chrudimsku. (3. července 2026)
Černá stavba ve Včelákově na Chrudimsku. (3. července 2026)
Černá stavba ve Včelákově na Chrudimsku. (3. července 2026)
Černá stavba ve Včelákově na Chrudimsku. (3. července 2026)
8 fotografií

V posledních dnech to však na pozemku dříve hlídaném bezpečnostní kamerou vypadá, jako by jeho majitel zpytoval svědomí a začal s odstraňováním černé stavby. „Začínají se tam dít věci. Část rozestavěných zdí je pobořených. Kdo za tím stojí, ale nevíme. Rozhodně jsme si na to nikoho nenajali,“ okomentoval starosta Včelákova Jan Pejcha dění na zarostlém staveništi.

Kdo škodu způsobil, není jasné, majitel pozemku Zdeněk Navrátil s médii nekomunikuje. Tomu se teď také snížila šance na dodatečnou legalizaci stavby. Zastupitelé na svém posledním jednání odmítli jeho návrh na změnu územního plánu, která by teoreticky otevřela dveře dostavbě.

Podle starosty Včelákova si zastupitelé před rozhodnutím vyžádali stanovisko stavebního úřadu v Hlinsku, který s navrhovanou změnou nesouhlasil a nedoporučil návrh zahrnout do navrhované změny územního plánu. Důvody jsou v zásadě dva – bonitní půda a nekoncepční rozšiřování obce mimo zastavitelné území do volné krajiny.

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„Na základě tohoto stanoviska jsme žádost zamítli. Nebylo o čem diskutovat. Všichni zastupitelé, včetně těch omluvených, dlouhodobě zastávají stejný názor: Návrh změny územního plánu odporoval prakticky všemu,“ řekl starosta k jednohlasně přijatému usnesení.Mezitím pokračuje řízení o odstranění stavby. To po námitce systémové podjatosti, kterou vůči vedoucímu stavebního úřadu v Hlinsku uplatnil Navrátil, převzal stavební úřad v Poličce.

„Stavební úřad vydal usnesení, o kterým neprodloužil stavebníkovi lhůtu k provedení úkonu určenou výzvou k doplnění dokumentace a dokladů k žádosti o dodatečné povolení stavby. Dále stavební úřad vydal rozhodnutí, kterým na základě výše uvedeného zamítl žádost o dodatečné povolení stavby,“ sdělila mluvčí Poličky Naděžda Šauerová. Majitel pozemku se proti obojímu odvolal.

Mezitím však krajský úřad usnesení stavebnímu úřadu v Poličce o neprodloužení procesní lhůty zrušil a o rozhodnutí zatím nebylo odvolacím úřadem rozhodnuto.

„Toto rozhodnutí nemá žádný vliv na další pokračování řízení. Stavební úřad o této stavbě rozhodl a nyní probíhá odvolací řízení,“ sdělil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.Navrátil podle starosty hledá další možnosti, jak svůj záměr prosadit. Vedle změny územního plánu měl zvažovat i jiné varianty využití stavby. Černou stavbu zkoušel zlegalizovat jako hospodářskou stavbu pro chov zvířat. Navrhoval i změnu třídy bonity půdy.

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Spor se vede i o obecní komunikaci, která podle katastru částečně zasahuje na Navrátilův pozemek. „Pan Navrátil na tuto skutečnost opakovaně upozorňuje a přes svého právníka na nás tlačí, že když změníme územní plán, pozemek na obec převede,“ uvedl starosta a dodal, že uzavření veřejně přístupné komunikace nehrozí, neboť slouží několik desetiletí a případné omezení by musel posvětit silniční správní úřad.

Z odpovědnosti se nevyvlékla ani stavební firma, která dům rozestavěla. Vůči ní hlinečtí úředníci podjatí nebyli, na jaře jí udělili pokutu, a protože pokračovala ve stavbě, dostala další. První pokutu již uhradila, druhé rozhodnutí nabylo právní moci na konci září, takže bude muset zaplatit i podruhé.

Stavebníkovi by příliš neměla pomoci ani odborníky kritizovaná novela stavebního zákona projednávaná ve druhém čtení ve Sněmovně. Přestože má zrychlit povolovací procesy a umožnit i legalizaci černých staveb, klíčovou podmínkou i nadále zůstává soulad stavby s územním plánem.

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