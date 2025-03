Soud rozhoduje o vazbě pro obviněné ze rvačky v Pardubicích, zemřel při ní muž

Do Pardubic se vrací už jednou zrušená sdílená kola, čtvrthodina bude zadarmo

Do poloviny roku by v Pardubicích mohla začít opět fungovat sdílená kola. Dopravní podnik vypíše zakázku na poskytovatele služby. Vítězná firma dostane čas kola do města navézt a spustit systém.