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Kdy začínají vánoční trhy v Pardubicích 2026 a kdy mají otevřeno?
|Místo
|Pernštýnské náměstí
|Termín
|sobota 28. 11. – čtvrtek 24. 12. 2026
|Rozsvěcení vánočního stromu
|neděle 29. 11. 2026 v 17:00
|Otevírací doba
|pondělí–čtvrtek 13:00–18:00
pátek 13:00–20:00, sobota 11:00–20:00
neděle 11:00–19:00
Pokud chcete na trhy zajít po práci, od pondělí do čtvrtka to nenechávejte na poslední chvíli. V tyto dny zavírají už v 18 hodin. V pátek mají otevřeno o dvě hodiny déle, do 20 hodin.
Nejvíc času máte o víkendu. V sobotu jsou trhy otevřené devět hodin, od 11 do 20, v neděli od 11 do 19 hodin.
Celkem potrvají 27 dní a skončí až na Štědrý den. Ve čtvrtek 24. prosince je uzavře Štědrovečerní zpívání s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby. Čas zpívání ani otevírací dobu trhů na Štědrý den pořadatelé zatím nezveřejnili.
Ježíškova dílna má vlastní otevírací dobu
Ježíškova dílna na Pernštýnském náměstí má jinou otevírací dobu než samotné trhy. Od středy do pátku je otevřená od 16 do 19 hodin, o víkendu od 13 do 19 hodin. První adventní víkend, 28. a 29. listopadu, je v ní od 13 do 17 hodin navíc vánoční malování na obličej. Na náměstí je i Ježíškova pošta pro dopisy s přáním a vedle ní vánoční zvonička.
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Vánoční trhy Praha 2026: termíny, rozsvícení stromu a otevírací doba
Kdy se rozsvítí strom na Pernštýnském náměstí a odkud je?
Vánoční strom na Pernštýnském náměstí se rozsvítí v neděli 29. listopadu v 17 hodin, tedy druhý den trhů. Neděle je zároveň charitativním dnem pro Onkoláčky a program na náměstí začíná už ve 14 hodin. Pokud jdete hlavně kvůli stromu, stačí dorazit před 16:50, kdy začíná slavnostní zahájení. Samotné rozsvícení trvá pět minut.
Program v neděli 29. listopadu
- 14:00 taneční vystoupení PM Stars Pardubice
- 14:45 pěvecký sextet Gmajor6
- 16:00 koncert Lucie Vaškových
- 16:50 slavnostní zahájení
- 16:55 dětský sbor Slavíček a svítící anděl na chůdách
- 17:00 rozsvícení vánočního stromu
- 17:05 Roman Vojtek s vánočním koncertem do 18 hodin
Třináctimetrový smrk ze Spojila
Strom, který se bude rozsvěcet, je smrk ztepilý vysoký 13 metrů. Na Pernštýnské náměstí ho přivezli v pondělí 16. listopadu ze soukromé zahrady rodiny Zemanových ve Spojilu, obci, která s Pardubicemi přímo sousedí. Zemanovi strom městu darovali, docela o něj ovšem nepřijdou. Po svátcích se jim vrátí jeho dřevo.
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Vánoční trhy Opava 2026. Hlavní večery patří Slze a Turbu, známe celý program
Kdo vystoupí na vánočních trzích v Pardubicích?
Živý program je na náměstí od středy do neděle. O víkendech začíná vždy ve 14 hodin, ve všední dny nejčastěji v 16 hodin. V pondělí a v úterý živá vystoupení nejsou, hraje reprodukovaná hudba. Celý program i s časy najdete v tabulce.
|Den
|Program
|so 28. 11.
|14:00–14:45 Hudební vystoupení: Hudební škola Martina Chmelaře – host Skřivánek
14:45–15:45 Dětské vystoupení: Klauník – Z pohádky do pohádky
16:00–17:00 Hudební vystoupení: Kristín
17:30–19:00 Hudební vystoupení: MarGuitars
|ne 29. 11.
|Charitativní den pro Onkoláčky
14:00–14:20 Taneční vystoupení: PM Stars Pardubice
14:45–15:45 Pěvecké vystoupení: sextet Gmajor6
16:00–16:40 Hudební vystoupení: Lucie Vaškových – Nejen vánoční koncert
16:50 Slavnostní zahajovací proslovy
16:55–17:00 Dětské pěvecké vystoupení: sbor Slavíček a svítící anděl na chůdách 17:00–17:05 Rozsvícení vánočního stromu
17:05–18:00 Hudební vystoupení: Roman Vojtek – vánoční koncert
|po–út 30. 11.–1. 12.
|celý den Reprodukovaná hudba
|st 2. 12.
|16:00–16:30 Vánoční vystoupení: Senioři Návrat
17:15–18:30 Hudební vystoupení: Taková normální rodinka Band
|čt 3. 12.
|16:00–16:30 Pěvecké vystoupení: MŠ Wintrova
17:00–18:00 Hudební vystoupení: Port
|pá 4. 12.
|16:00–16:20 Taneční vystoupení: MŠ Zvoneček
16:40–17:20 Hudební vystoupení: vánoční koncert zpěvačky Ivety Jonové
18:00–19:30 Hudební vystoupení: Lucie revival
|so 5. 12.
|14:00–14:20 Pěvecké vystoupení: Senioři Návrat
14:30–15:30 Kouzelnická show: Jiří Kotraba
16:00–19:00 Mikulášský program: Mikuláš, čert a anděl na Pernštýnském náměstí
16:00–17:30 Dětské vystoupení: mikulášský program pro děti
18:00–19:00 Hudební vystoupení: Meadow Avenue
|ne 6. 12.
|14:00–14:30 Vánoční kvíz pro děti a dospělé
15:00–16:00 Hudební program pro děti: Pohádkové písničky – kapela Port
16:30–17:30 Hudební vystoupení: Denise Wich – Vánoce v nás
18:00–19:00 Hudební vystoupení: VIVA Italia – slavné italské hity
|po–út 7.–8. 12.
|celý den Reprodukovaná hudba
|st 9. 12.
|16:00–16:30 Hudební vystoupení: Anyone band – Michaela Shejbalová a Daniel Novák
16:30–17:00 Dětské hudební vystoupení: ZŠ Polabinské píšťalky
17:00–17:30 Pěvecké vystoupení: Hluboká Orba Sezemice
18:00–18:30 Společné zpívání: Česko zpívá koledy
|čt 10. 12.
|16:00–17:00 Láska na pódiu: hudební vystoupení Václava Vančury 17:30–18:30 Hudební vystoupení: MishaRyzakProjekt
|pá 11. 12.
|16:30–17:30 Hudební vystoupení: Bohadlo
18:00–19:00 Hudební vystoupení: BS BAND
|so 12. 12.
|14:00–14:25 Taneční vystoupení: La Pasion Flamengo
14:30–15:30 Dětské vystoupení: Klauník – Námořníci a Piráti
16:00–17:00 Hudební vystoupení: GingerZ
17:30–18:30 Hudební vystoupení: KALEIDOSKOP
|ne 13. 12.
|14:00–14:30 Hudební vystoupení: Hudební škola Martina Chmelaře s Broučky a Skřivánkem ze ZŠ Závodu míru
14:30–15:30 Dětské vystoupení: Klauník – Harry Potter
16:00–17:00 Hudební vystoupení: Andrea Nacičová – nejen vánoční klavírní koncert
18:00–19:00 Hudební vystoupení: TIMMY WHITE
|po–út 14.–15. 12.
|celý den Reprodukovaná hudba
|st 16. 12.
|16:00–16:15 Dětské vystoupení: MŠ Mozaika
16:15–16:40 Chlapecký sbor Bonifantes
17:00–17:30 Hudební vystoupení: pianista Patrik Kačo – vánoční koncert
18:00–19:00 Pěvecké vystoupení: HIFIVE – vokální kvintet
|čt 17. 12.
|16:00–16:15 Dětské vystoupení: MŠ Kytička Pardubice
16:15–16:30 Pěvecké vystoupení: ZŠ Svítkov
17:00–18:00 Hudební vystoupení: Jetbeat
|pá 18. 12.
|Program s Českým rozhlasem Pardubice
15:00 Živé vysílání: přenos z Pernštýnského náměstí
15:45 Slavnostní zahájení: adventní koncert Českého rozhlasu Pardubice
16:00–16:45 Hudební vystoupení: Liduš Bláhová – pop, soul a jazz
17:00–17:45 Hudební vystoupení: Honza Vápeník, Tomáš Peterka a Oldřich Bohadlo – hudební trio
18:00–18:45 Hudební vystoupení: Kamila Nývltová – muzikálová zpěvačka a finalistka X Factoru
19:00–19:45 Hudební vystoupení: Alena Hladká a Radim Linhart – vánoční šansony
|so 19. 12.
|14:00–14:30 Pěvecké vystoupení: Východočeské divadlo
14:30–15:30 Dětské vystoupení: Klauník – Ledové království
16:00–17:00 Hudební vystoupení: Patrik Stoupa
17:00–17:15 Slavnostní vyhlášení: Pardubická perníkovaná 2026
18:00–19:00 Hudební vystoupení: PULS3
|ne 20. 12.
|14:00–14:15 Pěvecké vystoupení: ZUŠ Polabiny
14:30–15:30 Dětské vystoupení: Lumpína
16:00–17:00 Hudební vystoupení: Adéla Krátká
17:30–18:30 Hudební vystoupení: Zasella
|po–út 21.–22. 12.
|celý den Reprodukovaná hudba
|st 23. 12.
|16:00–16:45 Akustický set s kytarou a trumpetou: Petr Perk
16:45–17:45 Pěvecké vystoupení: duo La Néma
|čt 24. 12.
|Hudební vystoupení: Štědrovečerní zpívání 2026 – Česká mše vánoční
S dětmi o víkendu odpoledne
Dětská představení Klauníka jsou na programu v sobotu 28. listopadu a pak 12., 13. a 19. prosince. V sobotu 5. prosince jsou na náměstí od 16 do 19 hodin Mikuláš, čert a anděl a ve stejnou dobu začíná mikulášský program pro děti. Po celou dobu trhů najdete na náměstí i kolotoč, řetízkáč a dětskou mašinku.
Pardubická perníkovaná se vyhlašuje 19. prosince
V sobotu 19. prosince v 17 hodin se na Pernštýnském náměstí vyhlásí Pardubická perníkovaná 2026. Vyhlášení zabere čtvrt hodiny mezi vystoupeními Patrika Stoupy a PULS3.
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Vánoční trhy Ostrava 2026: otevírací doba stánků, kluziště i vyhlídkové kolo
Kdy jsou adventní trhy v Automatických mlýnech?
|Místo
|Automatické mlýny
|Termín
|adventní víkendy: 28.–29. 11., 5.–6. 12., 12.–13. 12., 19.–20. 12. 2026
|Rozsvěcení vánočního stromu
|zatím nezveřejněno
|Otevírací doba
|sobota 11:00–20:00, neděle 11:00–19:00
O adventních víkendech se trhy nekonají jen na náměstí. V Automatických mlýnech začínají ve stejný den jako na Pernštýnském náměstí a každý víkend mají jiné téma. První víkend patří zahraničním výrobkům a vánočním tradicím různých zemí, na Mikuláše se program točí i kolem psů a jejich majitelů. Třetí víkend nabídne hry a tvoření pro děti, poslední pohádkový program pro rodiny.
|Datum
|Program
|so 28. 11.
|11:00–20:00 Adventní trhy – Vánoce bez hranic
|ne 29. 11.
|11:00–19:00 Adventní trhy – Vánoce bez hranic
|so 5. 12.
|11:00–20:00 Adventní trhy – Mikuláš a psí Vánoce
|ne 6. 12.
|11:00–19:00 Adventní trhy – Mikuláš a psí Vánoce
|so 12. 12.
|11:00–20:00 Adventní trhy – Vánoce plné fantazie
|ne 13. 12.
|11:00–19:00 Adventní trhy – Vánoce plné fantazie
|so 19. 12.
|11:00–20:00 Adventní trhy – Vánoce jako z pohádky
|ne 20. 12.
|11:00–19:00 Adventní trhy – Vánoce jako z pohádky
|adventní víkendy
|so 11:00–20:00,ne 11:00–19:00 Advent v oblacích – výhled ze střechy obilného sila
Na střechu sila i na vyhlídkové kolo
Během adventních víkendů můžete vyjet výtahem na střechu obilného sila, odkud je vidět na mlýny i na vánočně nasvícené Pardubice. Nahoře je i bar s teplými nápoji. Vyhlídkové kolo stojí v areálu po celý advent, ve všední dny jezdí od 13 do 21 hodin, o víkendu od 11 do 21 hodin. Výzdoba a osvětlení mlýnů zůstanou až do 6. ledna.
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Vánoční trhy České Budějovice 2026: do kdy potrvají a kdy se rozsvítí strom?
Co chystá o adventu pardubický zámek?
|Místo
|Zámek Pardubice, nádvoří
|Termín
|adventní víkendy: 28.–29. 11., 5.–6. 12., 12.–13. 12., 19.–20. 12. 2026
|Rozsvěcení vánočního stromu
|zatím nezveřejněno
|Otevírací doba
|adventní jarmark sobota a neděle 13:00–19:00, vstup zdarma
Podobně jako mlýny ožívá o adventních víkendech i zámek. Jarmark na nádvoří je v sobotu i v neděli od 13 do 19 hodin, vstup je zdarma a každý víkend má vlastní téma, od Tradičních Vánoc na zámku přes Adventní dny svařáku a Zimní království až po Slavnosti vánočního punče.
Vánoční prohlídky zámku vás zavedou do vyzdobených rytířských sálů a kaple Tří králů s historickými betlémy a formami na pečení ze sbírek muzea. Začínají v 15 a v 17 hodin každý den kromě pondělí, a to až do 30. prosince. O adventních nedělích jsou v pedagogickém ateliéru Voňavé adventní dílny, kde si děti mohou ušít polštářek s vánočním kořením nebo vyrobit ruční papír se skořicí.
Na Mikulášskou obchůzku 4. prosince je potřeba koupit vstupenky předem, nejpozději 3. prosince. Zámek má program i na Štědrý den. Od 21:30 do půlnoci je osvětlené vnitřní nádvoří a vstup do kaple Tří králů je volný.
|Datum
|Program
|so 28. 11.
|10:00–17:00 Kouzla ukrytá v knihách – Den pro dětskou knihu
13:00–19:00 Adventní jarmark: Tradiční Vánoce na zámku
|ne 29. 11.
|10:00–17:00 Voňavé adventní dílny
13:00–19:00 Adventní jarmark: Tradiční Vánoce na zámku
|pá 4. 12.
|16:00, 17:00, 18:00 Mikulášská obchůzka (vstupenky předem do 3. 12.)
|so 5. 12.
|13:00–19:00 Adventní jarmark: Adventní dny svařáku
|ne 6. 12.
|10:00–17:00 Voňavé adventní dílny
13:00–19:00 Adventní jarmark: Adventní dny svařáku
|so 12. 12.
|13:00–19:00 Adventní jarmark: Zimní království na zámku
|ne 13. 12.
|10:00–17:00 Voňavé adventní dílny
13:00–19:00 Adventní jarmark: Zimní království na zámku
15:00 Když se otevírá nebe: Lidové Vánoce – komentovaná prohlídka s etnografem Matějem Prosem
|so 19. 12.
|13:00–19:00 Adventní jarmark: Slavnosti vánočního punče
|ne 20. 12.
|10:00–17:00 Voňavé adventní dílny
13:00–19:00 Adventní jarmark: Slavnosti vánočního punče
|čt 24. 12.
|21:30–24:00 Štědrovečerní muzejní noc
|10. 11.–30. 12. mimo pondělí
|15:00 a 17:00 Vánoční prohlídky zámku
|28. 10.–3. 1.
|16:00–21:00 Story of Lights: Zázračný svět vynálezů (zámecké valy)
|20. 10.–31. 1.
|podle otevírací doby výstava U Tikvů. Příběh pardubické cukrárny
Story of Lights na zámeckých valech
Zámecké valy se po setmění mění ve světelný park. Tisíce LED světel provázejí příběhem vynálezů od prvních strojů a železnice až po cestu ke hvězdám. Výstava Story of Lights: Zázračný svět vynálezů potrvá do 3. ledna, otevřená je od 16 do 21 hodin.
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Vánoční trhy Zlín 2026: program, koncerty, Vánoční stodola a rozsvícení stromu
Kam dál o adventu v Pardubicích?
Adventní program ovšem nekončí u trhů. Vlastní dílny, výstavy a koncerty chystají i galerie, knihovna, Mázhaus nebo obchodní centra.
Mázhaus
Výstavní prostor Mázhaus stojí přímo na Pernštýnském náměstí, takže ho snadno spojíte s návštěvou trhů. Do 20. prosince jsou v něm k vidění soutěžní chaloupky prvního ročníku Pardubické perníkované a návštěvníci mohou hlasovat o Cenu veřejnosti. Dětská výstava o českých zimních tradicích má i peklíčko, kde od pátku do neděle čekají živí čertíci. Na Mikuláše si tam děti navíc mohou nechat namalovat obličej.
|Datum
|Program
|27. 11.–20. 12.
|10:00–13:00, 14:00–18:00 Pardubická perníkovaná – soutěžní chaloupky a hlasování o Cenu veřejnosti
|27. 11.–23. 12.
|10:00–13:00, 14:00–18:00 České zimní tradice a peklíčko s čertíky
pá 15:00–18:00, so–ne 10:00–18:00 živí čertíci v peklíčku
|27. 11.–23. 12.
|Světelná instalace ve vnitřním dvorku Mázhausu
|so 5. 12.
|10:00–19:00 Na Mikuláše za živými čertíky
Zelená brána
Kdo chce vidět vyzdobené centrum z výšky, může vystoupat na Zelenou bránu. V předbraní je během adventu výstava Zač je v Pardubicích perník a děti tam mohou zdobit perníkovou chaloupku, vybarvovat velkou omalovánku nebo přidat článek do co nejdelšího papírového řetězu.
Krajská knihovna a Knihovní centrum U Vokolků
Knihovna zahajuje advent v sobotu 28. listopadu Dnem pro dětskou knihu na téma kouzelnických škol, se soutěžními úkoly, tvořením a pohádkou O bílém čertovi. Odpoledne téhož dne pořádá adventní jarmark na Příhrádku s dárky a dobrotami od místních tvůrců. Na workshopy, například výrobu adventního věnce nebo linoryt inspirovaný Vincentem van Goghem, je potřeba rezervace na webu knihovny.
|Datum
|Program
|so 28. 11.
|10:00–17:00 Svět kouzelnických škol – Den pro dětskou knihu
13:00–19:30 Adventní jarmark na Příhrádku
|ne 29. 11.
|10:00–12:00 Workshop: Tvorba adventního věnce (U Vokolků, nutná rezervace)
10:00–12:00, 14:00–16:00 Workshop: Modrotisk (nutná rezervace)
|út 15. 12.
|16:00–18:00 Workshop: Vincent van Gogh – japonské inspirace (U Vokolků, nutná rezervace)
|čt 17. 12.
|10:00–12:00 Workshop: Vincent van Gogh – japonské inspirace (U Vokolků, nutná rezervace)
16:30, 17:30 Vánoční představení Betlém aneb převeliké klanění sotva narozenému Jezulátku (dramatický kroužek knihovny)
|po 21. 12.
|12:30–17:00 Workshop: Ozdobné balení dárků
|10. 11.–10. 1.
|10:00–18:00 výstava Modrobílé Vánoce (muzeum Knihovního centra U Vokolků)
|19. 11.–19. 1.
|Světlo a tma – výstava žáků ZUŠ Pardubice-Polabiny (vestibul a schodiště knihovny)
Komorní filharmonie Pardubice
Každou adventní sobotu v 19 hodin hraje Komorní filharmonie Pardubice v kostele sv. Bartoloměje a každý večer má jiný program, od varhan po žesťový kvintet. Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby uvede 14., 15. a 16. prosince v Sukově síni Domu hudby.
|Datum
|Program
|so 28. 11.
|19:00 Dialog horny a varhan – Ondřej Vrabec a Michaela Káčerková (kostel sv. Bartoloměje)
|so 5. 12.
|19:00 Chrámové varhany – Karel Martínek (kostel sv. Bartoloměje)
|so 12. 12.
|19:00 Adventní žestě – Žesťové kvinteto Komorní filharmonie Pardubice (kostel sv. Bartoloměje)
|so 19. 12.
|19:00 Ave Maria – Markéta Fassati a Ondřej Valenta (kostel sv. Bartoloměje)
|po 14.–st 16. 12.
|19:00 Hej, mistři! – Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby (Sukova síň Domu hudby)
GAMPA – Galerie města Pardubic
Galerie města Pardubic sídlí v Automatických mlýnech a do poloviny února vystavuje RÉALITÉ/ATELIER, výstavu o tom, jak ateliér ovlivňuje podobu uměleckého díla. Největší akcí adventu je Vánoční blešírek 12. prosince. Místní tvůrci prodávají své výrobky v galerii i v Divadle 29 a program doplní dílny pro děti, divadlo, tombola a večer koncert.
|Datum
|Program
|so 12. 12.
|13:00–18:00 Vánoční blešírek – prodej blešírkářů (GAMPA a Divadlo 29)
13:00–16:00 Animační laboratoř – otevřená dílna pro děti i dospělé
13:00–18:00 Výroba tetrapakových peněženek – upcyklační dílna
15:00–17:30 Workshop: Výroba ateliérové stoličky (od 13 let, nutná rezervace)
16:00 Vločky – divadelní představení pro děti od 3 let (Klub 29)
17:00 Projekce animovaných filmů (Divadlo 29)
18:30 Blešírková tombola (Klub 29)
20:00 Roost – koncert (Klub 29)
|pá 18. 12.
|17:00–19:00 Komentovaná prohlídka výstavy RÉALITÉ/ATELIER a návštěva ateliérů místních umělců
|21. 11.–14. 2. mimo pondělí
|10:00–18:00 výstava RÉALITÉ/ATELIER
Gočárova galerie
Gočárova galerie chystá dvě otevřené výtvarné dílny, na které můžete přijít kdykoli během jejich konání a bez rezervace. Na Mikuláše si v Automatických mlýnech děti vyrobí prstové loutky a vlastní zimní scénu, 12. prosince v Domě U Jonáše na Pernštýnském náměstí vánoční ozdobu s vlastní tváří.
|Datum
|Program
|so 5. 12.
|Rozehraj pohádku! – otevřená dílna (ateliér Gočárovy galerie, Automatické mlýny)
|so 12. 12.
|13:00–17:00 Staň se hvězdou Vánoc! – otevřená dílna (ateliér Gočárovy galerie, Dům U Jonáše)
Vzdělávací centrum SFÉRA
Vzdělávací centrum SFÉRA v Automatických mlýnech pořádá o adventních víkendech workshopy, na kterých si můžete vyrobit třeba mechový obraz nebo vyzkoušet adventní batiku. Program a rezervace najdete na webu centra.
EVERYTHING
Klub Everything na náměstí Republiky proměnil vnitroblok ve vánoční kulisu se stromečkem a sáňkami. Je tam fotokoutek a Ježíškova pošta, do které děti mohou vhodit dopis s přáním. V pátek 4. prosince se před klubem spustí lyžařský vlek a o dalších prosincových večerech následuje stavba sněhuláka, sauna nebo après-ski.
|Datum
|Program
|středa–neděle
|16:00–22:00 Vánoční vnitroblok – fotokoutek a Ježíškova pošta
|ne 29. 11.
|17:30 Slavnostní rozsvícení paláce Hybských
|pá 4. 12.
|16:00 Zahájení lyžařské sezony a spuštění vleku
|so 5. 12.
|16:00–18:00 Čertovský program s Luciferem a Mikulášem (nutná rezervace)
|pá 11. 12.
|16:00 Stavba mega sněhuláka a koulovačka
|so 12. 12.
|16:00 Sauna v centru Pardubic
|pá 18. 12.
|20:00 Après-ski – doražte v lyžařském!
|so 19. 12.
|18:00 Živé hudební vystoupení
GRAND
Obchodní centrum GRAND má program o adventních víkendech odpoledne, od tvoření pro děti po mikulášskou zábavu s čerty a anděly. Hokejové fanoušky potěší 12. a 13. prosince, kdy přijde pardubické Dynamo s autogramiádou hráčů a maskotem Hakytem.
|Datum
|Program
|so 28. a ne 29. 11.
|14:00–18:00 Tvořivé a voňavé Vánoce
|so 5. 12.
|14:00–17:00 Mikulášské tvoření a sladká odměna
|ne 6. 12.
|14:00–17:00 Čertovské Mikuláshowiny s Wikiho světem
|so 12. a ne 13. 12.
|15:00–18:00 Vánoce s Dynamem
|ne 20. 12.
|14:00–18:00 Kouzelné Vánoce v GRANDu
Palác Pardubice
Obchodní centrum Palác Pardubice odstartuje advent už v pátek 27. listopadu nákupním večerem s koncertem Olgy Lounové. Na Mikuláše tam bude Krampus show s čertovskými maskami podle alpské tradice. Od 14. do 18. prosince stojí v centru Vánoční strom splněných přání, přes který se můžete zapojit do dobročinného projektu.
|Datum
|Program
|pá 27. 11.
|Nightshopping & Olga Lounová
|so 5. 12.
|Krampus show
|11.–23. 12.
|Vánoční servis – balení dárků zdarma
|14.–18. 12.
|podle otevírací doby Vánoční strom splněných přání
Radnice
Ve společenském sále radnice se v neděli 29. listopadu od 10 do 16 hodin koná Charitativní adventní jarmark Andělka pomáhá.