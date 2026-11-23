Pardubice Jarmarky, tvoření i rozsvícení stromu
První adventní víkend odstartuje v sobotu 28. listopadu jarmarky na pardubickém zámku (13-19 hodin) a Příhrádku (13-19:30). Vánoční tvoření nabídne Grand (14-18 hodin), zatímco prostor EVERYTHING láká na vánoční vnitroblok s fotokoutkem a Ježíškovou poštou (16-22 hodin). V Automatických mlýnech se od 11 do 20 hodin uskuteční trhy Vánoce bez hranic. Na zámku, v krajské knihovně a Knihovním centru U Vokolků bude připraven také program pro děti věnovaný knihám a kouzelnickým školám.
Pernštýnské náměstí v sobotu ožije hudebními a dětskými vystoupeními, večer od 19:00 zazní adventní koncert Komorní filharmonie v kostele sv. Bartoloměje.
V neděli 29. listopadu v 17:00 se na Pernštýnském náměstí slavnostně rozsvítí vánoční strom. Vystoupí dětský sbor Slavíček, objeví se svítící anděl na chůdách a následovat bude koncert Romana Vojtka.
Stromy se rozzáří také v městských obvodech
Perník nasladko i naslano
Od 28. listopadu do 24. prosince proběhne v Pardubicích Perníková gastro tour. Více než 30 podniků nabídne perníkové dezerty, nápoje i netradiční speciality včetně kachního stehna s perníkovými knedlíky.
Přehled zapojených podniků a jejich nabídky najdou zájemci na stránce Advent s vůní perníku.
Mikuláš s čerty, anděly i psí Vánoce
V sobotu 5. prosince od 16 do 19 hodin dorazí na Pernštýnské náměstí Mikuláš, čert a anděl. Dětský program potrvá od 16 do 17:30. Automatické mlýny nabídnou od 11 do 20 hodin trhy Mikuláš a psí Vánoce a na pardubickém zámku se od 13 do 19 hodin uskuteční adventní jarmark Advent s vůní perníku.
Za Mikulášem se děti mohou vydat také po kolejích. V sobotu 28. listopadu vyrazí z Pardubic historický mikulášský vlak do Praskačky a zpět. Součástí výletu bude návštěva muzea bednářství, setkání s Mikulášem, čerty a andělem i nadílka. V sobotu 5. prosince od 14.58 pak z pardubického hlavního nádraží vyjede mikulášský vláček s čertovsky vyzdobeným vozem, mikulášskou družinou a nadílkou během jízdy. Trasa povede přes Chlumec nad Cidlinou, Městec Králové a Nymburk.
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Chrudim Vánoční kino pod širým nebem
Chrudimské náměstí oživí adventní promítání. Ve čtvrtek 3. prosince se bude promítat pohádka S čerty nejsou žerty, 10. prosince komedie Anděl na horách a 17. prosince film Přijde letos Ježíšek. Všechna promítání začínají v 17:30 a od 16 hodin jim předchází pásmo pohádek Josefa Lady.
Veselý Kopec Adventní tradice, Mikuláš i vánoční jarmark
Od 28. listopadu do 6. prosince přiblíží program Vánoce na Veselém Kopci tradiční štědrovečerní obyčeje, pečivo, ozdoby i výrobu vánočních předmětů. V sobotu 28. listopadu od 16:30 vystoupí Konzervatoř Pardubice, 5. prosince od 10:30 do 14:30 se uskuteční mikulášská obchůzka doplněná celodenními dílničkami pro děti. V neděli 6. prosince od 9 do 16 hodin program zakončí adventní jarmark se Staročeskými koledníky z Plzně.
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Štědrý den na náměstí i zámku
Také 24. prosince nabídnou Pardubice sváteční program. Na Pernštýnském náměstí zazní Štědrovečerní zpívání 2026 – Česká mše vánoční a od 21:30 do půlnoci se na pardubickém zámku uskuteční Štědrovečerní muzejní noc.
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16. listopadu 2026