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Báli se, že ho vichřice zlomí. Teď vánoční smrk dorazil na pardubické náměstí

Hana Lanková
  17:27
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Pernštýnské náměstí v Pardubicích už má svou letošní pečlivě vybranou vánoční dominantu. V pondělí dopoledne dorazil za doprovodu městské policie a pracovníků Služeb města Pardubic třináct metrů vysoký smrk ztepilý, který městu darovala rodina Zemanových ze Spojila. Ve výběrovém řízení se utkal s dalšími jedenácti kandidáty. Na své původní zahradě rostl celých 25 let.
Vánoční strom už dorazil na náměstí. (16. listopadu 2026)
V pondělí 16. listopadu se tenhle smrk přestěhoval ze Spojila na Pernštýnské náměstí v Pardubicích.
V pondělí 16. listopadu se tenhle smrk přestěhoval ze Spojila na Pernštýnské náměstí v Pardubicích.
V pondělí 16. listopadu se tenhle smrk přestěhoval ze Spojila na Pernštýnské náměstí v Pardubicích.
9 fotografií

Strom přivezl v roce 2001 bratr Pavla Zemana jako třiceticentimetrový semenáč. Letos dotvoří atmosféru Vánoc na Perštýnském náměstí a následně se zase vrátí zpátky původním majitelům v podobě dřevní hmoty.

Samotný převoz i instalace proběhly stejně jako každý rok bez komplikací. Termín 16. listopadu zvolili pracovníci Služeb města Pardubic záměrně, protože předpokládali, že bude na silnicích klidnější provoz.

„Tím, že je zítra svátek, předpokládali jsme, že si lidé prodlouží víkend a provoz nebude takový jako běžně. Vyšlo to naštěstí přesně podle plánu. Převoz byl zkoordinován s Dopravním podnikem města Pardubic a městskou policií,“ uvedla Iva Horáková ze Služeb města Pardubic.

S hledáním vhodného jehličnanu začalo město už v září, aby byl dostatek času na přípravu trasy převozu a další potřebná povolení.

Podle Horákové přitom nebyl letošní výběr zrovna jednoduchý. Posuzovalo se celkem dvanáct stromů. Ty musely splňovat několik podmínek, mimo jiné dostatečnou výšku, druh jehličnanu i místo, odkud se strom bude převážet. Nakonec všem parametrům nejvíce odpovídal třináctimetrový smrk ztepilý ze zahrady rodiny Zemanových, kteří žijí v pardubickém Spojilu.

„Bál jsem se především vichřice. Loni už jsem si myslel, že tu větší vichřici nezvládne a zlomí se. Navíc nás trápí sucho, takže by nejspíš stejně uschnul. Byl bych moc rád, kdyby teď dělal na Pernštýňáku radost nejen Pardubákům,“ řekl Pavel Zeman.

Perníkový advent, punč i vyhlídkové kolo. Vánoční trhy v Pardubicích letos okouzlí

V příštích dnech se mohutný smrk oblékne do vánočního kabátu v podobě tradičních ozdob a světýlek, která však zatím zůstanou zhasnutá až do 29. listopadu, kdy se v 17 hodin slavnostně rozsvítí při zahájení adventních trhů.

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