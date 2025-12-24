Vyrábět ozdoby neplánovali. Touha zachránit řemeslo i pracovní místa byla silnější

Hana Lanková
  10:09
Vánoce jsou pro spolumajitelku sklárny Koulier z Oflendy Kateřinu Šrámkovou víc než jen svátky, pojí se k nim silná nostalgie i hluboký vztah k tradici. Právě ten se odráží i v jejím přístupu k vedení rodinné firmy, kterou provozuje se svým manželem. V rozhovoru vypráví o začátcích v době postcovidové, síle osobního přístupu k zákazníkům a proč má smysl podporovat české řemeslo.
Spolumajitelka sklárny Koulier Kateřina Šrámková představuje novou kolekci s...

Spolumajitelka sklárny Koulier Kateřina Šrámková představuje novou kolekci s názvem Domovina, kterou pokřtila sama první dáma, manželka prezidenta Eva Pavlová. (25. září 2025) | foto: Hana Lanková, MF DNES

Ručně vyráběné vánoční dekorace ze sklárny Koulier (25. září 2025)
Kouzelné labutě ze sklárny Koulier (25. září 2025)
Ve sklárně Koulier se rodí kouzlo Vánoc. (25. září 2025)
Jeden z vánočních stromečků inspirovaný šaty z pohádky Tři oříšky pro Popelku...
33 fotografií

Firma Koulier vznikla v roce 2021 s jasným posláním, manželé Šrámkovi, chtěli zachovat tradiční výrobu ručně foukaných a malovaných vánočních ozdob, která má v Česku dlouhou historii. Vstoupili na trh jako nezkušení, protože nechtěli nechat propuštěné skláře ze zrušené výroby bez práce. V bývalé truhlářské dílně pana Šrámka tak našli nové zázemí skláři a malíři, jejichž umění by jinak mohlo zaniknout.

Za vznikem značky stojí primárně obchodní ředitelka a spolumajitelka firmy Kateřina Šrámková, která má blízko nejen k českým památkám a cestovnímu ruchu, především díky zámku Loučeň, kde je ředitelkou zámeckého resortu, ale i k tradicím jako takovým. Její přístup k podnikání je postaven na respektu k lidem, kteří řemeslo ovládají, i na přesvědčení, že české Vánoce mají smysl chránit a rozvíjet.

Lidé by si svůj stromeček měli zdobit především tím, k čemu mají vztah. V ideálním případě si ho nezdobit ozdobami, které jsou z asijské produkce, protože každá jedna koule koupená tam znamená jedna nekoupená koule od českého výrobce.

Jak vznikl nápad vyrábět vánoční ozdoby?
Upřímně, nebyl to nápad v pravém slova smyslu. Nehledali jsme podnikatelskou příležitost ani nový směr. Spíš to byl okamžik, kdy jsme se dozvěděli, že v Horním Bradle končí výroba vánočních ozdob. Najednou tu byli lidé, kteří celý život dělali něco, v čem jsou skutečně mistři, a neměli kde pokračovat. Chtěli jsme zachránit pracovní místa i řemeslo jako takové. Dozvěděli jsme se to v květnu a v září už u nás nastoupila zhruba polovina propuštěných sklářů. Ne všichni mohli, protože pro některé by bylo dojíždění velmi obtížné.

Co pro vás osobně znamenají Vánoce a jak se to odráží ve vaší práci?
Vánoce mám spojené s dětstvím, harmonií a silnou nostalgií, stejně asi jako většina lidí, kteří je zažili v klidu a rodinné pohodě. Zároveň se ale staly i mou pracovní součástí. Na zámku Loučeň jsme před lety začali pořádat speciální prohlídky „Příběh vánočního stromečku“ a díky tomu se nám podařilo oživit zimní sezonu, kdy jsou památky běžně zavřené. Prosinec se stal dokonce naším nejúspěšnějším měsícem. Třeba loni nás navštívilo přesně 22 222 lidí, a ne, tohle číslo jsem si fakt nevymyslela, je to výsledek sčítání návštěvnosti. Za tuhle zkušenost jsem velmi vděčná.

Sto let českých Vánoc na zámku Loučeň

Od 17. listopadu do 17. ledna je na zámku Loučeň k vidění více než 20 tematických vánočních stromků zdobených originálními českými ozdobami (včetně novinek z Koulieru). Na nádvoří je vystaven největší adventní věnec v Česku.

K dispozici jsou kreativní dílny pro děti i dospělé, ve kterých je možnost ozdobit si vlastní vánoční kouli.

V 16 hodin se pravidelně rozsvítí zámecký park a o hodinu později probíhá světelně-hudební show promítaná přímo na zámek.

Na Štědrý den a během vánočních svátků budou probíhat speciální prohlídky.

Více informací a rezervaci můžete provést na webu zámku.

Kde hledáte inspiraci pro nové kolekce?
Někdy to člověka tak nějak cvrnkne do nosu, jindy je to cílené hledání. Například kolekce Domovina vznikla proto, že jsme v sortimentu postrádali ozdoby v červeno-modro-bílé kombinaci. Dvakrát jsme zdobili stromečky v kanceláři prezidenta republiky a říkala jsem si, že třeba právě ty reprezentativní instituce si zaslouží ozdoby v národních barvách. Začali jsme proto hledat vhodné dekory a narazila jsem na archivní materiály z 30. let minulého století. Okamžitě bylo jasné, že to bude perfektní.

Na Oflendě vás navštívila i první dáma Eva Pavlová. Co to pro vás znamenalo?
Byla to obrovská pocta. Paní Eva Pavlová k nám přijela v den, kdy jsme zrovna finišovali novou kolekci Cesmína a adventní kalendář. Byli jsme moc rádi, že se uvolila jej pokřtít. Byla pro mě ohromná pocta, že si na nás udělala čas a viděla výrobu, vyfotila se s našimi zaměstnanci, a dokonce si sama vyzkoušela foukání ozdob. Pro celý tým to byl velmi cenný okamžik.

V čem je podle vás hlavní rozdíl mezi ozdobou z obchodu a tou vaší?
Na trhu dnes najdete všechno. Od ručně foukaných ozdob až po levné náhražky z Asie. Tuto tradici, kterou děláme my, dělají ještě na čtyřech místech v Německu a na několika místech v Polsku. Nejvíce je ale trh zaplaven levnými náhražkami z Asie, které však s těmi našimi ozdobami nemají vůbec nic společného.

Máte mezi ozdobami nějaký svůj srdeční kousek?
Přiznám se, že nemám. Těch věcí, ke kterým mám vztah je strašně moc. Kontinuálně během roku měním názor na to, jaký stromeček budeme mít letos. Třeba v září si uvědomím, že už jsem ho třikrát přehodnotila, a nakonec nechávám rozhodnutí na dětech, aby si řekly, jaký by chtěly.

Ručně vyráběné vánoční dekorace ze sklárny Koulier (25. září 2025)
Kouzelné labutě ze sklárny Koulier (25. září 2025)
Ve sklárně Koulier se rodí kouzlo Vánoc. (25. září 2025)
Jeden z vánočních stromečků inspirovaný šaty z pohádky Tři oříšky pro Popelku (25. září 2025)
33 fotografií

Jak náročné je podnikat v oboru, který je vnímaný jako sezonní?
Ten moment, kdy si lidé zdobí stromeček, je sice jednou za rok, ale ta výroba probíhá celoročně. Velkoobchodníci vybírají kolekce už na začátku roku, nebo dokonce ještě před jeho koncem rovnou na další rok. My jedeme kontinuálně a zakázky máme rovnou od ledna, zároveň i doplňujeme své sklady. Lidé si k nám najdou cestu po celý rok, často si po exkurzi koupí ozdoby třeba v březnu a těší se, až si je pověsí na stromeček.

Překvapil vás v posledních letech nějaký trend nebo motiv?
To, co vyrábíme my, vždycky projde i mým osobním filtrem. Musí se mi líbit. Ale na trhu jsou i ozdoby – ne ty naše, které bych si sama nekoupila. Například pokud někde prodávají ozdoby, kde Santa Claus letí letadlem, tak to bych si zrovna já osobně nekoupila, ale někteří ano. A to je v pořádku. Každý máme jiný vkus. Pokud má někdo stromeček plný ozdob, které mu připomínají dětství, pak vůbec nezáleží na tom, jak vypadají.

Pocta tradici i folkloru. Nová kolekce vánočních ozdob je inspirovaná 30. lety

Vracejí se k vám zákazníci opakovaně?
Ano, a velmi si toho vážíme. Každý, kdo se k nám vrací, pomáhá zachraňovat tohle řemeslo. Kdybychom se do toho tehdy nepustili, možná by už dnes neexistovalo. Ale my dva sami bychom na to byli málo, my to prostě sami nezachráníme. Teprve díky lidem, kteří tu naši myšlenku podpoří, koupí české ozdoby a šíří ji dál mezi své známé, má tradice šanci přežít.

Začínali jste krátce po pandemii covidu. Jak těžké bylo podnikat v tak nejisté době?
Upřímně, doba byla nejistá vždycky. Před covidem, během něj i teď. Pro mě osobně byl covid těžký hlavně ty první měsíce, kdy se vše zavíralo. Najednou jsme zůstali ze dne na den bez příjmu, ale se zaměstnanci, kterým jsme museli dát výplaty. Nevěděla jsem si rady, ani kde hledat řešení. Když se ale potom zase návštěvníci mohli vrátit a skutečně se vraceli, vnímala jsem to jako restart a nový začátek. Lidé se začali víc obracet k českému řemeslu, aby podpořili náš trh, začali objevovat vlastní kořeny a krásy České republiky. Mám pocit, že právě s tímhle obdobím české rukodělné výrobky silně rezonují.

Jak by se podle vás měl správně zdobit vánoční stromeček?
Lidé by si svůj stromeček měli zdobit především tím, k čemu mají vztah. V ideálním případě si ho nezdobit ozdobami, které jsou z asijské produkce, protože každá jedna koule koupená tam znamená jedna nekoupená koule od českého výrobce. A mám ještě jednu praktickou radu. Nikdy nepoužívejte háčky, nevypadá to hezky a s drátky místo háčků to bude vypadat mnohem lépe. To je taková moje malá oblíbená vychytávka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Nový úsek D35 uleví dopravě ve Vysokém Mýtě. (16. prosince 2025)

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

Kousek po kousku. U Svitav zprovoznili další úsek D35, zatím bez poplatku

Ve čtvrtek dopoledne byl zprůjezdněn 11,7 kilometru dlouhý úsek mezi Janovem a...

Další díl do skládačky dopravní tepny D35, která by do pěti let měla spojit Čechy s Moravou, ve čtvrtek přidalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) u Svitav. O půl jedenácté se otevřel 11,7 kilometru...

Hejtman chtěl po novém ministrovi dopravy peníze. Nevím, o čem mluví, řekl Bednárik

Hejtman Martin Netolický hovoří na slavnostním otevření dálnice D35 u Svitav....

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) se při otevření nového úseku dálnice u Svitav pokusil připomenout novému ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (nez. za SPD) slib předchozí vlády...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Vyrábět ozdoby neplánovali. Touha zachránit řemeslo i pracovní místa byla silnější

Spolumajitelka sklárny Koulier Kateřina Šrámková představuje novou kolekci s...

Vánoce jsou pro spolumajitelku sklárny Koulier z Oflendy Kateřinu Šrámkovou víc než jen svátky, pojí se k nim silná nostalgie i hluboký vztah k tradici. Právě ten se odráží i v jejím přístupu k...

24. prosince 2025  10:09

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Jak na havrany? Města musí změnit taktiku, shazování hnízd je nehumánní

V Pardubicích mají havrani a kavky pod dohledem nádraží.

Havran v básni Edgara Allana Poea jen neškodně ťukal na okno. Co by za to lidé v Chrudimi dali. Tamní velká kolonie havranů svým křikem a výkaly přivádí některé obyvatele k zoufalství. Kdo by to...

23. prosince 2025  11:05

VIDEO: Zběsilá jízda zdrogovaného cizince. Ohrožoval ostatní, policista musel uskočit

Zběsilá jízda mezi Vysokým Mýtem a Svitavami. (20. prosince 2025)

Svitavští kriminalisté vyšetřují zběsilou jízdu cizinců, kteří pod vlivem drog nebezpečně ohrožovali sebe i ostatní účastníky provozu. Posádka vozu Fiat Ducato se proháněla mezi Vysokým Mýtem a...

22. prosince 2025  16:17

Nový obchvat překvapil a dopravě v centru ulevil, u Semtína má ale opačný efekt

Řidiči poprvé vyjeli na severovýchodní obchvat Pardubic, který je novou...

Nový severovýchodní obchvat Pardubic funguje lépe, než řada řidičů čekala. Přinesl úlevu lidem v centru. Kdo dojíždí do Pardubic z Lázní Bohdanče, však může ve špičkách strávit desítky minut navíc.

22. prosince 2025  10:51

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Šikana jako klíč k úspěchu? Zničit se můžeme jen my sami, říká mladá umělkyně

Erika Příhodová se prezentuje stylem, který by se dal nazvat vypravěčstvím...

Zažila šikanu od učitelů i napadení nožem. Mladá tvůrkyně Erika Příhodová dnes svoji bolest mění v umění. Rodačka z Chocně na Orlickoústecku propojuje design, malbu a make-up do jediné, výrazně...

21. prosince 2025  9:11

Hejtman chtěl po novém ministrovi dopravy peníze. Nevím, o čem mluví, řekl Bednárik

Hejtman Martin Netolický hovoří na slavnostním otevření dálnice D35 u Svitav....

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) se při otevření nového úseku dálnice u Svitav pokusil připomenout novému ministru dopravy Ivanu Bednárikovi (nez. za SPD) slib předchozí vlády...

20. prosince 2025  10:01

Nepozorný řidič najel na uzavřenou část D35, v plné rychlosti skončil ve výkopu

Šestašedesátiletý řidič Volkswagenu Passat se u Svitav vydal po dálnici špatným...

Jen pár hodin bez puncu dopravních nehod vydržel nově otevřený dálniční úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku v Pardubickém kraji. Nepozorný řidič vjel na uzavřenou část dálnice, která končí...

19. prosince 2025  15:05

Mustang bez kola i autobusy bez oken. Autovraky mizí, ale někde dál dělají ostudu

Dlouhodobě odstavený Ford Mustang bez kola blokuje parkovací místo v Tovární...

Ulice měst v Pardubickém kraji už tolik nehyzdí odstavené vraky aut. Stačí, když vozidlo má více než půl roku propadlou technickou, a úřady zajistí odtah. Přesto se některé případy vlečou. A...

19. prosince 2025  11:11

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Hlavatý do Pardubic přijde, věří ředitel Zavřel. S Bílkem už naplánoval přípravu

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

V létě 2025 měl radost, když se mu po 17 letech povedlo předat kdysi divizní fotbalové Pardubice do rukou investorů, kteří mají snahu z nich udělat jeden z předních klubů první ligy. O půl roku...

19. prosince 2025  10:09

U Vysokého Mýta se srazil vlak s náklaďákem, nehoda se stala při stavbě dálnice

Řidiče kamionu musel po srážce s vlakem do nemocnice transportovat vrtulník....

Na železniční trati v úseku Vysoké Mýto město – Cerekvice nad Loučnou se ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem. Nehoda se stala v Hrušové na Orlickoústecku, zranění jsou čtyři lidé, z toho...

18. prosince 2025  8:57,  aktualizováno  12:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.