Nepeču, pouze je opečovávám, říká konzervátor o betlémech a figurkách

I když většina z nás začíná předvánoční čas vnímat až se začátkem adventu, muzejníci na Veselém Kopci žijí Vánocemi už několik týdnů. Na sváteční výzdobě roubenek se podílí i muzejní konzervátor Alois Macháček, který pro velkou vánoční výstavu oživil dva betlémy z perníku tlačeného do forem. Betlémy zhotovil a perníkové formy pro figurky vyřezal Nositel tradice lidových řemesel Aleš Vostřez z Hořic v Podkrkonoší.

„Já je nepeču, já je pouze opečovávám,“ říká Alois Macháček, který umělecké dílo před instalací výstavy chemicky ošetřil. „Lidové tradiční pečivo je v muzejních sbírkách zastoupeno velmi málo. Uchovat je v kondici v muzejních depozitářích proto není jednoduché. Těsto je materiál, který na rozdíl od jiných materiálů nemá sám o sobě předpoklady k delšímu uchovávání, s nímž se v muzeích setkáváme. Nehledě na jeho napadení nějakým tím hmyzem,“ říká konzervátor.

Perníkové těsto je kvůli velkému množství cukrů velmi vhodnou potravou hlavně pro mikroorganismy. „A to kvůli vlhkosti, kterou těsto velmi snadno přijímá z ovzduší. Čím je obsah cukrů v těstě vyšší, tím snáze dochází k jeho zvlhnutí. Perník je poté náchylnější k napadení plísní,“ vysvětluje Alois Macháček, který sbírku perníků Aleše Vostřeza připravil do nevytápěných expozic tak, aby po celou dobu vánoční výstavy betlémové figurky vydržely bez újmy. Perník tlačený do forem dříve lidé jako běžné pečivo jedli. Dnes musí být tyto krásné figurky, které dokumentují práci našich předků, chemicky ošetřeny.

„Jde hlavně o fungicidy. Bez nich by tradiční těsto mnoho let nevydrželo, všechno by nám zplesnivělo a návštěvníci by neměli co obdivovat,“ dodává Macháček.

Perníkářské výrobky nebyly určené jen na Vánoce

Perníkářské výrobky si naši předci vyráběli nejen o Vánocích. Zhotovovány byly i k určitým výročním svátkům. Stejně tak se už v listopadu začaly objevovat třeba podoby Mikulášů a čertů. Krása vytlačovaných perníků z vyřezávaných forem však postupně zanikala a perníky se začaly vykrajovat plechovými formami. K tomu přibylo i jejich zdobení cukrovou polevou. Za první republiky se na ně nalepovaly i barvotiskové obrázky.

Aleš Vostřez se profesionální výrobě vytlačovaného perníku z dřevěných forem věnuje už skoro dvacet let. Účastní se různých národopisných a dobových akcí po celé republice. Návštěvníci Veselého Kopce mají příležitost setkat se s ním při výrobě forem do 7. prosince v usedlosti u Pilných č. p. 4.

Předvánoční jarmark 8. prosince od 9 do 15 hodin startuje na Veselém Kopci předvánoční jarmark, během kterého můžete nakoupit originální výrobky od lidových tvůrců. Sjede se stovka vybraných řemeslníků z celé republiky. K dispozici budou různé druhy výrobků: ozdoby z přírodnin, skleněné ozdoby, vyřezávané i jiné betlémy, keramika, modrotisk, figurky ze šustí, užitné předměty ze dřeva, hračky a další. „I během jarmarku bude možné nahlédnout do vyzdobených roubenek. Tentokrát v nich naleznete připomínku oslav Štědrého večera z období od poloviny 19. století do poloviny 20. století.“, dodává etnografka a organizátorka jarmarku Ilona Vojancová.

Kromě Veselého Kopce spolupracuje s Muzeem východních Čech v Hradci Králové. Pravidelně navštěvuje Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici nebo přehlídku řemesel v Chanovicích.

Řemeslo se naučil od Oldřicha Kvapila, který vyřezal zhruba dvě stovky forem.

Výstava na Veselém Kopci letos přiblíží atmosféru příprav i oslavy Štědrého večera v období od poloviny 19. do poloviny 20. století. Program potrvá do neděle 8. prosince, kdy adventní program vyvrcholí předvánočním jarmarkem. Sobota 7. prosince bude ve znamení vánočního vytrubování koled v podání dechové kapely Radovanka z Jiřic. Nebude chybět ani staročeská zabijačka. Muzeum v přírodě Vysočina pořádá také vánoční výstavu v památkové rezervaci Betlém, a to od 11. prosince do 5. ledna. K vidění bude i mechanický betlém R. Frinty.