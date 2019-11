Vánoční trhy v Pardubicích dostanou důstojnější tvář

Na jednu stranu to na Norimberk, Drážďany nebo Vídeň ani zdaleka stačit nebude. Na stranu druhou Pardubice rozjíždějí novou tradici poměrně důstojných vánočních trhů.

Ty letošní bude mít podruhé na starosti soukromá firma, která opět plánuje pěvecká vystoupení, promítání filmů, atrakce pro děti a hlavně pevnou otevírací dobu po celý advent.



„Letošní trhy budou otevřeny od soboty 30. listopadu až do 23. prosince, a to každý den od 11 do 18 hodin, v pátek a v sobotu ještě o dvě hodiny déle. Stánky na náměstí budou opět ladit v jednotném tónu a klasický stánkový prodej i letos pořadatelé obohatí o zajímavý kulturní program, jehož jednotlivé akce najdou návštěvníci na facebookové stránce Pardubické vánoční trhy,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu Jan Mazuch.

Novinkou oproti loňsku bude v programu Ježíškova dílna, v níž budou děti vyrábět různé vánoční výrobky. Prvotní ale budou stánky a jejich sortiment, který by neměl být zaměřen výhradně na občerstvení jako loni. „Chtěli jsme, aby tam bylo více zboží a ne jen potraviny,“ doplnil Mazuch.



Trhy navíc nabídnou každý den vedle rozličného zboží a občerstvení přímo na stáncích spoustu kulturních vystoupení či tradičně velmi populárního rozsvícení vánočního stromu.

„To bude tuto neděli doprovázet vystoupení populární hudební skupiny O5 a Radeček, zazní také Žesťové harmonie z repertoáru místní umělecké školy. Na místě vizuálně připomínajícím perníkovou chaloupku budou probíhat řemeslné workshopy pro dětské návštěvníky, které zveme i na oblíbené Zelenobranské čertoviny, nebo divadelní a filmové pohádky. Věřím, že doprovodný hudební program trhů zaujme i velké návštěvníky trhů,“ uvedl zástupce pořádající agentury Roman Lípa.



Firma dostane za pořádání trhů od města 421 tisíc korun ročně

Ozdobený strom už stojí na náměstí.

Program začátku adventních trhů 30. listopadu (sobota)

15:00 Zahájení vánočních trhů

15:05 Otevření ježíškovy dílny

16:00 Terez Wrau (koncert)

17:30 Kofe@Vlna@ Ivo Batoušek

(hudební vystoupení) 1. prosince (železná neděle)

15:00 Zapálení adventní svíce

16:00 Kroužky východní Čechy (taneční vystoupení dětí)

16:55 Pojmenujte vánoční strom (vyhlášení soutěže)

17:00 Rozsvícení vánočního stromu (se zástupci města)

17:05 Žesťová harmonie

(ZUŠ Pardubice, Havlíčkova ul.)

17:30 O5 a Radeček (hudební vystoupení) Zdroj: pardubickevanocnitrhy.cz



„I v letošním roce jsme vyzvali obyvatele Pardubic k tomu, aby nám dali tipy na vhodné stromy, nejlépe přímo v Pardubicích nebo blízkém okolí. Vhodného kandidáta jsme nakonec nalezli v areálu Masarykových kasáren v Pardubicích - byl to poslední smrk v areálu, který nebyl napaden kůrovcem, odborníci nás však ujistili, že by jej tento osud určitě čekal v nadcházejícím roce. Stáří smrku je odhadované na 40 let. Jeho výška je přibližně 13 metrů,“ řekla Světlana Pozníková ze Služeb města Pardubic.



Pardubice si na pořádání trhů najímají soukromou firmu, se kterou radní podepsali smlouvu na pět let.

„Letos firma dostane dotaci 421 tisíc korun. V jiných městech je pořádání trhů i dražší,“ řekl vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu Martin Karas s tím, že například České Budějovice dávají dva miliony korun.

„Firma pořádala trhy už loni, koncesi od města má na pět let. Loni jí město poskytlo zhruba stejnou částku. Když v minulosti trhy pořádalo městské kulturní centrum, stály o sto tisíc korun víc,“ doplnil náměstek primátora Jan Mazuch.



Trhy se konají celý advent, čtvrtou adventní neděli bude jarmark věnovaný vánočním zvykům a tradicím. Na Štědrý den se pak koná zpívání v divadle a na schodech radnice, lidé také mohou zajít na večerní prohlídku muzea nebo na štědrovečerní mši. Štědrovečerní akce jsou v režii města a kraje či jeho institucí.