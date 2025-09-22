Hurvínek je dobře známý mimo jiné i z komedie Slunce, seno, jahody, ve které červený motorák v Hošticích kvůli zpoždění nezastavoval.
Motorový vůz M.131.1228, který je zapsán na seznamu kulturních památek České republiky, namísto typicky rudé barvy zbarvilo graffiti. K události nedošlo v domovských Rosicích nad Labem, nýbrž na pražském Masarykově nádraží. Odsud měla zapůjčená souprava s jedním přípojným vozem předminulou sobotu zamířit na oslavy 125. výročí trati Roudnice – Straškov – Zlonice.
„K posprejování vlaku došlo v noci z 10. na 11. září. Doposud neznámý pachatel tam posprejoval dva vagóny, čímž je podezřelý ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což mu hrozí až rok za mřížemi. Policisté zajistili kamerové záznamy a pátrají po podezřelém. Škoda prozatím vyčíslena nebyla,“ sdělil mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Muzeum v Rosicích zahajuje sezonu, na tratě v regionu vyrazí historický motorák
Členové pardubického spolku historie železniční dopravy jsou ohavným činem vandalů rozhořčeni. „Je to naprostá zrůdnost, vandalismus nejhlubšího zrna. Možná bych ještě pochopil, když někdo ukradne něco v obchodě, i když to je samozřejmě taky nezákonné, ale aspoň ten skutek dělá z nějakého důvodu. Ale úmyslně zničit historickou památku, jen tak bez rozmyslu, to je pro mě nepochopitelné,“ uvedl Michal Malinovský, který má na starost provoz rosického muzea a parkové železnice.
Fleky přetřít nestačí, říká předseda muzea
Podle předsedy rosického muzea Oldřicha Čížka náprava škody na Karlovi, jak muzejníci motorovému vozu říkají, půjde do statisíců korun a nebude hned.
„Musíme udělat kompletně nový nátěr, protože u historických vozidel je nutné použít barvy a technologie odpovídající době výroby, aby to působilo autenticky. Nemůžeme zkrátka jen přetřít fleky. Už teď ale mohu s jistotou říct, že to bude velmi nákladné a zabere nám to spoustu času. Vzhledem k probíhajícímu policejnímu šetření se k věci zatím nemohu více vyjádřit,“ řekl.
Populární jízdy motorového Hurvínka z rosického nádraží však bezprostředně ohrožené nejsou. Pardubický spolek historie železniční dopravy vlastní ještě jeden identický motorový vůz M 131.1133, který je známý z akcí v regionu. Nasazen tak bude již tuto sobotu na zvláštní vlaky mezi Opočnem a Dobruškou. Mezi rosickým muzeem a Pardubicemi bude pendlovat po celý den i v rámci městských slavností. Kyvadlovou dopravu bude zajišťovat i na Velkou Pardubickou druhou říjnovou neděli.
Motorové vozy M131 se od roku 1948 vyráběly v kopřivnické Tatře, odkud se jejich výroba v roce 1950 přesunula do podniku Vagónka Studénka, kde se vyráběly až do roku 1956. Motorový vůz M 131.1228 přezdívaný Karel vyrobený v roce 1950 celý svůj život jezdil v depu Trutnov. V roce 1982 dosloužil na trati Opočno - Dobruška, kde tyto vozy tahaly i nákladní vagóny. Ke zrušení doš o rok později, následuje přesun na vlečkový provoz.
Vůz jezdil v Mrazírnách Dašice, v cukrovaru Kopidlno a Předměřicích nad Labem. Svůj vlečkový provoz zakončil na vlečce ACHP Česká Skalice, odkud byl získán zpět k ČSD. V depu Pardubice byl zprovozněn v roce 1992. V roce 2008 došlo k renovaci skříně a lakování. V roce 2022 se Karel za podpory sponzorů dočkal opravy motoru a dalších zařízení.