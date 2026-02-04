Štve mě jednostranný pohled, hájil expolitik „Z“ na mikině u odvolacího soudu

Milan Zlinský
  12:48
Bývalý pardubický politik a dnes důchodce Pavel Křivka nepochodil u krajského soudu se svým odvoláním proti podmíněnému trestu odnětí svobody na šest měsíců. Ten dostal loni u okresního soudu za to, že se v dubnu 2024 procházel v centru Pardubic v mikině s ruským „Z“ na hrudi a s nápisem „Za vítězství“ psaným v azbuce. Na třídě Míru ho tehdy vyfotili lidé, skutek dokazují i městské kamery.

„Pavel Křivka je inteligentní člověk, který se orientuje v problematice a moc dobře věděl, co písmeno ‚Z‘ na jeho oblečení symbolizuje. Nemá pravdu v tom, že aby se podpora agrese stala přestupkem, je nutné dělat ji aktivně. Stačí i tato pasivní forma,“ uvedl předseda senátu David Čejka, který se ztotožnil i s trestem, který vynesl soud první instance.

„Vzhledem k věku obžalovaného by nebylo vhodné udělovat trest v podobě veřejně prospěšných prací a vzhledem k tomu, že pobírá důchod ve výši 18 tisíc korun, není namístě ani trest finanční,“ doplnil soudce.

S verdiktem byl logicky spokojený státní zástupce, podle kterého je trest na spodní hranici sazby, do kterého spadá i zabavení oné mikiny, spíše symbolický.

Bývalý politik Pavel Křivka si takto vykračoval po třídě Míru v Pardubicích
Křivka mikinu znovu předváděl. (23. září 2025)
Pavel Křivka ještě coby krajský šéf Strany zelených v květnu 2007.
Pavel Křivka po rozchodu se Stranou zelených na volebním sjezdu v prosinci 2009. Na sjezdu nosil visačku "Tisk".
Sám Křivka, který před lety kandidoval v krajských volbách za Stranu zelených, však problematiku vidí jinak. „To, že jsem na sebe vzal mikinu, mělo symbolizovat můj odpor k propagandě, která je k vidění v českých médiích na podporu Ukrajiny. Nejsem žádný válečný štváč, jen mne štval ten jednostranný pohled na věc,“ uvedl Křivka, který si mikinu a podobné tři další koupil v Číně, kde učil češtinu.

„Podle ústavy mám právo na svobodu projevu a tento rozsudek mi jí upírá,“ doplnil Křivka, který byl poprvé odsouzen v roce 1985, a to za zesměšňování tehdejšího režimu. „Je tak účastníkem třetího odboje a k tomuto trestu nebude přihlíženo. Soud na něj pohlíží jako na člověka, který dosud žil řádným způsobem,“ uvedl Čejka.

Podpora ruské agrese. Za předvádění mikiny se „Z“ dostal bývalý politik trest

Křivka se tak před soud dostal přesně po 40 letech znovu. „Tehdy jsme spolu se spolužáky zpívali posměšné písně proti prezidentovi Gustavu Husákovi. Později jsem zase protestoval proti bombardování Jugoslávie nebo opatřením proti covidu. Vždy mne štve, když je na něco jednostranný pohled,“ doplnil Pavel Křivka, který se nyní může odvolat už jen k Nejvyššímu soudu.

Celý průběh líčení měl vlastně edukativní rozměr, protože soud dělal historickou exkurzi do doby, kdy vznikala samostatná Ukrajina a detailně rozebíral způsob jejího napadení ze strany Ruska. Křivkovi navíc nepomohly jeho citace, které dal v posledních letech novinářům ke svému případu. Zpochybňoval v nich například vůbec smysl existence státu Ukrajina. Přesto Křivka svoje jednání jako porušení zákona nevnímá.

„Státní zástupkyně nečte Ústavu, ale píše obžalobu podle novinových titulků. Ústava v článku 2 jasně říká, že občan může činit vše, co zákon nezakazuje,“ uvedl například k rozsudku okresního soudu, který dnes ten krajský posvětil.

