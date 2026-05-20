Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Cizinci podvodně čerpali dávky. Jedni předstírali pobyt, jiní hráli samoživitele

Autor:
  18:19
Cizinecké policii na Pardubicku se podařilo v první polovině května odhalit více případů podvodného čerpání dávek humanitární pomoci. Někteří cizinci je čerpali, aniž by kdy v Česku žili. Další odjeli zpět do své země zasažené válkou hned po podání žádosti. Muž a žena se sedmi dětmi zase předstírali, že nejsou pár. Jako dva údajní samoživitelé si tak přišli na statisíce korun.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Cizinecká policie zkontrolovala téměř 200 cizinců. Spolupracovala přitom s Úřadem práce ČR, Odborem azylové a migrační politiky MVČR a zastupitelským úřadem země, ze které prověřovaní lidé pochází.

Mimo jiné policisté zjistili, že v některých případech se cizinci ani nezdržují na místě hlášeného pobytu. Zkontrolovali 35 ubytovatelů a následně podali několik podnětů k odhlášení z adresy. „Na 73 adresách bylo zkontrolováno 195 cizinců. Ve 42 případech policisté nyní vyhodnocují poznatky a provádí dokazování směřující k odhalení neoprávněného čerpání humanitární dávky,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Miliony z dávek na dočasné ubytování pro uprchlíky šly do kapsy podvodníkům

V jednom z případů šlo o cizinku, která v Pardubickém kraji čerpala dávku humanitární pomoci na sebe a své čtyři děti. Finanční pomoc potřebovala údajně z důvodu osobní nouze vyvolané válečným konfliktem ve své zemi. Byl v tom ale háček. Majitel nemovitosti, ve které měla cizinka bydlet, o nájemnici nikdy neslyšel.

V Česku nebydleli, dávky čerpali

„Ukázalo se, že po celou dobu žena s dětmi žila ve své domovské zemi a opakovaně žádala o dávku elektronicky ze zahraničí. Do České republiky jezdila jen pro prodloužení víza za účelem dočasné ochrany. Přišla si tak na více než půl milionu korun,“ doplnila Holečková.

Pár cizinců se sedmi potomky na rozdíl od výše zmíněné ženy v Česku v rámci dočasné ochrany sice pobýval, ale za účelem výrazného zvýšení částky se záměrně vydávali za rodiče samoživitele čtyř a tří dětí. Díky tomu tak podvodně od státu získali více než 700 tisíc korun.

Ukrajinci v Česku podvádějí s dávkami. Tvrdí, že jsou uprchlíci, přitom žijí jinde

Případů podobného rázu se podařilo policii odhalit hned několik. V jednom z nich figurovala cizinka seniorského věku, která v Česku ani nežila a ve své zemi pobírala starobní důchod. Díky dávkám z České republiky, o které žádala elektronicky ze své země zasažené válkou, si každý měsíc přišla na téměř sedminásobek svého důchodu.

„Během května v souvislosti s čerpáním humanitární dávky policisté již v šesti případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Škoda způsobená podvodným jednáním přesahuje částku dva miliony korun,“ dodala Holečková.

Vstoupit do diskuse (29 příspěvků)

Nejčtenější

Kamení daly na koleje u Přelouče děti. Policie hledá skupinku z fotografie

Policie hledá skupinku dětí na snímku kvůli objasnění případu položení kamenů...

Kamení, které se v lednu objevilo na železničním koridoru nedaleko Přelouče, daly na koleje dvě děti. Policisté věc předali k vyřízení Drážnímu úřadu, uvedli to ve čtvrtek v tiskové zprávě. Podle...

Rozestavěná D35 bude hotová do léta 2027, dál se musí řešit financování

Dopravní konference v Litomyšli 2026 (13. května 2026)

Finanční apetit Ředitelství silnic a dálnic bude v příštích letech růst. Z letošních 81 miliard korun se výdaje na stavbu silnic a dálnic mají napřesrok zvýšit o téměř deset miliard, o rok později to...

Pardubická Telegrafie půjde k zemi, na jejím místě vyroste univerzitní budova

Budova pardubické společnosti Telegrafia, kde se v minulosti vyráběly telefony...

Dělníci tento týden zahájili přípravné práce před demolicí budovy Telegrafie. Univerzita Pardubice, které nemovitost patří, chce na jejím místě postavit budovu pro Fakultu zdravotnických studií.

Obří Rónovy sochy míří do litomyšlských ulic, doprovodí operní festival

Seznam všech děl Jaroslava Róny, která se objeví na počátku června v ulicích...

Autor sochy Jošta na Moravském náměstí v Brně či pražského pomníku Franze Kafky bude vystavovat své mohutné sochy v ulicích Litomyšle. Do města zanedlouho dorazí třináct velkých soch výtvarníka a...

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

Cizinci podvodně čerpali dávky. Jedni předstírali pobyt, jiní hráli samoživitele

Cizinci na Pardubicku podvodně čerpali statisícové dávky.

Cizinecké policii na Pardubicku se podařilo v první polovině května odhalit více případů podvodného čerpání dávek humanitární pomoci. Někteří cizinci je čerpali, aniž by kdy v Česku žili. Další...

20. května 2026  18:19

Muzeum v Litomyšli zahájí výstavu k 200. výročí vydání slavné kuchařky Rettigové

Deváté vydání kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové z roku 1864

Regionální muzeum v Litomyšli na Svitavsku zahájí v pátek výstavu O umění kuchařském, kterou připravilo k 200. výročí vydání slavné Domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Kromě ní se ale bude...

20. května 2026  15:24

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

20. května 2026

Místo hamburgerů bude na odpočívce nabíječka. Plán zhatil nedostatek vody

Když se v prosinci 2022 otevřela dálnice D35 mezi obcí Časy a Ostrovem,...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kvůli nedostatku pitné vody vzdalo plánovanou stavbu dvou restaurací na dálniční odpočívce v Dolní Rovni na Pardubicku. Pozemky tak v budoucnu využije pro jiné účely.

20. května 2026  11:29

Na ruce se vkradl strach. Pardubice padly s dieselBrnem i podruhé, teď hrají o život

Viktor Půlpán z Brna u míče v duelu s Pardubicemi

Jenom fantasta mohl snít o tom, že pardubičtí basketbalisté svého soka z Brna, loňského vicemistra, v semifinále play off smetou. Ovšem série hraná na čtyři vítězství zatím z pohledu Beksy aspoň ve...

20. května 2026  10:55

Developer po letech sporů může postavit monumentální domy, odpůrci ustoupili

V těchto místech v okolí pardubické Vinice by měly v dohledné době vyrůst...

V Pardubicích se otevřela cesta k výstavbě sídliště pro šest tisíc lidí v okolí ulice S. K. Neumanna na Vinici, první etapa zahrnuje dva bytové domy s více než 360 byty. Odpůrci záměru stáhli svá...

19. května 2026  15:52

Penzion, kemp a také golf. Pardubice mají další velké plány s koupalištěm

Pardubické koupaliště Cihelna, jehož rekonstrukce se nečekaně protáhla, se...

Velké plány mají radní Pardubic s koupalištěm na Cihelně. Po opravě technologií se chtějí pustit do dalších staveb, které by celý areál zvedly o několik tříd. Objevit by se měl třeba nový kemp nebo...

19. května 2026  10:53

Brno v koncovce urvalo druhý bod, Pardubicím v semifinále zavařil Olison

Tevin Olison najíždí do pardubického koše.

Brněnští basketbalisté vyhráli i druhé utkání na hřišti Pardubic a v semifinále ligového play off se ujali vedení 2:0 na zápasy. Hosté na výbornou zvládli koncovku duelu, v němž po většinu času...

18. května 2026  20:58,  aktualizováno  23:19

Těžba manganu u Chvaletic vykazuje potenciál. Plán počítá s vysokou provozní marží

Podnik a těžba se nachází v blízkosti chvaletické elektrárny.

Lepší ekonomický potenciál než se čekalo, s provozní marží 48 procent, má podle nezávislého ekonomického posudku projekt těžby manganu z odkališť u Chvaletic a Trnávky. Projekt chystá společnost...

18. května 2026  18:17

Vlčí samec nepřežil srážku s autem na Chrudimsku, mrtvé zvíře vystaví v muzeu

Vlčí samec nepřežil srážku s autem na Chrudimsku. 18. května 2026)

Nedaleko Výsonína, části Lukavice na Chrudimsku, byl zaznamenán výskyt vlka. Jednoho srazilo auto v noci 7. května na frekventované silnici I/37 na severovýchodním okraji chráněné krajinné oblasti...

18. května 2026  14:55

Vulgární Nik Tendo a hokejový pohár. Majáles přinesl euforii, ale i rozpaky

Pardubický Majáles 2026. (18. května 2026)

Fronty na mistrovský pohár, kalhotky létající na pódium i vulgarity před malými dětmi. Pardubický Majáles letos přinesl nabitý víkendový program, velké emoce i několik kontroverzních momentů. Ačkoliv...

18. května 2026  13:21

Pardubicím patřila první půle, jenže Brnu druhá. Semifinále začalo výhrou hostů

Ryan Moffatt z Pardubic sleduje obroučku brněnského koše, brání ho Adam Kejval.

Brněnští basketbalisté rozehráli lépe semifinálovou sérii s Pardubicemi a po vítězství 85:82 v hale Východočechů sebrali soupeři výhodu domácího prostředí. Obhájcům stříbra se povedl obrat ze...

17. května 2026  19:59,  aktualizováno  20:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.