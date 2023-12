Z havarovaných vlaků v České Třebové zbyla jen hromada šrotu, musí se rozřezat

Jindy rušné vjezdové nádraží v jednom z největších železničních uzlů v zemi dnes opanoval zdánlivý klid. Až na drážní inspektory a elektrikáře, kteří ze žlutomodrých montážních vozů patřící Správě železnic snášeli poškozené trakční vedení. Tzv. vjezdovou skupinu, kterou ochromila nedělní srážka, připravují na velkou akci, která by na širé trati musela probíhat v mnohem rychlejším tempu.

Největší starost měli hasiči v neděli s vykolejenou cisternou zařazenou ve vlaku na vedlejší koleji. „Jakmile došlo k ošetření strojvedoucího, který před srážkou stihl vyskočit z vlaku, zjistili jsme, že největším nebezpečím mohlo být sesunutí cisterny převážející hořlavé kapaliny. Sice byla prázdná, ale nevyčištěná, proto jsme ji zabezpečili řetězy,“ řekl velitel zásahu hasičů Správy železnic Jiří Cibulka.

Dva do sebe zaklíněné vlaky, ze kterých zbyla jen hromada šrotu, nebude jednoduché odstranit. Ke srážce, při které vykolejilo 19 vozů a lokomotiva Siemens Vectron, došlo na vjezdové koleji, která je zhruba uprostřed celé skupiny 13 kolejí, což odstraňování následků nedělní srážky neusnadní.

„Vyprošťovací tank určitě nemáme v plánu. S nasazením kolejového jeřábu se počítá. Likvidace následků nehody se budou odvíjet od demontáže poškozeného trakčního vedení. Jakmile budou troleje dole, do prací se může zapojit těžká technika a vozy se mohou začít rozebírat,“ řekl MF DNES velitel drážních hasičů v České Třebové Luboš Číž. Nejvíc poškozené vozy bude najatá firma rozřezávat na místě. Jak dlouho likvidační práce potrvají, si zatím nikdo netroufá odhadnout.

V nejbližších dnech začne demontáž poškozených sloupů trakčního vedení a dojde stavbě dočasného stožáru, aby mohla být obnovena alespoň část jindy frekventovaného nádraží a ulevilo se osobnímu nádraží, kde se nákladní soupravy štosují.

Podle informací MF DNES měl strojvedoucí, který před srážkou vyskočil z lokomotivy, vypovědět, že mu na lokomotivě selhaly brzdy. Pravdu se vyšetřovatelé dozvědí až po analýze tzv. černé skříňky, která průběh jízdy zaznamenává.

Nehoda se stala na nákladovém nádraží rozsáhlého českotřebovského areálu. „Při vjezdu do nákladového nádraží vjel nákladní vlak na červenou a najel do stojícího nákladního vlaku,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Přijíždějící vlak s nákladem obilí, který při nepovolené jízdě přeřízl v osmdesátikilometrové rychlosti výhybku, narazil do zadní části vlaku, který se rozjížděl. U vlaku vjíždějícího do stanice vykolejila lokomotiva a 15 vozů. Další dva vozy vykolejily u rozjíždějícího se vlaku a dva vozy vykolejily u vedle stojící soupravy. „Bylo to jako domino,“ uvedl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Z fotografií hasičů vyplývá, že řada vozů byla zcela zdemolována.

Třicetiletý strojvůdce, který vyskočil z nákladního vlaku, vyvázl pouze s lehčím zraněním. Od vážnějšího úrazu ho zřejmě ochránila vysoká sněhová pokrývka. „Utrpěl pouze lehčí zranění horní poloviny těla,“ řekla mluvčí záchranky Alena Kisiala. Druhý strojvůdce nebyl zraněn.