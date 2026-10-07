Havel očima dětí. Pardubice si připomněly jeho nedožité devadesátiny

V Česku jen málokdo nezná jméno Václav Havel. Většina dospělých si možná vybaví rok 1989, sametovou revoluci, prezidentský úřad nebo jeho divadelní hry. Na Základní škole Montessori v Pardubicích se na něj ale podívali přece jen trochu jinak. O posledním československém a zároveň prvním českém prezidentovi zde totiž vyprávěly hlavně děti.
Škola při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin ožila programem nejen pro mladší spolužáky, ale také pro rodiče a veřejnost. To, jaký prostor dostali žáci posledního trojročí k prezentaci svého pohledu na Václava Havla a s jakým nadšením se do projektu pustili, vyvolalo v mnoha dospělých překvapení.
Setkání odstartovalo na schodech školy za zpěvu dětí v doprovodu hudby. „Václava Havla si vážíme pro jeho hodnoty, postoje a to, co pro nás jako republiku udělal. Člověk jeho rozměrů nám tady chybí,“ řekl na úvod ředitel školy Jan Václavík.
Návštěvníci se pak vydali na jednotlivá stanoviště připravená samotnými žáky. Kromě prezentací, tvořivých dílen a fotokoutku si děti připravily také divadelní představení, které v mnoha přítomných vyvolalo vlnu emocí. Je totiž rozdíl slyšet o svobodě z úst úředníků, politiků a jiných dospěláků, nebo slyšet hlas třináctiletého školáka, který si zjevně uvědomuje, o čem právě mluví.
„Nebát se říct svůj názor a připomínat, že každý člověk má svá práva. Příběh Charty 77 a Václava Havla nám totiž připomíná, že svoboda není samozřejmost a že o svobodu a pravdu je potřeba pečovat každý den,“ zaznělo na závěr zinscenovaného vystoupení žáků sedmé a osmé třídy.
Součástí programu byl mimo jiné prodej obrazů, které děti v průběhu září vytvořily. Každý z nich byl inspirován některým z hesel či myšlenek spojených s Havlem a jeho odkazem. O obrazy byl mezi návštěvníky zájem natolik velký, že se během akce podařilo prodat úplně všechny.
„Myslím, že je důležité se zapojit k tomuto odkazu a my jsme se zapojili opravdu rádi. Žáci sedmých, osmých a devátých tříd si pod dohledem pedagogů připravili veškeré prezentace a představení sami. Pomohli jim s tím i mladší žáci z druhého trojročí,“ dodal Václavík.
Neobvyklý přístup mladé generace zaujal dospělé návštěvníky natolik, že své nadšení jen těžko skrývali. „Jsem překvapená, jak moc Havlovy myšlenky dokážou oslovovat i dnešní mladou generaci. A klobouk dolů před vedením školy i pedagogy, že dávají dětem prostor pro vlastní tvorbu, která má smysl,“ řekla návštěvnice Eliška, která si chválila i příjemnou atmosféru v doprovodu hry na klavír, kde svůj um předvedl sám člen učitelského sboru.
Pravda a láska dětskýma očima
K připomínce se v Pardubicích připojily i další instituce a školy. Na Příhrádku se uskutečnila vernisáž panelové výstavy Pravda a láska 2.0, která potrvá až do 29. října. K vidění jsou zde výtvarné práce žáků devíti základních škol inspirované právě Václavem Havlem.
Výstava ukazuje, jak českého dramatika, esejistu, disidenta a klíčovou postavu sametové revoluce vnímá mladá generace. Žáci pardubických základních škol (ZŠ Benešovo náměstí, ZŠ Pardubice Dubina, ZŠ Josefa Ressla, ZŠ Polabiny, ZŠ npor. Eliáše, ZŠ Spořilov, ZŠ Studánka, ZŠ Svítkov a ZŠ Štefánikova) ve svých dílech zachytili, jak vnímají Havlovy myšlenky a hodnoty spojené s respektem k druhým nebo schopností ozvat se, když je potřeba.
Odkaz si v Pardubicích nepřipomínali jen školáci. Další z akcí se totiž uskutečnila přímo před Východočeským divadlem, kde si veřejnost jednu z nejvýraznějších osobností českých dějin 20. století připomněla. Do města Václav Havel nejednou za svůj život zavítal a v lednu roku 1990 z balkonu městského divadla promluvil k lidem ve spojitosti s nově nabytou svobodou.
„Připomínat odkaz Václava Havla znamená vracet se k hodnotám, jako je odvaha říkat pravdu, osobní odpovědnost a vzájemný respekt. Pro Východočeské divadlo je to navíc oslava Havla jako vynikajícího dramatika, jehož hry o manipulaci a lidské identitě zůstávají mrazivě aktuální. A v neposlední řadě jde o poctu člověku, jehož druhým domovem byl náš východočeský region,“ řekl ředitel VČD Petr Dohnal.
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Do programu v podobném duchu se 5. října zapojila i řada dalších institucí. U lavičky Václava Havla četli studenti Univerzity Pardubice jeho divadelní hru Audience, v Divadle 29 se uskutečnil Vaškův pubkvíz a na Příhrádku mohli lidé večer zajít také na projekci Audience. Komorní filharmonie Pardubice pak Havlovi věnovala koncert Čajkovskij pro Havla. Po celý říjen pokračuje v prvním patře Krajské knihovny výstava fotografií Bohdana Holomíčka Václav Havel – na chvíli sám.