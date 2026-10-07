Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Havel očima dětí. Pardubice si připomněly jeho nedožité devadesátiny

Hana Lanková
Eliška Andrlová
,
  10:15
Václav Havel by letos oslavil devadesáté narozeniny. V Pardubicích si jeho odkaz připomněli nejen lidé před Východočeským divadlem (VČD), ale také děti z pardubických základních škol. Jedno z nejživějších připomenutí si na Dubině připravili samotní žáci Základní školy Montessori.

V Česku jen málokdo nezná jméno Václav Havel. Většina dospělých si možná vybaví rok 1989, sametovou revoluci, prezidentský úřad nebo jeho divadelní hry. Na Základní škole Montessori v Pardubicích se na něj ale podívali přece jen trochu jinak. O posledním československém a zároveň prvním českém prezidentovi zde totiž vyprávěly hlavně děti.

Škola při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin ožila programem nejen pro mladší spolužáky, ale také pro rodiče a veřejnost. To, jaký prostor dostali žáci posledního trojročí k prezentaci svého pohledu na Václava Havla a s jakým nadšením se do projektu pustili, vyvolalo v mnoha dospělých překvapení.

Havel očima dětí. Pardubice si připomněly jeho nedožité devadesátiny. (5. října 2026)
Žáci Základní školy Montessori v Pardubicích připravili při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla vlastní program. Návštěvníkům představili své prezentace, divadelní vystoupení i výtvarné práce. (5. října 2026)
Žáci Základní školy Montessori v Pardubicích připravili při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla vlastní program. Návštěvníkům představili své prezentace, divadelní vystoupení i výtvarné práce. (5. října 2026)
Žáci Základní školy Montessori v Pardubicích připravili při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla vlastní program. Návštěvníkům představili své prezentace, divadelní vystoupení i výtvarné práce. (5. října 2026)
22 fotografií

Setkání odstartovalo na schodech školy za zpěvu dětí v doprovodu hudby. „Václava Havla si vážíme pro jeho hodnoty, postoje a to, co pro nás jako republiku udělal. Člověk jeho rozměrů nám tady chybí,“ řekl na úvod ředitel školy Jan Václavík.

Návštěvníci se pak vydali na jednotlivá stanoviště připravená samotnými žáky. Kromě prezentací, tvořivých dílen a fotokoutku si děti připravily také divadelní představení, které v mnoha přítomných vyvolalo vlnu emocí. Je totiž rozdíl slyšet o svobodě z úst úředníků, politiků a jiných dospěláků, nebo slyšet hlas třináctiletého školáka, který si zjevně uvědomuje, o čem právě mluví.

„Nebát se říct svůj názor a připomínat, že každý člověk má svá práva. Příběh Charty 77 a Václava Havla nám totiž připomíná, že svoboda není samozřejmost a že o svobodu a pravdu je potřeba pečovat každý den,“ zaznělo na závěr zinscenovaného vystoupení žáků sedmé a osmé třídy.

Součástí programu byl mimo jiné prodej obrazů, které děti v průběhu září vytvořily. Každý z nich byl inspirován některým z hesel či myšlenek spojených s Havlem a jeho odkazem. O obrazy byl mezi návštěvníky zájem natolik velký, že se během akce podařilo prodat úplně všechny.

Žáci Základní školy Montessori v Pardubicích připravili při příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla vlastní program. Návštěvníkům představili své prezentace, divadelní vystoupení i výtvarné práce. (5. října 2026)

„Myslím, že je důležité se zapojit k tomuto odkazu a my jsme se zapojili opravdu rádi. Žáci sedmých, osmých a devátých tříd si pod dohledem pedagogů připravili veškeré prezentace a představení sami. Pomohli jim s tím i mladší žáci z druhého trojročí,“ dodal Václavík.

Neobvyklý přístup mladé generace zaujal dospělé návštěvníky natolik, že své nadšení jen těžko skrývali. „Jsem překvapená, jak moc Havlovy myšlenky dokážou oslovovat i dnešní mladou generaci. A klobouk dolů před vedením školy i pedagogy, že dávají dětem prostor pro vlastní tvorbu, která má smysl,“ řekla návštěvnice Eliška, která si chválila i příjemnou atmosféru v doprovodu hry na klavír, kde svůj um předvedl sám člen učitelského sboru.

Pravda a láska dětskýma očima

K připomínce se v Pardubicích připojily i další instituce a školy. Na Příhrádku se uskutečnila vernisáž panelové výstavy Pravda a láska 2.0, která potrvá až do 29. října. K vidění jsou zde výtvarné práce žáků devíti základních škol inspirované právě Václavem Havlem.

Výstava ukazuje, jak českého dramatika, esejistu, disidenta a klíčovou postavu sametové revoluce vnímá mladá generace. Žáci pardubických základních škol (ZŠ Benešovo náměstí, ZŠ Pardubice Dubina, ZŠ Josefa Ressla, ZŠ Polabiny, ZŠ npor. Eliáše, ZŠ Spořilov, ZŠ Studánka, ZŠ Svítkov a ZŠ Štefánikova) ve svých dílech zachytili, jak vnímají Havlovy myšlenky a hodnoty spojené s respektem k druhým nebo schopností ozvat se, když je potřeba.

Vernisáž Pravda a láska 2.0 - výtvarné práce žáků devíti pardubických základních škol inspirované Václavem Havlem na Příhrádku v Pardubicích (5. října 2026)

Odkaz si v Pardubicích nepřipomínali jen školáci. Další z akcí se totiž uskutečnila přímo před Východočeským divadlem, kde si veřejnost jednu z nejvýraznějších osobností českých dějin 20. století připomněla. Do města Václav Havel nejednou za svůj život zavítal a v lednu roku 1990 z balkonu městského divadla promluvil k lidem ve spojitosti s nově nabytou svobodou.

„Připomínat odkaz Václava Havla znamená vracet se k hodnotám, jako je odvaha říkat pravdu, osobní odpovědnost a vzájemný respekt. Pro Východočeské divadlo je to navíc oslava Havla jako vynikajícího dramatika, jehož hry o manipulaci a lidské identitě zůstávají mrazivě aktuální. A v neposlední řadě jde o poctu člověku, jehož druhým domovem byl náš východočeský region,“ řekl ředitel VČD Petr Dohnal.

Petice chce z Havla národní památku. Byl kulturním objektem, přírodninou, říkají autoři

Do programu v podobném duchu se 5. října zapojila i řada dalších institucí. U lavičky Václava Havla četli studenti Univerzity Pardubice jeho divadelní hru Audience, v Divadle 29 se uskutečnil Vaškův pubkvíz a na Příhrádku mohli lidé večer zajít také na projekci Audience. Komorní filharmonie Pardubice pak Havlovi věnovala koncert Čajkovskij pro Havla. Po celý říjen pokračuje v prvním patře Krajské knihovny výstava fotografií Bohdana Holomíčka Václav Havel – na chvíli sám.

Střední školy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Igelitové ploty v lese zaskočily houbaře. To vrcholí příprava největší dálniční zakázky

Igelitové bariéry v lesích na pomezí Svitavska a Mohelnicka lemují budoucí...

Na první pohled vypadají jako podivné oplocenky, které překážejí houbařům. Ve skutečnosti jde o zábrany, které mají minimálně příštích pět až šest let zabránit obojživelníkům a plazům ve vstupu do...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Střelba na poliklinice. Obrovská rána, pak běželi do obchodního centra, líčí svědkyně

ilustrační snímek

Do vážného konfliktu se dnes dostali dva muži na pardubické poliklinice. Jeden z nich podle policie a svědků během střetu vystřelil ze zbraně, zřejmě plynové, a následně utekl směrem k obchodnímu...

Havel očima dětí. Pardubice si připomněly jeho nedožité devadesátiny

Havel očima dětí. Pardubice si připomněly jeho nedožité devadesátiny. (5. října...

Václav Havel by letos oslavil devadesáté narozeniny. V Pardubicích si jeho odkaz připomněli nejen lidé před Východočeským divadlem (VČD), ale také děti z pardubických základních škol. Jedno z...

7. října 2026  10:15

Bordeaux? V pardubickém hledáčku je pojistka osmifinále Ligy mistrů

Pardubický útočník David Tomášek před brankou Rögle.

Vypadá to skoro „doma“, ovšem postupovou definitivu ze základní skupiny Ligy mistrů ještě pardubičtí hokejisté nemají. Ve středu od 20.15 tak budou bojovat ve Francii - konkrétně na stadionu Bordeaux...

7. října 2026  10:02

Český vítěz Zlaté přilby: Rád dělám na dráze show. Plánuje dobýt i světový titul

Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích.

Když na tiskovce po Zlaté přilbě Jan Kvěch dostal otázku, co mu po vítězství v letošním 78. ročníku přichystají doma v jižních Čechách, rozepnul si závodní vestu a coby patriot hrdě namířil prst na...

7. října 2026  9:39

Slavii uvítá v Lize mistrů i mladíček Kayil. Putoval Evropou, práva na něj mají Knicks

Jack Kayil pózuje v dresu New York Knicks.

Když si po červnovém draftu do NBA nasadil kšiltovku se třpytivým logem New York Knicks, sebejistě přesvědčoval: „Jestli budu pokračovat v Německu? Pravděpodobnost není velká.“ Ani v jeho rodném...

7. října 2026

Premiéra v Lize mistrů nevyšla podle představ. Pardubice podlehly Reggianě

Rob Edwards (vlevo) z Reggiany se tlačí s míčem kupředu během duelu s...

Basketbalisté Pardubic při své premiéře v Lize mistrů prohráli na palubovce Reggiany 65:82. Nejlepšími střelci poražených byli se 13 body Joe Bryant a Ryan Moffatt.

6. října 2026  22:24,  aktualizováno  22:55

Volby 2026 v Pardubicích: kdo kandiduje na primátora

Voliči v Pardubicích v pátek 9. a sobotu 10. října 2026 rozhodnou o novém obsazení celkem devíti zastupitelstev.

Komunální volby 2026 v Pardubicích se konají 9. a 10. října a místní voliči v nich rozhodnou o obsazení 39 křesel v zastupitelstvu města. O post zastupitele se uchází kandidáti z 9 volebních...

6. října 2026  15:15

Dálnice D35 bude rozestavěná celá. Stát vybral zhotovitele největší PPP zakázky

Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce....

Do samotného finále vstoupil největší dálniční PPP projekt v Česku. Ministerstvo dopravy vybralo konsorcium, které během následujících šesti let postaví 35,4 kilometru dlouhou dálnici D35 mezi...

6. října 2026  11:49

Muž na kanoi našel v Sečské přehradě tělo muže. Totožnost zatím policisté neznají

ilustrační snímek

Na hladině Sečské přehrady se v pátek večer nalezlo tělo muže, jehož totožnost zatím není známá. Kriminalisté nařídili pitvu.

6. října 2026  10:36

Starostka před volbami zrušila trvalý pobyt opozičníkovi. Absurdní, namítl krajský úřad

Premium
Ivan Ulehla přišel v létě o trvalý pobyt v Kamenné Horce. Krajský úřad...

K neobvyklému kroku se odhodlala starostka Kamenné Horky na Svitavsku Lucie Podborská (Sdružení nezávislých kandidátů), když čtvrt roku před komunálními volbami zrušila trvalý pobyt opozičnímu...

6. října 2026

Němka, Ušatá i Ventilovka. Letohrad se na jeden den vrátil do časů parních vlaků

Podorlická parní sobota přivedla na letohradské nádraží řadu návštěvníků. (3....

V Letohradě na Orlickoústecku si v sobotu daly dostaveníčko parní lokomotivy. A i díky počasí se akce s názvem Podorlická parní sobota vydařila. Letohradské depo zaplavily tisíce návštěvníků. Parní...

5. října 2026  16:53

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Starosta Srnojed týden před volbami rezignoval, odchází zcela bez vysvětlení

Starosta Srnojed týden před volbami rezignoval, odchází zcela bez vysvětlení....

Starosta Srnojed na Pardubicku Pavel Králíček (Sdružení Alternativa) týden před komunálními volbami rezignoval. Důvod neuvedl. Podle místostarosty Jiřího Jušky ze stejného sdružení se však nic...

5. října 2026  13:37

Velká pardubická 2026: Program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11....

5. října 2026  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.