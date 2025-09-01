Požární jednotky vyjížděly v pondělí před osmou hodinou k nahlášenému požáru rodinného domu, informoval Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Když se však na místo dostaly, požár již uhasili sousedé.
I přes jejich pohotový zásah vyčíslili vyšetřovatelé vzniklou škodu na přibližně 800 tisíc korun. Díky svému nasazení však sousedé podle hasičů uchránili další hodnoty za 4,2 milionu korun.
„Hasiči následně provedli důkladnou kontrolu objektu, zda se oheň dále nešíří, a odvětrali silně zakouřené prostory,“ uvedla mluvčí záchranné služby Vendula Horáková.