  18:20
Pondělní požár sušičky v rodinném domě v Chroustovicích na Chrudimsku uhasili sami sousedé. Použili na to vodu z bazénu a několik hasicích přístrojů. Majitele tak zachránili od milionové škody. Pravděpodobnou příčinou vzplanutí byla technická závada na elektroinstalaci.
Požár, který v domě na Chrudimsku způsobilo vzplanutí sušičky, se rozšířil po celém domě. (1. září 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Požární jednotky vyjížděly v pondělí před osmou hodinou k nahlášenému požáru rodinného domu, informoval Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Když se však na místo dostaly, požár již uhasili sousedé.

Hasiči po příjezdu provedli důkladnou kontrolu objektu a odvětrali silně zakouřené prostory. (1. září 2025)

I přes jejich pohotový zásah vyčíslili vyšetřovatelé vzniklou škodu na přibližně 800 tisíc korun. Díky svému nasazení však sousedé podle hasičů uchránili další hodnoty za 4,2 milionu korun.

„Hasiči následně provedli důkladnou kontrolu objektu, zda se oheň dále nešíří, a odvětrali silně zakouřené prostory,“ uvedla mluvčí záchranné služby Vendula Horáková.

