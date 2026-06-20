„Událost se obešla bez zranění. Zásah stále probíhá. Hasiči v současné době rozebírají hromady plastů a dohašují jednotlivá ohniska. Škoda se bude vyčíslovat po ukončení zásahu v dalším šetřením, stejně tak příčina,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš. Podle ní požár zasáhl plochu o rozloze 20krát 30 metrů.
Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se požár rychle šíří směrem k nedalekém lesnímu porostu. „Z toho důvodu bylo nutné okamžitě zahájit hasební práce ze všech stran tak, aby se zabránilo dalšímu rozšíření právě k lesnímu porostu. Bylo nasazeno šest vodních proudů,“ uvedla Pipiš.
Dron sloužil hasičům, aby získali přesný přehled o rozsahu požáru, jeho šíření a skrytých ohniscích. Informace z dronu hasičům pomohly při koordinaci zásahu.