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V Pardubicích hořela skládka plastů. Lidé dostali varování SMS zprávou

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  10:05
Šest hasičských jednotek v noci na sobotu v průmyslovém areálu v Dělnické ulici v Pardubicích bojovalo s požárem skládky plastů. Obyvatelům v okolí rozeslali v noci SMS zprávy s doporučením nevětrat. Hasiči nasadili také dron po průzkum místa z výšky. Požár dostali pod kontrolu po 06:00. O požáru, který byl nahlášen krátce před půlnocí, hasiči informovali na sociálních sítích.
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V průmyslovém areálu v Dělnické ulici v Pardubicích bojovali hasiči s požárem skládky plastů. (20. června 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

„Událost se obešla bez zranění. Zásah stále probíhá. Hasiči v současné době rozebírají hromady plastů a dohašují jednotlivá ohniska. Škoda se bude vyčíslovat po ukončení zásahu v dalším šetřením, stejně tak příčina,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš. Podle ní požár zasáhl plochu o rozloze 20krát 30 metrů.

Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se požár rychle šíří směrem k nedalekém lesnímu porostu. „Z toho důvodu bylo nutné okamžitě zahájit hasební práce ze všech stran tak, aby se zabránilo dalšímu rozšíření právě k lesnímu porostu. Bylo nasazeno šest vodních proudů,“ uvedla Pipiš.

Dron sloužil hasičům, aby získali přesný přehled o rozsahu požáru, jeho šíření a skrytých ohniscích. Informace z dronu hasičům pomohly při koordinaci zásahu.

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