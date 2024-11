Bezdomovec nahmatal v popelnici hada, někdo ho tam vyhodil i s teráriem

Do popelnice v Pardubicích někdo vhodil terárium i s hadem. | foto: MP Pardubice

„Všechno, co lidi nahází do popelnice, vyjmenovat nelze. Ale hada i s teráriem jsme v ní viděli poprvé,“ potvrdil mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

V kontejneru ho při jeho prohledávání našel jeden z pardubických bezdomovců a zavolal strážníky. Ti jej dobře znali, i proto si nejdřív mysleli, že je pod vlivem alkoholu a had se mu jen zdál.

„Podezření se ale ukázalo jako neoprávněné. V popelnici se skutečně nacházel had,“ řekl Sejkora.

Strážníci zatím neví, kdo zvíře vyhodil. V jejich řadách je ovšem chovatel hadů, který nalezence identifikoval jako albína užovky červené. Jedná se o druh, který není jedovatý ani nijak agresivní.

„S tímto zjištěním byl had předán do péče útulku pro opuštěná zvířata. A co nejblíže k topení, protože aktuální venkovní teploty mu určitě nebyly příjemné,“ uzavřel Sejkora.