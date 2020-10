D35 s tunelem u Vysokého Mýta má územní rozhodnutí, kraj zamítl odvolání

Kousek od obce Ostrov panuje i v tomto období stavební ruch. Stavbaři pokračují s výstavbou dálnice, kterou za obec dovedou v průběhu roku 2022. Další pokračování směrem k Mýtu však nabralo zpoždění.

Mýtský stavební úřad sice již v polovině letošního dubna vydal územní rozhodnutí na navazující sedmikilometrový úsek, ovšem proti vydání dokumentu ihned dorazilo odvolání. To poté začal řešit Krajský úřad Pardubického kraje, proti jehož nynějšímu rozhodnutí se nelze znovu odvolat. Jedna kapitola se tak uzavřela.

Do Mohelnice zbývá dostavět 80 kilometrů dálnice Silničáři za dva roky dovedou dálnici D35 od Opatovic nad Labem k Ostrovu u Vysokého Mýta. Poté bude k Mohelnici zbývat dostavět 80 kilometrů. Po dokončení by se měla dálnice D35 spolu s D11 stát alternativní trasou k přetížené D1.

Teď je jisté, že D35 skončí za dva roky v poli, ale na zahájení stavby následného úseku za Ostrovem by se nemuselo čekat tak dlouho. Zprávu uvítali zvláště v nedaleké obci Stradouň, kterou povolený úsek D35 zbaví silného provozu.

V současnosti projíždí denně tisíce vozidel a kamionů po I/17 a v roce 2022 se k nim přidají další z dokončeného úseku dálnice, která vyústí před obcí.

„Dlouho se nic nedělo, takže nás těší, že se příprava zase trochu posunula,“ prohlásil starosta Stradouně Zdeněk Bačina.

Odvolání v dubnu podala společnost Dooku Group, a to hned v ten samý den, co bylo rozhodnutí vydáno. Společnost v minulosti čelila vyšetřování kvůli rozsáhlým převodům pozemků.

V případě odvolání si ale stěžovala na to, že ŘSD v územním rozhodnutí neřešilo majetkoprávní vypořádání pozemků, které budou stavbou dotčeny. To ale ŘSD ani provést nemohlo, jelikož výše náhrady se určuje vždy až poté, co je trasa definitivně schválena (právě na základě platného územního rozhodnutí). I proto krajští úředníci došli k závěru, že stavební úřad v Mýtě postupoval správně.

„Ukázalo se, že náš stavební úřad odvedl v tomto náročném územním řízení kvalitní práci, což mě těší a zaslouží si poděkování,“ řekl vysokomýtský starosta František Jiraský.



Druhá námitka se týkala přeložek sloupů vysokého napětí. Jenže ani zde firma neuspěla, jelikož se jich územní řízení netýkalo. Na tyto přeložky totiž úřad vydal samostatné územní rozhodnutí, na něž ale firma nijak nereagovala, a tak 1. května 2020 nabylo právní moci. Termín pro odvolání firma tehdy prošvihla, a posléze si tedy stěžovala pozdě.

Stavba může dočasně skončit před tunelem

Plánovaný úsek z Ostrova do Mýta zahrnuje i stavbu tunelu Homole blízko Vraclavi. Jenže zde projektanti stále narážejí na problémy s podložím.

Dálnice D35 Úseky s pravomocným územním rozhodnutím: Ostrov – Vysoké Mýto 7 km

V. Mýto – Džbánov 6 km

Janov – Opatovec 11,7 km

Opatovec – Staré Město 16,6 km Úseky, kterým územní rozhodnutí chybí: Džbánov – Litomyšl 7,6 km

Litomyšl – Janov 10,4 km

Staré Město – Mohelnice 18,2 km



Proto se při zpracování plánů doplnilo provizorní napojení. Pokud by potíže s tunelem trvaly i nadále, vznikla by přednostně alespoň 3,5 kilometru dlouhá část D35, která by obešla Stradouň a vyústila před zamýšleným tunelem.

„I za to bychom byli rádi, protože i teď je to bez jakéhokoli napojení pětatřicítky masakr. Řidiči se naučili sjíždět z dálnice z Opatovic a přes Pardubice, Chrudim jezdí přes nás,“ popsal starosta Stradouně.

Úsek se má začít stavět v roce 2023 a skončí před Vysokým Mýtem, kde naváže další kus D35 až ke Džbánovu. Ten má v přípravě mírný náskok, jelikož platné „územko“ získal počátkem dubna.

Na rozdíl od předchozí části však tehdy nikdo odvolání nepodal, a tak bez prodlevy nabylo právní moci. Aktuálně se na něm připravuje dokumentace pro stavební povolení. V příštím roce mají začít výkupy, přičemž stavba samotná má odstartovat v roce 2022.

Nejrychleji probíhá příprava u Svitav

Patrně ještě dříve se kopne do země u Svitav na dvanáctikilometrovém úseku mezi Janovem a Opatovcem. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla je hotový čistopis dokumentace pro stavební povolení a je zahájena majetkoprávní příprava.

Podle jejího průběhu bude ŘSD v roce 2021 žádat o stavební povolení. Zároveň ŘSD podepíše smlouvu se zpracovatelem projektové dokumentace pro provádění stavby. Již v příštím roce by tak mohlo začít budování nového mostu.

„Už na konci roku 2021 plánujeme zahájit práce na železničním mostě nad D35,“ potvrdil Mátl.