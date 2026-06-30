Schváleno. Pardubice mají nový územní plán, brzy se ale bude měnit

Na pondělním zasedání pardubického zastupitelstva ale bylo hotovo za 16 minut. Ruku pro schválení zdvihlo všech 35 přítomných zastupitelů a zasedacím sálem se dokonce nesl mírný potlesk.
Vedení města řešilo územní plán od roku 2010. „Celý proces se řídí stavebním zákonem, celkem na něm pracovalo v průběhu času sedm pověřených zastupitelů,“ uvedl náměstek pardubického primátora René Živný (Společně pro Pardubice), který měl územní plán v posledních letech na starosti.
A že šlo o komplikovaný proces, jde rozpoznat i z čísel. Během šestnácti let pořizovatel vyhodnotil a zapracoval 55 stanovisek dotčených orgánů, 19 námitek oprávněných investorů, 638 námitek a 573 připomínek. „Dnes rozhodujeme i o tom, jak bylo s těmito námitkami naloženo a jak byly vyhodnoceny,“ řekl Živný ostatním zastupitelům krátce před hlasováním.
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Nový územní plán Pardubic je na dosah, město bude řešit i proměnu náměstí
Územní plán určuje například to, kde může vzniknout bydlení, kde budou plochy pro zeleň nebo dopravní infrastrukturu, výrobu či občanskou vybavenost.
„Jeho hlavní rozdíl oproti současně platnému územnímu plánu spočívá v tom, že nestanovuje pouze prostorové parametry, ale také parametry výškové. Zároveň nově určuje i strukturu zástavby. Vymezuje například, zda má být zástavba volná, bloková, otevřená bloková, nebo drobná Právě to je jeden z nejvýraznějších rozdílů oproti dosud platném územnímu plánu,“ řekla vedoucí odboru hlavního architekta měst Mariana Zmítková.
Změny hned příští rok
Dokument není dokonalý a uvědomuje si to i vedení města. „Šlo o velmi rozsáhlou práci, která se táhla dlouhodobě, přičemž už dnes víme, že výsledek není úplně dokonalý. Vyplývá to mimo jiné z toho, že zadání pochází už z roku 2009 a v průběhu času se postupně vyvíjelo. S každou změnou politického vedení přicházely nové požadavky na úpravy a jiný přístup k řešení,“ řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).
Je podle něj tedy téměř jisté, že v novém dokumentu budou potřeba změny. „Předpokládám, že s tím začne hned na podzim nově zvolené zastupitelstvo a samotné změny se budou hlasovat od začátku roku 2027,“ doplnil Nadrchal.
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Přijetí územního plánu Pardubic? Tentokrát politici slibují rok 2026
Kvůli vydání plánu se konala čtyři veřejná projednání. První v roce 2018, další pak v letech 2022, 2025 a naposledy v roce 2026. Chybějící územní plán měl v Pardubicích za následek například to, že developeři zastavěli prakticky každý volný kousek ve městě, včetně bývalých průmyslových areálů jako například staré Tesly v Pardubičkách.