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Nový územní plán Pardubic je na dosah, město bude řešit i proměnu náměstí

  9:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Od roku 2009 Pardubice připravují nový územní plán města. Strategický dokument, který říká, kde se co může stavět, je konečně hotový. V pondělí odpoledne by tak mohl být schválen. Na programu je i projednání změn na náměstí Republiky.

Michal Koláček, Martin Bílek, Helena Dvořáčková, Petr Kvaš, František Brendl a René Živný. To není sestava rockové kapely ani basketbalového týmu, ale soupis všech politiků, kteří se v posledních 16 letech snažili připravit a prosadit nový územní plán města Pardubice. Nakonec se zdá, že až ten posledně jmenovaný bude moci říct: „Konečně to máme z krku!“

Politici totiž už oznámili datum, kdy by se měl klíčový dokument schvalovat. „Začneme v pondělí 29. června v 15 hodin. Bude to hned první bod. Počítám, že tak hodinu a půl o tom budeme mluvit a zhruba v 16:30 hodin bychom to mohli schválit,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO 2011.

Zastupitelstvo bude řešit změny náměstí Republiky

Pardubické zastupitelstvo dnes bude hlasovat o proměně náměstí Republiky v centru města. Odhadovaná cena je 186 milionů korun. Koalice se shoduje, že bude pro záměr hlasovat, ze strany opozice očekává kritiku. Pokud návrh projde, potrvají stavební práce od příštího roku do roku 2029.

„Návrh počítá s výrazným rozšířením zeleně, kašnou, což zpříjemní pobyt v centru města. Připravuje se kompletní předláždění, výsadba stromů u kostela, na to se ohromně těším. Dodá to charakter moderního náměstí,“ řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).

Z náměstí zmizí nadzemní části podchodu, který je dlouhodobě zavřený kvůli statice. Povedou jím sítě a zastřešené vchody radnice zbourá. Přechod od třídy Míru k Zelené bráně se rozšíří na 12 metrů a provoz na něm bude řídit semafor. Před Grandem radnice zruší parkoviště a místo úzkého chodníku tam bude veřejný prostor.

Opoziční ODS říká, že pokud uspěje ve volbách, do projektu chce zasáhnout a provést dílčí úpravy.

„Kdo se podívá na vizualizaci detailně, vidí, že to bude jeden veliký betonový plac. Zeleně by tam mělo být násobně víc kvůli klimatu a oteplování měst,“ řekl Ondřej Tichý, lídr ODS pro podzimní komunální volby.

Úprava náměstí Republiky bude podle odhadů stát 185 milionů korun, město by na ni mohlo získat dotaci téměř 63 milionů korun.

Stejně jako on, i další politici z vedení města si přejí, aby to tak bylo. Naposledy totiž museli třeba nečekaně opakovat veřejné projednání plánu. „Nic takového už nehrozí. Všechny připomínky jsou vypořádány. Vypadá to hodně dobře. Ještě na tom bude dost práce, ale zasedání zastupitelstva stihneme,“ uvedl náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice, který měl proces na starosti.

A podle jeho slov i ostatních radních to rozhodně nebyla snadná písemka. „Upřímně říkám, že jsem se musel hodně věcí naučit. Bylo to pro mne nové, ale chodil jsem na všechny schůzky, na všechna úřední jednání a postupně jsme celý proces v bolestech tlačili dál a dál. Teď věřím, že už se nemá co pokazit,“ uvedl Živný, který se podle svých slov stal nyní velkým odborníkem na mapu Pardubic. „Hodně jsem se toho dozvěděl,“ dodal Živný.

Nový územní plán hned příští rok čeká smršť změn

Politici se schválením dokumentu, který třeba určuje, kde mohou vyrůst rodinné domy, kde může být průmysl a kde zůstane zeleň, hodně spěchají. Už na začátku října se totiž konají komunální volby a není tak jisté, v jaké sestavě se zastupitelé na podzim sejdou. Navíc by současná koalice schválením splnila jeden ze svých hlavních volebních slibů.

„Celý proces je mimořádně komplikovaný a náročný, což si mnozí lidé ani nedokážou představit. Na přípravě se kromě odborníků z magistrátu podílejí také externí právníci,“ uvedl k problému primátor města Jan Nadrchal z ANO.

A právě ten také už dopředu hlásí, že nový územní plán se bude prakticky ihned předělávat. Jeho příprava byla natolik zdlouhavá, že jeho části už nebudou vyhovovat aktuální situaci ve městě.

„Zadání nového územního plánu vzniklo v roce 2009, a teď jsme v roce 2026. Už teď víme, že když se plán vydá, tak se okamžitě rozjede série žádostí o změnu územního plánu, protože bude nevyhovující,“ uvedl primátor Nadrchal.

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Podle Živného přijdou první změny na řadu však až v příštím roce. Celý proces totiž budou blokovat právě zmíněné volby. „Po volbách se bude muset vyjednat koalice, pak bude ustavující zastupitelstvo. Na řadu to tak přijde až od ledna. Ale pak budeme schvalovat nějakou změnu každé zasedání zastupitelstva. Bude toho dost. Rád bych na to dál dohlížel, ale to záleží na tom, jak dopadnou volby,“ řekl Živný, který také doplnil, že základní obrysy dokumentu zůstávají stejné. Podle něj minimálně 70 procent nového územního plánu zůstane nedotčeno.

Hlavní motto územního plánu, když se celý proces před roky spouštěl, znělo Návrat do města. „Tento přístup podporuje efektivní využití vnitřních městských rezerv, jako jsou brownfieldy, a zároveň chrání volnou krajinu před neřízenou expanzí zástavby. Plán rovněž stanovuje pravidla pro prostorové uspořádání území včetně regulace výšky budov, míry zastavění pozemků a podílu zeleně,“ uvedla tisková mluvčí města Ivana Dolanová.

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A dá se říct, že slogan byl naplněn bezezbytku. Developeři v marném čekání na nový dokument byli tak vyhladovělí, že vlastně během pár posledních let zastavěli každý volný pozemek ve městě, a to včetně těch, které zbyly po bývalých průmyslových areálech, jakým byla Tesla nebo lihovar Hobé.

„Fakt je ten, že těch brownfieldů, které roky hyzdily město, zmizelo opravdu moc. Vlastně brzy nezbudou už žádné. Naposledy jsme podepsali dohodu s investorem, který chce přestavět areál dnešních Kávovin,“ dodal náměstek Jan Hrabal.

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