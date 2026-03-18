Pardubice znovu projednají územní plán. Po 15 letech se možná dočkají schválení

Milan Zlinský
  11:33
Příprava nového územního plánu Pardubic trvá už více než patnáct let a stále není u konce. Ve středu v 16 hodin radnice pořádá snad poslední veřejnou diskusi. Radnice věří, že dokument stihne schválit ještě před volbami, ale každé další zaváhání může celý proces znovu zkomplikovat.
Pardubice | foto: Profimedia.cz

Současný územní plán města Pardubice je z roku 2001. Není tak divu, že politici v něm už museli udělat více než 20 změn a že dokument, který určuje, kde se co může ve městě stavět, je morálně zastaralý.

Nepřekvapí tak ani snaha zastupitelů pořídit nový územní plán, který by lépe reflektoval dnešní potřeby města. Klíčový dokument se ale připravuje už déle než 15 let.

„Zadání vzniklo v roce 2009, jsme v roce 2026. Už teď víme, že když se to vydá, okamžitě budeme muset rozjet sérii změn, protože to je nevyhovující,“ uvedl dokonce primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Přijetí územního plánu Pardubic? Tentokrát politici slibují rok 2026

Když politik z hnutí ANO na podzim roku 2022 dostal na krk poprvé primátorský řetěz, sliboval, že územní plán budou mít Pardubice do konce volebního období. A už nyní je jasné, že termínově je radnice na hraně. Volby se budou konat na začátku října a město čeká ještě jedno veřejné projednání dokumentu.

„Město Pardubice zve občany na třetí opakované veřejné projednání návrhu územního plánu, které se uskuteční ve středu 18. března od 16 hodin ve Společenském sále budovy radnice Magistrátu města Pardubic na Pernštýnském náměstí. Předmětem projednání budou části dokumentace upravené od posledního opakovaného veřejného projednání v roce 2025,“ uvedla tisková mluvčí města Ivana Dolanová.

Pochybení při posledním projednání

Radnice zatím pořádala dvě řádná projednání a dvě opakovaná. To zatím poslední se konalo na podzim roku 2025 a všichni si mysleli, že proces spěje do finále. Jenže nebyl by to nový územní plán Pardubic, aby se neobjevil další problém.

„Při posledním projednání došlo k pochybení. Je to záležitost Milana Svobody a jeho ateliéru, tedy zpracovatele územního plánu. Ale z města nepochybil nikdo, není to věc magistrátu,“ řekl v říjnu 2025 zastupitelům náměstek primátora René Živný, který má přijetí dokumentu na starosti.

Okamžitě se něj snesla kritika z opozice, že si úředníci jednání lépe nepohlídali a že se budou utrácet peníze za další projednání. „Vy se nám tady pořád vykrucujete a nechcete říct, jak to tedy bylo. Ale my neodejdeme, dokud nám na to neodpovíte. Byl tedy na veřejném projednání soulad mezi grafickou a textovou částí, nebo ne? “ ptal se náměstka jasně zastupitel za ODS Karel Haas. „Textová část tam nebyla v pořádku. Nebyla v souladu s tou obrazovou,“ musel přiznat Živný.

Ovšem to nebyl jediný problém. Vedoucí odboru hlavního architekta města Mariana Zmítková uvedla, že námitku po projednání zaslala i společnost majitele Dynama Petra Dědka, která chce postavit u sídliště Cihelna multifunkční arénu.

„Zapomněli do procesu začlenit 22. změnu územního plánu, která se týká Cihelny. Teď nám to život nijak zásadně nekomplikuje, problém by byl, kdybychom na to neupozornili. Nyní se udělá další veřejné projednání a po něm se to opraví. Je to celkově složitý proces, radnice ho musí řádně odpracovat,“ řekl pro MF DNES Dědek.

Pardubice mají na dosah schválení územního plánu, hned poté ho patrně zase změní

Radní se však shodují, že i přes další potíže se jim podaří schválit nový územní plán do konce volebního období. Tedy do letošních prázdnin. „Každopádně by to termíny nemělo ohrozit, máme to nastavené tak, abychom předložili nový územní plán do prázdnin,“ řekl René Živný a doplnil, že radnice nebude muset platit ani případné vícenáklady. „Zpracovatel už uznal, že by to zaplatil v rámci reklamace. Nebudeme muset platit více,“ dodal.

Pokud se po dnešním jednání zase objeví nějaký ten „nedoraz“ nebo se ozve fundovaný stěžovatel, proces se do voleb nemusí podařit ukončit, což by s možným výrazným přeobsazením zastupitelstva mohl být další pořádný problém. „Připomínky i námitky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 25. března, a to písemně na Odbor hlavního architekta radnice. Více informací a podklady jsou dostupné na úřední desce města a na webu,“ řekla Dolanová.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

