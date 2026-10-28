Mezinárodní kongres CTO&CHIP Czech Challenge přilákal v pátek 23. října do Pardubic přední odborníky na intervenční kardiologii. Třetí ročník akce pořádané Kardiologickým centrem AGEL se zaměřil na nejnáročnější zákroky na srdečních tepnách. Účastníci mohli v přímém přenosu sledovat práci lékařů z Pardubic, Austrálie i Portorika a seznámit se s postupy při řešení komplikovaných případů.
Zprůchodnění dlouhodobě uzavřených věnčitých tepen patří k největším výzvám intervenční kardiologie. Některé cévy jsou natolik ztvrdlé, že jejich ošetření vyžaduje speciální vybavení i značné zkušenosti. Jak ukázaly živé přenosy, ani pro světové specialisty nemusí být takový výkon jednoduchý.
„Viděli jsme dnes doslova boj se zarostlými tepnami, které jsou úplně zkamenělé. I ti nejlepší operatéři na světě se tím výkonem protrápili, protože museli nasadit všechno, co umí,“ popsal jeden z hlavních organizátorů kongresu Vojtěch Novotný z Kardiologického centra AGEL.
Úspěšnost náročných zákroků výrazně vzrostla
Možnosti léčby dlouhodobě uzavřených srdečních tepen se za posledních 15 až 20 let výrazně zlepšily. Zatímco dříve se úspěšnost výkonů pohybovala mezi 60 a 70 procenty, dnes podle Novotného dosahuje u zkušených specialistů až 90 procent. K pokroku přispívají nejen modernější technologie, ale především lepší výcvik lékařů a vzájemné sdílení zkušeností.
Katetrizační zákrok se nejčastěji provádí přes tepnu na zápěstí, případně v třísle. Lékař pomocí tenkých drátků a speciálních hadiček pronikne k postiženému místu, které může rozšířit balonkem a následně zpevnit stentem (drobná kovová sítěná trubička). U zcela uzavřených nebo silně zvápenatělých cév jsou však potřeba pokročilé techniky. Během přenosu z Austrálie například účastníci sledovali využití laserového přístroje.
Moderní metody mohou vhodným pacientům nabídnout méně invazivní alternativu k chirurgickému bypassu s kratší rekonvalescencí. Jejich hlavním cílem je především zmírnit obtíže, které nemocné omezují v každodenním životě.
„Když má člověk významně omezenou výkonnost kvůli dušnosti nebo bolesti na hrudi, dokážeme tyto obtíže otevřením tepny výrazně zmírnit, nebo ho jich dokonce úplně zbavit,“ vysvětlil Novotný. Hlavním cílem těchto zákroků je tak zlepšení kvality života pacientů.
Dušnost nemusí být jen projevem stárnutí
Kardiologové upozorňují, že lidé by neměli podceňovat výrazné zadýchávání, bolesti na hrudi ani zhoršující se fyzickou kondici. Přestože tyto příznaky mohou souviset například s plicním onemocněním, nadváhou nebo nedostatkem pohybu, někdy signalizují právě potíže se srdečními tepnami.
„Pokud člověk cítí, že se mu zhoršuje kvalita života kvůli zadýchávání nebo kondici, neměl by to svádět jen na věk a smířit se s tím,“ zdůraznil Novotný. Doporučuje proto nepřehlížet zdravotní obtíže, pracovat na fyzické kondici a v případě potřeby navštívit lékaře či kardiologa.
Kongres propojil odborníky z celého světa
Kongres nebyl pouze přehlídkou moderních léčebných postupů. Důležitou součástí programu byla také výměna zkušeností mezi českými a zahraničními specialisty, včetně otevřené diskuse o úspěších i komplikacích z každodenní praxe.
„To zásadní, co bych chtěl, aby si účastníci odnesli, je nadšení. To, že hranice toho, co dokážeme, nemusí být pevné a můžeme je posouvat den za dnem,“ uvedl Novotný. Právě sdílení zkušeností, včetně neúspěchů, podle něj pomáhá lékařům překonávat překážky a hledat nové možnosti léčby.
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Unikátní zákrok. Pacientovi v Pardubicích vyléčili zvápenatělé srdeční tepny
Význam odborné spolupráce vyzdvihl také další z organizátorů Ivo Varvařovský. „Pro nás jako pořadatele je zásadní, že kongres neslouží jen k předvedení náročných zákroků, ale především k reálné výměně zkušeností mezi špičkovými pracovišti. Právě to má přímý dopad na kvalitu péče, kterou můžeme pacientům nabídnout,“ uvedl.
Další prostor pro zlepšení vidí Novotný především v dostupnosti specializované péče. Česká republika má podle něj kvalitní síť kardiocenter, ne všechna pracoviště se však zaměřují na nejsložitější výkony. Klíčová je proto spolupráce mezi centry a předávání pacientů specialistům s potřebnými zkušenostmi.
Třetí ročník kongresu potvrdil význam Pardubic v oblasti intervenční kardiologie i jejich rostoucí mezinárodní spolupráci. Akce se uskutečnila pod záštitou hejtmana Pardubického kraje, České asociace intervenční kardiologie a evropského EuroCTO klubu. Jejím hlavním poselstvím bylo, že díky moderním postupům a spolupráci odborníků lze stále častěji pomáhat i pacientům s velmi komplikovaným postižením srdečních tepen.