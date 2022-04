Rok uzavřenou silnici z Chocně do Ústí nad Orlicí nemusí otevřít ani letos

Silnice z Chocně do Ústí nad Orlicí se klikatí zvlněnou krajinou přes skalní masiv na Hrádku a pokračuje širokým údolím Tiché Orlice. Je to zážitek pro řidiče, kteří si chtějí vychutnat jízdu přírodou a nikam nepospíchají. Stavbaři, kteří silnici opravují, to vidí trochu jinak.

Už opravy úseku silnice kolem Hrádku byly mimořádné. Sedm set metrů spolykalo bezmála 40 milionů korun.

„Tento kopec a prostor jsou bohužel velmi nestabilní, ujížděla i silnice. Jednalo se o sanaci silničního tělesa, kde se muselo podloží vybrat až do hloubky deseti metrů,“ uvedl před časem ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Jenže pořádné komplikace měly teprve přijít. Úsek silnice II/315 mezi Hrádkem a Ústím začala opravovat už loni v březnu firma Strabag. Z trasy dlouhé cca 3,3 km provedla opravu dvou kilometrů od konce Hrádku na počátek Kerhartic. Právě tam stavbaři zjistili, že svah u Tiché Orlice ujíždí a jeho zajištění by práce výrazně prodražilo. Strabag proto práci ukončil. Kraj v opakované soutěži našel firmu, která by měla do podzimu zajistit svah, udělat protierozní opatření a otevřít komunikaci opět řidičům.

„Ekonomicky nejvýhodnější nabídka je v částce 50,7 milionu korun včetně daně a je zároveň co do délky realizace i nejrychlejší, a to o dva měsíce, což samozřejmě ocení především řidiči,“ řekl v únoru hejtman Martin Netolický.

Vybraná firma na staveniště však zatím nedorazila. Odborníci totiž začali mít pochybnosti, zda protierozní opatření budou stačit. Podle jednoho posudku je v hloubce smyková rovina a existuje nebezpečí, že po ní bude svah ujíždět.

„Existuje obava, že gabionové stěny, určené pro zpevnění svahů po degradaci břehových hran v souvislosti s povodní, jsou navrženy tak, že nemusí být umístěny ve zcela stabilní části svahu. Prověřuje se existence další smykové plochy,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Dodal, že kvůli tomu bude provedeno další geologické měření – penetrační zkouška. Pak projektant případně navrhne další technická opatření. Dodavatel kraji slíbil, že jakmile to vše bude vyřešeno, převezme staveniště a stavbu zahájí.

Nikdo netuší, kdy skončí uzavírka

Pro řidiče to vše znamená nebezpečí, že by se otevření silnice nemuseli dočkat do konce října a uzavírka by se mohla překlopit až do roku 2023. Firma totiž měla přijít na staveniště v březnu s tím, že opravy zvládne za půl roku. Kdy ale do Kerhartic nastoupí, neumí zatím nikdo říct. „Je nepochybné, že stavba bude dražší a doba realizace bude delší,“ uvedl Barták.

Šéf silničářů Miroslav Němec ale uvedl, že dosavadní měření svahu podle jeho informací dopadla dobře. „Vypadá to, že se stavební práce rozjedou,“ řekl.

Potíže Pardubického kraje se silnicí jsou pro řidiče jezdící mezi Ústím a Chocní mimořádně nepříjemné. Oficiální objízdná trasa dlouhá skoro 20 kilometrů vede přes Libchavy. Řada řidičů jezdí kratší neoficiální objížďkou přes Brandýs nad Orlicí. Mnozí řidiči však vědí, že se dá za Hrádkem do Ústí projet přes Kerhartice. Ignorují přitom zákazové značky, které umožňují využití této trasy jen rezidentům a obyvatelům blízkých obcí.

Uzavírku povolili úředníci z odboru dopravy v Ústí nad Orlicí loni v polovině října. Nepochybně i proto, že vedení Ústí nad Orlicí na žádost obyvatel Kerhartic jízdu přes tuto městskou část odmítlo.

Potíže se silnicí II/315 u Kerhartic neskončí ani poté, co stavbaři zajistí svah pod silnicí. Barták upozornil, že kraj bude muset v budoucnu zajistit stabilitu svahu i nad komunikací. „Ve chvíli, kdy nastanou nepříznivé vodní poměry, dochází k pohybům svahu, což ovlivňuje nebo může ovlivnit stav silnice,“ uvedl Barták.