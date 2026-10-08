Spor o kácení komplikuje uzavření tunelu. Zatím není jasné, kudy povede objížďka

Málokdy se stává, aby správce silnice pár týdnů před uzavírkou nevěděl, kudy povede objízdná trasa jedné z nejvytíženějších silnic v republice. A právě to se teď stalo u řidiči často proklínaného tunelu Hřebeč, kde se vleče spor mezi ekologickými spolky a Lesy ČR o podobu kácení rizikových stromů na staré trase, která je od léta uzavřená.
ŘSD tlačí čas kvůli testování a revizi protipožárního bezpečnostního systému v 354 metrů dlouhém tunelu. Třídenní uzavírka měla proběhnout už v září, byla odložena na říjen a nyní se posouvá až na listopad. S nadějí, že do té doby bude problém na staré trase vyřešen.
Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla revizi protipožárního bezpečnostního systému nelze s ohledem na zimní období a náročnost objízdných tras se značným převýšením posouvat dál než do listopadu. Jakýkoliv problém ve stoupáních při námraze nebo sněhové nadílce by znamenal dopravní kolaps.
„Revizi v tunelu můžeme udělat nejpozději v prvním nebo druhém týdnu v listopadu nejlépe o víkendu a rozhodně ji nechceme dál posouvat do zimy. Bylo by to velké riziko,“ řekl Mátl před čtvrtečním setkáním s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým.
Nikdo tak v tuto chvíli neví, zda auta budou v listopadu jezdit po krátké objízdné trase po staré silnici u tunelu, nebo budou zdolávat zdlouhavé trasy plné zatáček a převýšení. V případě kamionů by šlo o 70 kilometrů dlouhou zajížďku přes Lanškroun, Štíty a Zábřeh. Řidiči osobáků by museli v obou směrech absolvovat patnáctikilometrovou objížďku přes Pohledy a Křenov.
Proti zdlouhavým objízdným trasám je i šéf ŘSD. „Všichni podnikají kroky k tomu, aby komunikace třetí třídy, která je pravidelnou objízdnou trasou, byla znovu v provozu,“ dodal Mátl.
Vzpírají se také obce Křenov, Dlouhá Loučka a Pohledy, kudy už jednou podobná objížďka z jiných důvodů vedla. „Žádáme příslušné orgány o urychlené prověření možnosti využití staré silnice přes Hřebeč a o sdělení konkrétních důvodů, které jejímu využití v současnosti brání,“ stojí ve společném prohlášení, které obce adresovaly krajskému ředitelství policie.
Uzavírka v půlce listopadu, ale kudy?
Krajský úřad bude tak ohledně objízdné trasy celou věc rozhodovat znovu. „Nová žádost bude předložena tak, aby objízdná trasa mohla být povolena, a to v termínu 14. až 17. listopadu, čili dochází k posunutí na de facto nejzazší možný termín. Předpokládáme, že do té doby dojde k definitivnímu rozhodnutí, zda bude vedena objízdná trasa takzvanou krátkou, nebo dlouhou variantou,“ sdělil po schůzce hejtman Netolický.
Nejistota, kterou měla s uzavřeným tunelem i starou silnicí moravskotřebovská radnice ohledně zajištění provozu sanitek a dalších IZS složek, už padla. „Domluvili jsme se panem generálním ředitelem ŘSD, že přestože budou v tunelu probíhat práce, tak průjezd vozidel složek IZS bude po celou dobu povolen,“ dodal hejtman.
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Jako Boubín, zlobí se starosta. Rizikové stromy zavřely klíčovou silnici
Za nejistotou kolem objízdné trasy stojí spor, který se vede už několik měsíců o podobu zásahu v přírodní rezervaci Hřebečovský les.
Lesy ČR zahájily kácení rizikových stromů, které má podle televizního pořadu Nedej se! postupně zahrnout až 4 tisíce stromů. Ochránci přírody a ekologické spolky ale rozsah zásahu zpochybňují a tvrdí, že může cennou přírodní rezervaci vážně poškodit. V krajní nouzi mělo být pokáceno 11 stromů. Podle ochránců byly pokáceny i stromy, které podle nich nepředstavovaly bezpečnostní riziko. Česká inspekce životního prostředí v létě konstatovala, že státní podnik neměl k některým zásahům potřebná povolení a nemělo docházet ani k odvozu dřeva. Nyní krajský úřad posuzuje kácení 398 stromů.
„Ta situace tam nenastala ze dne na den. Lesy ČR a silničáři se mají chytit za nos a začít se o ten úsek pořádně starat. Nejspíš je ale lepší nechat tam na silnici spadnout zjevně havarijní stromy, které už tam dávno neměly co dělat, a pak přijít s nebezpečím a prosazovat definitivní řešení v podobě 20 ha paseky, což znamená fakticky likvidaci rezervace,“ tvrdí ekolog Filip Lysák.
Komplikovaným sporem se podle zpravodajského serveru iDNES.cz zabývají resorty dopravy, životního prostředí a zemědělství. Lesy ČR ani Česká inspekce životního prostředí se zatím nevyjádřily.
Hřebčí zmítá spor i o obalovnu
Na Hřebči však nejde jenom o kácení. Polská společnost Budimex nedávno oznámila záměr výstavby obalovny asfaltových materiálů v místě bývalé betonárky na Hřebči. Záměr je součástí plánované dostavby dálnice D35 mezi Svitavami a Mohelnicí. Krajský úřad nedávno ve zjišťovacím řízení rozhodl, že navrhovaný záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí EIA.
Proti tomuto rozhodnutí se odvolal nejen ekologický spolek ČSOP Rybák Svitavy, ale i město Moravská Třebová.
„Rozhodnutí krajského úřadu je dle názoru města chybné, nepřezkoumatelné a v rozporu s platnou legislativou, když se nevypořádalo s podstatnými otázkami souvisejícími s vlivem zmiňovaného záměru na přírodu, krajinný ráz a další důležité složky životního prostředí,“ stojí v prohlášení vyvěšeném na webu města. Město ve svém odvolání požaduje, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno a aby bylo určeno, že záměr bude posouzen podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.