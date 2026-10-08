Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Spor o kácení komplikuje uzavření tunelu. Zatím není jasné, kudy povede objížďka

Autor:
  16:05
Tunel Hřebeč patří k rizikovým místům na frekventované silnici I/35. V případě jeho uzavření moc alternativních tras není.

Tunel Hřebeč patří k rizikovým místům na frekventované silnici I/35. V případě jeho uzavření moc alternativních tras není. | foto: Radek Latislav, 5plus2.cz

Tunel Hřebeč patří k rizikovým místům na frekventované silnici I/35. V případě jeho uzavření moc alternativních tras není.
Tunel Hřebeč patří k rizikovým místům na frekventované silnici I/35. V případě jeho uzavření moc alternativních tras není.
Tunel Hřebeč patří k rizikovým místům na frekventované silnici I/35. V případě jeho uzavření moc alternativních tras není.
Tunel Hřebeč patří k rizikovým místům na frekventované silnici I/35. V případě jeho uzavření moc alternativních tras není.
28 fotografií
Spor o kácení v Hřebečovském lese na Svitavsku zasahuje do podoby plánované uzavírky tunelu Hřebeč na frekventovaném silničním tahu I/35. Situaci ve čtvrtek řešil generální ředitel Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) společně s hejtmanem Pardubického kraje. ŘSD pro všechny případy připravuje dvě varianty objízdné trasy a zároveň posunulo uzavření tunelu o měsíc.

Málokdy se stává, aby správce silnice pár týdnů před uzavírkou nevěděl, kudy povede objízdná trasa jedné z nejvytíženějších silnic v republice. A právě to se teď stalo u řidiči často proklínaného tunelu Hřebeč, kde se vleče spor mezi ekologickými spolky a Lesy ČR o podobu kácení rizikových stromů na staré trase, která je od léta uzavřená.

ŘSD tlačí čas kvůli testování a revizi protipožárního bezpečnostního systému v 354 metrů dlouhém tunelu. Třídenní uzavírka měla proběhnout už v září, byla odložena na říjen a nyní se posouvá až na listopad. S nadějí, že do té doby bude problém na staré trase vyřešen.

Tunel Hřebeč bude svým vybavením patřit k nejmodernějším.
Tunel Hřebeč bude svým vybavením patřit k nejmodernějším.
Dva roky se v přírodní rezervaci Hřebečovský les táhne spor s ekology o kácení vzrostlých buků, které podle Lesů ČR ohrožují bezpečnost na silnici. Objízdná trasa přes Hřebeč, která je klíčová při uzavření tunelu, je už čtvrt roku zavřená. (17. září 2026)
Ekologové namítají, že Lesy ČR začaly v přírodní rezervaci Hřebečovský les kácet i zdravé stromy. Česká inspekce životního prostředí předběžným opatřením kácení zakázala. (17. září 2026)
28 fotografií

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla revizi protipožárního bezpečnostního systému nelze s ohledem na zimní období a náročnost objízdných tras se značným převýšením posouvat dál než do listopadu. Jakýkoliv problém ve stoupáních při námraze nebo sněhové nadílce by znamenal dopravní kolaps.

„Revizi v tunelu můžeme udělat nejpozději v prvním nebo druhém týdnu v listopadu nejlépe o víkendu a rozhodně ji nechceme dál posouvat do zimy. Bylo by to velké riziko,“ řekl Mátl před čtvrtečním setkáním s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým.

Nikdo tak v tuto chvíli neví, zda auta budou v listopadu jezdit po krátké objízdné trase po staré silnici u tunelu, nebo budou zdolávat zdlouhavé trasy plné zatáček a převýšení. V případě kamionů by šlo o 70 kilometrů dlouhou zajížďku přes Lanškroun, Štíty a Zábřeh. Řidiči osobáků by museli v obou směrech absolvovat patnáctikilometrovou objížďku přes Pohledy a Křenov.

Proti zdlouhavým objízdným trasám je i šéf ŘSD. „Všichni podnikají kroky k tomu, aby komunikace třetí třídy, která je pravidelnou objízdnou trasou, byla znovu v provozu,“ dodal Mátl.

Vzpírají se také obce Křenov, Dlouhá Loučka a Pohledy, kudy už jednou podobná objížďka z jiných důvodů vedla. „Žádáme příslušné orgány o urychlené prověření možnosti využití staré silnice přes Hřebeč a o sdělení konkrétních důvodů, které jejímu využití v současnosti brání,“ stojí ve společném prohlášení, které obce adresovaly krajskému ředitelství policie.

Uzavírka v půlce listopadu, ale kudy?

Krajský úřad bude tak ohledně objízdné trasy celou věc rozhodovat znovu. „Nová žádost bude předložena tak, aby objízdná trasa mohla být povolena, a to v termínu 14. až 17. listopadu, čili dochází k posunutí na de facto nejzazší možný termín. Předpokládáme, že do té doby dojde k definitivnímu rozhodnutí, zda bude vedena objízdná trasa takzvanou krátkou, nebo dlouhou variantou,“ sdělil po schůzce hejtman Netolický.

Nejistota, kterou měla s uzavřeným tunelem i starou silnicí moravskotřebovská radnice ohledně zajištění provozu sanitek a dalších IZS složek, už padla. „Domluvili jsme se panem generálním ředitelem ŘSD, že přestože budou v tunelu probíhat práce, tak průjezd vozidel složek IZS bude po celou dobu povolen,“ dodal hejtman.

Jako Boubín, zlobí se starosta. Rizikové stromy zavřely klíčovou silnici

Za nejistotou kolem objízdné trasy stojí spor, který se vede už několik měsíců o podobu zásahu v přírodní rezervaci Hřebečovský les.

Lesy ČR zahájily kácení rizikových stromů, které má podle televizního pořadu Nedej se! postupně zahrnout až 4 tisíce stromů. Ochránci přírody a ekologické spolky ale rozsah zásahu zpochybňují a tvrdí, že může cennou přírodní rezervaci vážně poškodit. V krajní nouzi mělo být pokáceno 11 stromů. Podle ochránců byly pokáceny i stromy, které podle nich nepředstavovaly bezpečnostní riziko. Česká inspekce životního prostředí v létě konstatovala, že státní podnik neměl k některým zásahům potřebná povolení a nemělo docházet ani k odvozu dřeva. Nyní krajský úřad posuzuje kácení 398 stromů.

„Ta situace tam nenastala ze dne na den. Lesy ČR a silničáři se mají chytit za nos a začít se o ten úsek pořádně starat. Nejspíš je ale lepší nechat tam na silnici spadnout zjevně havarijní stromy, které už tam dávno neměly co dělat, a pak přijít s nebezpečím a prosazovat definitivní řešení v podobě 20 ha paseky, což znamená fakticky likvidaci rezervace,“ tvrdí ekolog Filip Lysák.

Komplikovaným sporem se podle zpravodajského serveru iDNES.cz zabývají resorty dopravy, životního prostředí a zemědělství. Lesy ČR ani Česká inspekce životního prostředí se zatím nevyjádřily.

Hřebčí zmítá spor i o obalovnu

Na Hřebči však nejde jenom o kácení. Polská společnost Budimex nedávno oznámila záměr výstavby obalovny asfaltových materiálů v místě bývalé betonárky na Hřebči. Záměr je součástí plánované dostavby dálnice D35 mezi Svitavami a Mohelnicí. Krajský úřad nedávno ve zjišťovacím řízení rozhodl, že navrhovaný záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí EIA.

Proti tomuto rozhodnutí se odvolal nejen ekologický spolek ČSOP Rybák Svitavy, ale i město Moravská Třebová.

„Rozhodnutí krajského úřadu je dle názoru města chybné, nepřezkoumatelné a v rozporu s platnou legislativou, když se nevypořádalo s podstatnými otázkami souvisejícími s vlivem zmiňovaného záměru na přírodu, krajinný ráz a další důležité složky životního prostředí,“ stojí v prohlášení vyvěšeném na webu města. Město ve svém odvolání požaduje, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno a aby bylo určeno, že záměr bude posouzen podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Velká pardubická 2026: Program, startovní listina, vstupenky

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11....

Střet na křižovatce v Pardubicích. Auto skončilo na střeše, strážníci v nemocnici

Dopravní nehoda komplikovala dopravu na křižovatce ulic Dašická a Na Drážce....

Nehoda dvou osobních aut v Pardubicích zaměstnala v sobotu večer všechny záchranné složky. Na křižovatce ulic Dašická, Kapitána Jaroše a Na Drážce došlo ke střetu vozu městské policie se zapnutými...

Němka, Ušatá i Ventilovka. Letohrad se na jeden den vrátil do časů parních vlaků

Podorlická parní sobota přivedla na letohradské nádraží řadu návštěvníků. (3....

V Letohradě na Orlickoústecku si v sobotu daly dostaveníčko parní lokomotivy. A i díky počasí se akce s názvem Podorlická parní sobota vydařila. Letohradské depo zaplavily tisíce návštěvníků. Parní...

Spor o kácení komplikuje uzavření tunelu. Zatím není jasné, kudy povede objížďka

Tunel Hřebeč patří k rizikovým místům na frekventované silnici I/35. V případě jeho uzavření moc alternativních tras není.

Spor o kácení v Hřebečovském lese na Svitavsku zasahuje do podoby plánované uzavírky tunelu Hřebeč na frekventovaném silničním tahu I/35. Situaci ve čtvrtek řešil generální ředitel Ředitelství...

8. října 2026  16:05

Pivní sázka se zvrtla. Zloděj šplhal po přepravkách, dvakrát se zřítil na zem

Pivní sázka se zvrtla. Zloděj se dvakrát zřítil z přepravek

Muž se v Pardubicích rozhodl kvůli sázce ukrást pivo z hypermarketu, jenže jeho plán se zvrtl. Místo hladkého útěku přišly nepovedené pády, zranění a nakonec i pokuta od policie.

8. října 2026

Velká pardubická 2026: Program, startovní listina, vstupenky

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11....

8. října 2026  8:33

Slavia a Liga mistrů v Pardubicích: poučný střet s elitou i děkovačka jako na fotbale

Vedle Patricka Samoury ze Slavie se raduje Julius Böhmer z Alby Berlín.

Středeční večer představoval pro basketbalovou Slavii NBK hned dvojitou zkoušku. Jak nově sestavený pražský tým obstojí v konfrontaci s německým šampionem Albou Berlín? A podaří se celku, který...

8. října 2026

Velká pardubická 2026: Startovní listina, vizitky, favorité, sázkové kurzy

Závodníci během Velké pardubické překonávají Taxisův příkop.

Nejslavnější dostih v Česku má před sebou 136. ročník. Kdo vyhraje Velkou pardubickou a na koho se vyplatí zaměřit při sázení? Napovědět mohou vizitky všech účastníků, zajímavosti i aktuální sázkové...

7. října 2026  18:26

Doprava na Velkou pardubickou. Jezdit bude posílená MHD i historické motoráčky

Záběr z dostihového závodiště v Pardubicích.

Do Pardubic zamíří v neděli tisíce návštěvníků na 136. Velkou pardubickou, která výrazně ovlivní dopravu v okolí závodiště. Část silnice I/37 se promění v parkoviště, další místa budou k dispozici na...

7. října 2026  14:07

Havel očima dětí. Pardubice si připomněly jeho nedožité devadesátiny

Havel očima dětí. Pardubice si připomněly jeho nedožité devadesátiny. (5. října...

Václav Havel by letos oslavil devadesáté narozeniny. V Pardubicích si jeho odkaz připomněli nejen lidé před Východočeským divadlem (VČD), ale také děti z pardubických základních škol. Jedno z...

7. října 2026  10:15

Bordeaux? V pardubickém hledáčku je pojistka osmifinále Ligy mistrů

Pardubický útočník David Tomášek před brankou Rögle.

Vypadá to skoro „doma“, ovšem postupovou definitivu ze základní skupiny Ligy mistrů ještě pardubičtí hokejisté nemají. Ve středu od 20.15 tak budou bojovat ve Francii - konkrétně na stadionu Bordeaux...

7. října 2026  10:02

Český vítěz Zlaté přilby: Rád dělám na dráze show. Plánuje dobýt i světový titul

Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích.

Když na tiskovce po Zlaté přilbě Jan Kvěch dostal otázku, co mu po vítězství v letošním 78. ročníku přichystají doma v jižních Čechách, rozepnul si závodní vestu a coby patriot hrdě namířil prst na...

7. října 2026  9:39

Policie pátrá po vězni, který utekl z pracoviště v Poděbradech

ilustrační snímek

Policisté pátrají po vězni, který utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymbursku. Rodinné vazby má hledaný sedmadvacetiletý Filip Flanier na Pardubice, takže by mohl být tam. Policie to...

7. října 2026  6:57

Slavii uvítá v Lize mistrů i mladíček Kayil. Putoval Evropou, práva na něj mají Knicks

Jack Kayil pózuje v dresu New York Knicks.

Když si po červnovém draftu do NBA nasadil kšiltovku se třpytivým logem New York Knicks, sebejistě přesvědčoval: „Jestli budu pokračovat v Německu? Pravděpodobnost není velká.“ Ani v jeho rodném...

7. října 2026

Premiéra v Lize mistrů nevyšla podle představ. Pardubice podlehly Reggianě

Rob Edwards (vlevo) z Reggiany se tlačí s míčem kupředu během duelu s...

Pardubičtí basketbalisté při své premiéře v Lize mistrů prohráli na palubovce Reggiany 65:82. Nejlepšími střelci poražených byli se 13 body Joe Bryant a Ryan Moffatt.

6. října 2026  22:24,  aktualizováno  22:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.